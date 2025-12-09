LA NACION

Las Leoncitas superaron a Alemania y avanzaron a las semifinales del Mundial Junior de hockey sobre césped

El equipo de Juan Martín López se impuso por 2-1; este miércoles enfrentará a China por el pase a la final

El festejo final de las Leoncitas tras la victoria sobre Alemania por 2 a 1
La ilusión de las Leoncitas se mantiene viva: derrotaron a Alemania por 2 a 1 en los cuartos de final del Mundial Junior, en un encuentro disputado en el Estadio Nacional de Chile. Con este resultado, el seleccionado Sub 21 avanzó a las semifinales de este miércoles, en donde surgirá China como rival. La otra semifinal la animarán Países Bajos -defensor del título- y Bélgica.

El primer cuarto mostró un desarrollo equilibrado: ambos equipos dispusieron de un córner corto, aunque ninguno logró capitalizar la oportunidad. En el segundo cuarto, Argentina obtuvo un nuevo fijo que fue contenido por la arquera alemana. Más adelante, Alemania generó una llegada clara, pero la arquera argentina respondió en su área.

Las Leoncitas celebran el segundo gol ante Alemania en el Mundial
En el tercer cuarto, las Leoncitas abrieron el marcador a través de un córner corto ejecutado por Juana Castellaro, quien estableció el 1 a 0. Apenas un minuto después, Alemania igualó el partido también desde una acción fija: aquel empate inmediato cortó la alegría de las chicas por la ventaja parcial y la encargada de marcar el 1-1 fue Gesa Lubienski (42′), después de una gran jugada individual.

Ya en el último cuarto, Argentina volvió a tener una oportunidad desde el corto sin éxito, hasta que un remate de Lourdes Pisthon generó un rebote que quedó en poder de Victoria Falasco, quien definió para sellar el 2 a 1 definitivo, con una mezcla de quite y push que sorprendió a las alemanas.

El retrato final de las Leoncitas después del pase a la semifinal: se viene China
A falta de 4 minutos 50 segundos el DT germano decidió sacar a a la arquera para sumar a una jugadora de cancha y después de la tarjeta verde que recibió Falasco, la Argentina se dedicó a aguantar con una jugadora menos.

Formación Argentina: Juana Castellaro, Chiara Ambrosini, Victoria Falasco, Lara Casas, Sol Olalla, Sol Guignet, Pilar Pisthon, Emma Knobl, Mercedes Artola, Zoe Díaz, Milagros Alastra. Suplentes: Lucía Ladrón de Guevara, Milagros Di Santo, Lourdes Pisthon, Catalina Stamati, Carmen Pucheta, Delfina Persoglia, Máxima Duportal. DT:Juan Martín López.

El resumen del partido

