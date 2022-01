Walter Benítez, el arquero argentino con el que no pudo Lionel Messi, es seleccionable para Francia

Sólido en esta temporada e imbatible el domingo pasado en Brest, Walter Benítez se convirtió en una de las piezas clave de Nice, que está segundo en la Ligue 1, y sueña con una carrera internacional, ya sea en la selección argentina o en Les Bleus, pues se ha nacionalizado francés.

En la fecha anterior, Benítez fue decisivo con nueve atajadas, récord en esta temporada en el campeonato francés, y su conjunto, que jugó casi todo el partido con 10 futbolistas por la expulsión a Morgan Schneiderlin, se impusiera por 3-0 como visitante de Brest. Su compatriota Lionel Messi tampoco pudo con él cuando se encontraron, semanas atrás, en un 0-0 por la liga de Francia.

Walter Benítez creció en Chaco, se formó en Quilmes, ataja en Nice y se nacionalizó francés. John Berry - Getty Images Europe

“Da gusto tenerlo en este nivel. El nacimiento de su hijo le ha dado un plus. Nos toca a nosotros dejarle el mínimo trabajo para que no deba tener siempre un rendimiento como el que tuvo”, declaró, tras aquel encuentro, el capitán Dante. Con el brasileño y el ex hombre de Barcelona Jean-Clair Todibo en el eje de la defensa, Benítez se erigió a los 28 años en el último baluarte del sistema defensivo del equipo de la capital de la Costa Azul, el segundo de los que menos goles padecieron en el campeonato: 17, por detrás de los 15 recibidos por Olympique Marseille.

Como en los casos de muchos de sus compañeros, la última temporada de Benítez no estuvo a la altura de su talento. “Terminamos novenos, lejos de nuestras expectativas. Tenemos que hacerlo mucho mejor”, declaró el argentino antes del actual certamen. Imperturbable, impasible y de bajo perfil, el gigante argentino de 91 kilos y 1,91 metros, siguió trabajando duramente, fiel a su reputación. Utiliza el número 40 porque espera “jugar hasta esa edad”.

Walter Benítez, una de las figuras de la liga de Francia, lleva el número 40 por la edad hasta la cual quiere jugar. John Berry - Getty Images Europe

“Incluso a mí me hace progresar en mi oficio, siempre pide más en los entrenamientos. Por lo tanto, estoy buscando permanentemente nuevos ejercicios. Es un gran trabajador, muy profesional y muy organizado”, aseguró a la agencia AFP el entrenador de arqueros del club, Nicolas Dehon. “Es un gran arquero en la línea y cierra bien los espacios en el mano a mano. Siempre está tranquilo y pone todo de su parte para no tener que lamentarse”, añadió el ex técnico de Olympique y de Paris Saint-Germain.

“Me crié en el norte de Chaco, en el pueblo general San Martín, que está a 120 kilómetros de Resistencia. Jugando con mis compañeros de colegio, en el barrio, empezó a gustarme ser arquero. Empecé como delantero, pero el día en que fui al arco me hizo un clic. Era un partido de siete contra siete, en una cancha con más tierra que pasto. Disfruté más tirarme y revolcarme que ser delantero. A los 9 años decidí ser arquero”, recordó unos meses atrás en una entrevista con LA NACION.

Con su trabajo en Nice, entidad a la que llegó en 2016 procedente de Quilmes, su club de formación más allá de que Walter es hincha de San Lorenzo, Benítez se convirtió en uno de los mejores arqueros del campeonato y en Francia sorprenden sus ausencias en la selección argentina. Internacional con la camiseta albiceleste hasta el equipo sub 20 (tres partidos), pero ausente en el conjunto olímpico que jugó en Río de Janeiro 2016, a raíz de una fractura en la tibia por estrés, desde entonces no estuvo en los planes de los seleccionadores argentinos.

Ante esta situación, Benítez tiene otra pista. Nacionalizado francés hace un año, es elegible para Les Bleus y en el diario Nice-Matin se mostró dispuesto a defender el arco francés si es llamado por Didier Deschamps, pese a reconocer que existe “una fuerte competencia” por el papel de arquero suplente de Hugo Lloris. Interrogado al respecto esta semana, su entrenador Christophe Galtier admitió que la inexperiencia internacional de Benítez puede jugar en contra de él.

Las mejores atajadas de Benítez en la temporada pasada

“Hizo una gran primera parte de la temporada, con grandes desempeños. ¿Su problema? Los que están por delante de él. Evidentemente Hugo, pero también Mike Maignan, de gran temporada en Lille y un buen comienzo en Milan, y Steve Mandanda, aunque juega poco en Marseille”, amplió Galtier. “Todos tienen experiencia internacional. No es el caso aún de Walter”.

Pero si Benítez y Nice siguen en el nivel actual, el aprendizaje fronteras afuera para el arquero argentino puede comenzar en la próxima temporada... en la Champions League.