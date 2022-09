Walter Benítez: “Galtier va a lo psicológico, exprime al jugador, va a ser bueno para Messi”

Hace un rato terminó el entrenamiento y Walter Benítez se sienta a la sombra. Más atrás, el sol radiante de lo que queda del verano europeo ilumina la frondosa arboleda, plena de clorofila, que circunda al predio de PSV Eindhoven. La postal transmite serenidad y sosiego, sensaciones de las que se impregna el arquero chaqueño para responder en una comunicación por Zoom. Atrás dejó seis temporadas como un vecino más de la Costa Azul, en Niza, su puerta de entrada al Viejo Continente tras haber salido de Quilmes, etapa en la que tenía como referente a Mariano Andújar, en su primer ciclo en Estudiantes. Después se fijaría en Manuel Neuer y Marc Ter Stegen. “Son arqueros que te ayudan a crecer”, dice Benítez.

Está convencido de su elección, la del segundo equipo en importancia en los Países Bajos, el señalado para interrumpir la hegemonía de Ajax, ganador de las últimas tres Eredivisie. Ya suma 10 partidos oficiales y se encamina a ser el argentino con más presencias de los cuatro que fueron contratados en la historia por el club de la ciudad en la que está radicada la sede central de Philips, que le da nombre al estadio. Maximiliano Romero, el delantero que ahora integra el plantel de Racing, disputó 17 encuentros espaciados en dos etapas en PSV.

Con su compañero Cody Gakpo tras ganar la Supercopa de los Países Bajos en la final frente a Ajax

A los 29 años, Benítez es el titular del equipo que desde esta temporada dirige Ruud Van Nistelrooy, que ascendió a primera división desde el Sub 18 y el Sub 21.

-¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa en PSV después de seis años en Niza?

-El cambio fue bueno, poco a poco me estoy adaptando. Todo es nuevo: ciudad, club, idioma. Estudiando y aprendiendo día a día. Elegí PSV porque es uno de los grandes clubes de Países Bajos, conocido a nivel mundial, con mucha historia. Todos los años participa en copas europeas. Todo eso me motivó mucho, comparto grandes objetivos con el club.

­ -¿Van Nistelrooy te prueba en las prácticas, le sigue pegando a la pelota como un goleador?

-Je je, es un entrenador especial. Todos sabemos el jugador de calidad que fue, la carrera que hizo, todo lo que ganó. Trata de transmitir todo lo que fue su trayectoria.

Walter Benitez en el arco de PSV, uno de los grandes de Países Bajos

-¿Nunca evaluaste la posibilidad o tuviste propuestas para volver a la Argentina?

-No, mi idea fue seguir en Europa la mayor cantidad de tiempo posible. Estoy adaptado, me gusta el nivel competitivo de acá. Estoy muy feliz con mi carrera, cumpliendo los sueños desde que empecé en Quilmes. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Por eso lo disfruto, siento que estoy en la mitad de mi carrera.

-PSV y Arsenal son los candidatos a dominar la zona de la Europa League (la completan Zurich y Bodo Glimt). ¿Cómo se están preparando?

-Con muchas ganas y ansiedad. Es una copa europea importante, tanto para el club como para mí. Una buena vidriera, es una exposición importante por el roce con grandes equipos. No digo que es un grupo accesible, porque cada partido es una historia diferente. En los papeles hay favoritos, pero después las cosas no son tan fáciles. El objetivo es clasificarnos (el 1° avanza a los octavos de final y el segundo, a 16os).

Ruud Van Nistelrooy apoya a Benítez tras el error cometido en la pre-Champions ante Glasgow Rangers Craig Williamson - SNS Group - SNS Group

-Estuviste usando la camiseta N° 40 en Niza porque pensabas jugar hasta esa edad. Ahora en PSV llevás la 1. ¿Cambiaste la idea de un retiro ya de grande?

-Jaja, no, cuando llegué acá me ofrecieron la 1 y la acepté. El 40 lo abandoné, pero sigue siendo un buen número para el retiro. Veremos, quizá sea a una mayor edad, espero. No me pongo límites. Hoy me gusta la 1.

-Siempre tuviste el anhelo de una oportunidad en el seleccionado argentino que nunca te llegó. Obtuviste la ciudadanía francesa cuando se supo que Didier Deschamps te podía tener en cuenta. Pero finalmente no surgió nada, ¿cómo lo llevás?

-Nunca pierdo las esperanzas de la selección argentina. Yo sigo trabajando y tratando de dar lo mejor para que algún día me convoquen. Hoy no se da, mañana quizá sí. No bajo los brazos. Es un objetivo que tengo y no lo voy a resignar. Me siento con la misma capacidad de los arqueros que están en la selección.

-¿Qué opinión tenés de lo que viene haciendo “Dibu” Martínez en el seleccionado?

-Hizo un trabajo muy bueno en todos los partidos. Demostró que es arquero de selección, donde refleja lo que hace en su club. Es meritorio. A la selección en general la veo en un proceso muy bueno después del recambio que hubo. Es algo positivo, ojalá siga de esta manera en el Mundial.

-En la temporada pasada te dirigió Christophe Galtier en Niza. Messi lo está conociendo a este entrenador, del que ya se habla bastante porque lo reemplazó a Leo al final de varios partidos. Si Messi te llama para pedirte referencias de él, ¿qué le dirías?

-Es un gran técnico. Antes había estado en Lille y lo hizo campeón de la Ligue 1. Le gusta mucho entrar en lo psicológico, está encima del jugador tratando de exprimirlo, de sacarle lo mejor, el máximo. La “grinta”, como se le dice en Francia, a la garra, la fuerza interior para comerse a todos y ser el mejor. Eso es lo que busca de cada jugador. Creo que en el Paris Saint Germain va a hacer una gran temporada. Va a ser bueno para Messi.

Walter Benítez debutará este jueves en la Europa League ante Bodo Glimt

-En la temporada pasada terminaste con la valla menos vencida, junto con la de PSG. Conseguiste lo que casi nadie en la Ligue 1: no recibir goles ante Messi, Neymar y Mbappé en los dos partidos es casi un trofeo personal.

-Como dije, Galtier trabaja muy bien cada partido. Antes de jugar contra PSG teníamos videos, charlas con el entrenador de arqueros, con el resto del cuerpo técnico. Pero bueno, sabemos que esa clase de jugadores pueden inventar lo imprevisto, no hay antídotos. Hay que estar lo más activo y concentrado posible. Son jugadores que hacen la diferencia en cualquier momento.

-En pocos partidos viviste emociones fuertes. Ganaste la Supercopa de los Países Bajos ante Ajax y tuviste un par de errores en la serie ante Glasgow Rangers en la clasificación a la Champions League. ¿Cómo te afectó lo de Glasgow Rangers y cuál es tu receta para salir adelante?

-Está claro que no fue el resultado esperado, no cumplimos el objetivo de clasificarnos a la etapa de grupos de la Champions. Veníamos de una buena serie contra Monaco. Después vino lo de Rangers… Es el fútbol, la vida… Se gana, se pierde. De esos partidos ya hice borrón y cuenta nueva. Me enfoco en trabajar y demostrar mis virtudes para ayudar al equipo. Lo importante es seguir.