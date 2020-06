Wesley Sneijder jugó tres mundiales, además de hacerlo en Real Madrid, Internazionale, Ajax y Galatasaray; resultó subcampeón y goleador en Sudáfrica 2010 y tercero en Brasil 2014. Fuente: Reuters

Wesley Sneijder fue un futbolista talentoso. De su propia boca, hace poco salió una frase: "Si me lo hubiera propuesto habría sido un Messi o un Ronaldo, pero preferí disfrutar y no generarme una presión". Ahora se conoció una polémica biografía del holandés, que en su momento llegó a ser considerado por la prensa española como "el nuevo Di Stéfano", tras sus primeros partidos en Real Madrid. Pero Sneijder brillaría más en otro país, Italia. Tuvo su mejor etapa en Inter, cuando entrenado por José Mourinho fue campeón de la Champions League y estuvo a punto de ganar el Balón de Oro.

A su libro, escrito por el periodista Kees Jansma, se le pronostica un éxito de ventas. Entre otras cosas, porque repasa algunos episodios explosivos e inéditos sobre su carrera profesional y su vida personal, enfocado en su fracaso en los negocios, sus salidas nocturnas y sus adicciones. "Quería sentirme honesto y desnudo", sostuvo Sneijder durante una entrevista de presentación de la biografía con el diario De Telegraaf.

El ex atacante está contento por haber relatado sus éxitos como jugador, su crisis matrimonial, sus grandes pérdidas en los negocios y hasta su apego al vodka y a las fiestas bien entrada la madrugada, que fueron frecuentes durante su etapa en España. "En Real Madrid, la botella de vodka se convirtió en mi mejor amiga", afirmó.

En Real Madrid Sneijder llegó a ser compañero de equipo de Javier Saviola. Fuente: Reuters

El ex futbolista, que este mes cumplió 36 años, confesó que tuvo serios problemas con el alcohol cuando vestía la camiseta merengue y que su actitud "fue indigna" para con el club. Reconoce que de joven disfrutó del éxito en exceso. "No se trataba de drogas, sino de alcohol y rock and roll, y me acostumbré a eso", reconoció. La noche madrileña se convirtió en algo habitual para él cuando era jugador de la Casa Blanca. Tenía 23, 24 años.

El holandés admite que despilfarró miles de euros en las noches, que bebió más de la cuenta durante mucho tiempo y que nunca fue capaz de dejar de salir. "No puedo decir que me resistiera lo suficiente. Iba siempre con algún otro jugador, normalmente con Guti", involucró al entonces destacado mediocampista, surgido de la propia cantera de Real Madrid. Entre malas decisiones y malas compañías, en esos dos años sintió que se había hundido: "Me mentí a mí mismo diciéndome que todo iba bien. Me defendí con mi inteligencia futbolística, pero me hundí físicamente", reveló.

En Inter, el atacante jugó cuatro temporadas, marcó 22 goles y fue campeón de Europa y del mundo. Fuente: Reuters

El sitio Goal.com cuenta que llegó un momento en que para él salir de fiesta era usual, incluso acompañado por famosos de Hollywood. "Recuerdo que, una vez, mi esposa y yo festejamos con George Clooney y Megan Fox hasta las 6 de la madrugada. Al día siguiente, jugaba contra Werder Bremen por la Champions League. Jugué, anoté y asistí. Entonces, como vi que era capaz de hacer eso saliendo la noche anterior, no tuve miedo de repetirlo", explicó.

El mediocampista, que jugó tres mundiales y marcó cinco goles en Sudáfrica 2010, comenzó su campaña en Ajax, pasó por España e Italia y cerró su trayectoria en el fútbol turco, en Galatasaray. En aquella Copa del Mundo fue subcampeón y obtuvo el Balón de Plata y el Botín de Bronce, y marcó los dos goles que dieron vuelta el resultado y eliminaron a Brasil en los cuartos de final. Además, en Brasil 2014 fue titular en la semifinal en que la Argentina marginó a Holanda por penales, aquella tarde en que Javier Mascherano le dijo "hoy te convertís en héroe" a Sergio Romero. El arquero atajó dos penales; el segundo fue el de Sneijder. Más tarde, Maxi Rodríguez selló la clasificación.

Argentina - Holanda, en Brasil 2014

En su apogeo como futbolista, Sneijder disfrutaba que todo el mundo lo adoraba, y salía y gastaba su dinero para él y sus amigos. No se privaba de nada. Arjen Robben y Ruud van Nistelrooy, sus compañeros y compatriotas en su paso por Real Madrid, intentaron advertirlo sobre su comportamiento, pero él no les hizo caso. Había firmado por cinco temporadas, pero a la tercera fue transferido a Inter por 16.000.000 de euros, nueve millones menos que los que había pagado el club merengue a Ajax por su pase. El año pasado, Wesley colgó los botines.