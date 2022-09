Champions League: los impresionantes números de Erling Haaland en la goleada de Manchester City y la lesión de Karim Benzema

La etapa de grupos de la Champions League tuvo un comienzo a pura acción, en un día repleto de goles y de perlitas en sus primeros ocho partidos. La presencia en la red de Erling Haaland parece no sorprender, pero cuando se observan sus números, inmediatamente causa muchísimo asombro. El noruego fue la gran figura en la goleada del City por 4-0 sobre Sevilla. Además, Real Madrid también tuvo una presentación exitosa con una gran victoria en tierras escocesas, pero con un sabor agridulce por la salida de Karim Benzema, con una dolencia en su rodilla derecha. También, el golazo de la fecha por parte de un futbolista de Benfica, quién convirtió el primer tanto de la competencia y la numerosa presencia de jugadores argentinos.

Un arranque furioso tuvo Manchester City en Sevilla. Erling Haaland fue la gran figura de la noche en Andalucía con dos goles y alcanzando cifras increíbles: desde su arriba a los Sky Blues, el noruego lleva 12 goles en 7 partidos jugados, mientras que sus números en la Champions League marcan que disputó 20 encuentros y marcó 25 goles. Además, anotó en todos los partidos en los que debutó en la Champions. Lo había hecho con Red Bull Salzburgo, Borussia Dortmund y ahora este martes con el City. Haaland fue reemplazado a los 24 minutos del segundo tiempo por el argentino Julián Álvarez, que tuvo su debut en la competición europea. Phil Foden y Rúben Dias completaron el tanteador para los ingleses. Además, en el perdedor fueron titulares Marcos Acuña y Alejandro Papu Gómez. Gonzalo Montiel formó parte del banco de suplentes, pero no tuvo acción.

Mislav Orsic fue el futbolista que anotó el primer tanto de la ronda de grupos de la Champions League. Además, se trató de un lindo gol convertido por Dinamo Zagreb, que derrotó a Chelsea por 1 a 0, en el duelo correspondiente al grupo E. A los 23 minutos de la primera parte, el atacante completó una estupenda contra a tres toques, que comenzó con Robert Ljubicic para Bruno Petkovic y la gran habilitación de cabeza para Orsic, de 29 años, que corrió seguido con la dura marca de Wesley Fofana, pero definió ante la salida de Kepa, con mucha clase y anotó el único tanto del encuentro. Este delantero será una de las piezas que tendrá la selección de Croacia -subcampeón mundial vigente- en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El resultado a favor de los croatas además se mantuvo por la gran actuación Dominik Livakovic, el arquero de Dinamo Zagreb que, cuando se disputaban 40 minutos de la segunda parte, fue protagonista absoluto al tapar tres remates en la misma jugada que llevaban destino de gol para Chelsea. El guardameta se vistió de héroe para salvar el arco.

En el triunfo de Benfica por 2 a 0 sobre Maccabi Haifa, por el grupo H, sobresalió el golazo marcado por el español Alejandro Grimaldo. El lateral recibió en el sector izquierdo y remató de zurda. La pelota salió haciendo un globo y pasó por encima del arquero Joshua Cohen, que no pudo hacer nada para evitar el tremendo disparo al ángulo derecho. En la victoria del conjunto luso fueron titulares Nicolás Otamendi y Enzo Fernández.

El campeón tuvo una presentación perfecta en su visita a Escocia. Real Madrid derrotó a Celtic por 3 a 0, en el duelo correspondiente al grupo F. Durante la primera parte, a los madridistas les costó mucho más el partido, pero en el segundo tiempo se les abrió el arco con tres lindas conquistas. Vinicius Junior, a los 11, recibió la pelota tras un gran centro de Federico Valverde para poner el 1 a 0. Luka Modric, a los 15, con una exquisita definición con un remate “tres dedos” anotó el 2 a 0 para prácticamente liquidar el encuentro. Cuando se jugaban 29, Eden Hazard fue el que puso el tercero y definitivo.

Pero no todo le salió perfecto al campeón: una de las noticias que preocupa, no sólo a Real Madrid sino a Francia, es la salida de Karim Benzema por lesión. El atacante recibió de Courtois, tocó con Kroos y de inmediato se tomó la rodilla derecha y no pudo acompañar la ofensiva de su equipo. Carlo Ancelotti debió realizar la variante y mandó a la cancha a Eden Hazard a los 29 minutos de la primera parte en lugar del francés, que se fue derecho al vestuario por esa dolencia que no le permitió seguir de manera correcta en el campo de juego.

Borussia Dortmund pareció no extrañar a su ex gran delantero y goleador Erling Haaland. Es que, el equipo alemán goleó por 3 a 0 en su debut en el grupo G a Copenhague y lo hizo con tres golazos. El primero fue de Marco Reus, con una gran definición. El segundo lo convirtió Raphael Guerreiro, que combinó una buena pared con Giovanni Reyna. El último, lo hizo Jude Bellingham, que también completó una gran jugada asociada en la ofensiva.

Una de las grandes sorpresas de la jornada la dio Shakhtar Donetsk. El equipo ucraniano, golpeado por la situación bélica que atraviesa su país con Rusia, viajó a Alemania y se despachó con una goleada por 4 a 1 a Leipzig, por el grupo F, transformándose así en uno de los resultados que más admiración causó en la presentación de la Champions League. Los tantos del equipo de Ucrania los anotaron Marian Shved, en dos oportunidades, Mykhailo Mudryk y Lassina Traore. Mohamed Simakan había descontado transitoriamente para los locales.

Todos los resultados del martes