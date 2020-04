Wilfredo Caballero fue el arquero de la selección argentina en la goleada sufrida ante Croacia, por 3-0 Fuente: AP

Desde Inglaterra, donde vive y juega en Chelsea, el arquero Wilfredo Caballero se relajó en una charla en plena cuarentena y sostuvo que "los argentinos no tenemos inculcado el amor a los colores, sino al fanatismo y mediante eso adoramos o destruimos a alguien en cuestión de segundos".

"Es muy difícil de cambiar, porque es una cuestión de educación. Tendríamos que cambiarlo ya en la escuela, desde la primaria y en la secundaria", profundizó el futbolista ante TyC Sports, cuando se le consultó sobre cómo llevaban el peso de ser blanco de las críticas despiadadas ante fallas como la que tuvo en el primer gol de Croacia en la derrota por 3-0 de la Argentina en la etapa de grupos del Mundial de Rusia 2018. "No permitimos el error, y ante el error intentar de ser mejores", explicó.

"¿Si me hubiese puesto de titular para el siguiente partido después de eso? La verdad es que es difícil ser entrenador y no puedo opinar en ese sentido porque (Jorge) Sampaoli decidió lo que creyó conveniente y lo hizo, y ya está. Si fuera fanático, lo hubiera mandado a la m., pero yo no soy fanático y trato de respetar a mis compañeros, que en este caso (por Franco Armani) había hecho las cosas también muy bien como para merecer jugar", aseguró Caballero.

"Me ha pasado mucho en mi carrera que entrenadores decidieron, bien o mal, ponerme o sacarme, y nunca pregunté, y siempre asumí (las decisiones) y traté de apoyar al que le tocó jugar", agregó, ante la insistencia sobre aquella jugada en la que quiso picarla sobre el delantero rival cuando le dieron un pase atrás y Ante Rebic terminó tomándola de aire para convertir un golazo.

Wilfredo Caballero tomó una mala decisión en el despeje y sufrió el gol de Croacia, en el Mundial de Rusia 2018 Fuente: AP

Respecto de si volvería al país, el arquero sentenció: "No figura en mis planes. Disfruté mucho mi etapa juvenil en Argentina, un montón... pero tampoco dejé una huella importante en Boca, donde crecí. Disfruté más los seis meses que estuve en Arsenal porque me sentí bien haciendo lo que más me gusta".

"No tengo esa necesidad de volver a la Argentina y de sentirme lleno al terminar la carrera en los clubes de origen. Me tuve que hacer a los golpes, en una segunda división de España en la que fue muy difícil estar tantos años", añadió Caballero.

Y el arquero de 38 años finalizó, bromeando: "Tengo muchos años, no los digo por las dudas que se asusten algunos equipos (risas). Quiero estar tranquilo con eso y vivir los últimos años pasito a pasito. Hace muchos años que el objetivo de volver no está en mi cabeza".