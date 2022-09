Champions League: Kylian Mbappé, el “extraterrestre” que libera al Messi terrenal en un PSG avasallante

A siete minutos del final en el triunfo de PSG contra Juventus por 2-1, en su debut en la actual Champions League, ocurrió un hecho atípico en la competencia. La voz del estadio anunció el tercer cambio del local: ingresaría el número 23, Carlos Soler, en lugar del 30. Lionel Messi abandonó el campo de juego por primera vez en un partido de Champions desde octubre de 2014, cuando le cedió su lugar al joven Munir El Haddadi en un triunfo ya asegurado de Barcelona contra Ajax donde marcó. Pero en la noche del martes Messi no se subió al marcador. Sí lo hizo, por duplicado, Kylian Mbappé, la figura indiscutida del conjunto parisino.

Es un escenario de lo más inusual para la Pulga. Definitivamente dejó de ser la referencia de su equipo, una situación que no vive, quizás, desde el inicio de su carrera, cuando estaba rodeado de cracks mundiales como Ronaldinho, Samuel Eto’o y Deco. No quiere decir, en absoluto, que no deje de ser un jugador extraordinario; su buen presente en su rol de asistidor en PSG lo demuestra. Pero ya se convirtió en una rutina que todos los flashes se los lleve Mbappé, el receptor de sus pases filtrados. El autor de los goles. El foco de las polémicas.

Una imagen casi inédita: Lionel Messi se retira sustituido por Carlos Soler, en el triunfo de PSG ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

El número 7 domina la narrativa de su propia carrera, aún compartiendo equipo con jugadores del perfil de Messi y Neymar. Cuando su partida a Real Madrid era una certeza, la cúpula de PSG hizo todos los esfuerzos posibles para convencerlo de seguir, incluyendo una exorbitante prima por firmar de 125 millones de euros y una conversación con el presidente de su país, Emmanuel Macron. Es en él quien se escribieron decenas de títulos sobre una supuesta disputa con el brasileño con varios episodios dentro y fuera de la cancha, incluyendo uno en este último encuentro.

Pero Mbappé también justifica ser el centro de atención con lo que aporta al equipo. Después de haber sido el único jugador que no fue castigado por el decepcionante curso 2021/22 de PSG, registrando 39 goles en 46 partidos en todas las competencias, su arranque de esta temporada promete ser aún mejor, con 7 tantos en sus primeros cinco cotejos de liga y estos dos contra Juventus, que lo posicionaron como el jugador más joven en alcanzar la cifra de 35 goles en la competencia, con 23 años y 260 días. ¿Quién era el dueño de esa marca? Lionel Messi.

Con su doblete en la noche del martes, Mbappé superó a Messi como el futbolista más joven en llegar a marcar 35 goles en la Champions League FRANCK FIFE - AFP

Por supuesto, un factor clave para entender este “cambio de guardia” es el papel que hoy toma Messi en el PSG de Christophe Galtier, que por fin pudo encastrar y conectar a sus figuras luego de que su predecesor, Mauricio Pochettino, encontrara tantas dificultades para hacerlo. Atrás quedaron los días en que se hacía con la pelota en los tres cuartos de cancha y enfilaba arranques desenfrenados, dejando varios defensores en el camino, para convertirse en un organizador libre, más estático pero con visión para encontrar el pase justo que deje a su compañero libre frente al arco. Una vez más, las estadísticas respaldan esta idea: aún en un año muy flojo a nivel personal, la Pulga aportó 15 asistencias la temporada pasada, y ya lleva seis en la actual Ligue 1. Tuvo también la posibilidad de sumar una más en este encuentro, pero Mbappé disparó desviado. Pero hay una verdad ineludible: sus apariciones en los partidos son cada vez menos abundantes y menos determinantes, en relación a las participaciones enérgicas y constantes del francés.

El tridente ofensivo de PSG se puede leer como un resumen casi perfecto sobre el curso de sus integrantes y cómo se fueron pasando la posta. Lionel Messi es, indudablemente, el gran ídolo de su generación, un futbolista brillante, pero sus años de dominio quedaron atrás. Neymar, quien primero fue llamado a suceder a la Pulga, pero nunca pudo escapar de su sombra por más que lo haya intentado, siempre vio su mejor versión cuando se asoció con él. Pero Kylian Mbappé, seis años más joven que el brasileño, no tuvo los mismos inconvenientes para acaparar la escena e imponerse como el futbolista más importante de su equipo. Ya no es una cuestión de si será el mejor de su generación: ya expone argumentos para que se hable de él en tiempo presente.