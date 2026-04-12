Manchester City goleó a Chelsea con Enzo Fernández en la tribuna y arremete a Arsenal en la Premier League

Manchester City se entusiasma: en la recta final de la Premier League goleó 3-0 a Chelsea en Stamford Bridge y reavivó la pelea por el título. El equipo de Pep Guardiola aprovechó la caída del líder, Arsenal, ante Bournemouth y quedó a seis puntos, con un partido pendiente que podría achicar aún más la diferencia.

La victoria no solo fue importante por el resultado, sino por la forma. Tras un primer tiempo parejo, en el que ambos equipos generaron situaciones pero carecieron de eficacia, el City cambió el ritmo en el complemento y resolvió el partido con una contundencia que expone su jerarquía en momentos decisivos. El 0-0 inicial quedó rápidamente atrás con una ráfaga demoledora que expuso las falencias defensivas del conjunto londinense.

¡AY DIOS MÍOOO, EL PASE DE CHERKI! ¡FENOMENAL RECURSO DEL FRANCÉS PARA EL GOL DE GUEHI ANTE CHELSEA!



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El quiebre llegó a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando Nico O’Reilly conectó de cabeza un centro preciso de Rayan Cherki para abrir el marcador. Fue un gol que sintetiza el momento del lateral: una aparición inesperada como pieza clave en ataque, en una temporada donde incluso ha suplido la falta de gol de referentes ofensivos.

Apenas unos minutos más tarde, el propio Cherki volvió a ser determinante con una asistencia de lujo: un pase filtrado para Marc Guehi, que definió con precisión para estirar la ventaja.

Manchester City's Nico O'Reilly celebrates after scoring during the Premier League soccer match between Chelsea and Manchester City in London, Sunday, April 12, 2026. (AP Photo/Ian Walton) Ian Walton - AP

Chelsea, golpeado, nunca logró recomponerse. Sin reacción anímica ni claridad futbolística, quedó expuesto ante un rival que olió sangre y fue por más.

El golpe final llegó a los 23 minutos, cuando Jeremy Doku aprovechó un error en la salida de Moisés Caicedo, recuperó la pelota y definió con frialdad para sellar el 3-0. Fue la síntesis de un segundo tiempo perfecto del City, que transformó un partido equilibrado en una goleada indiscutible.

Enzo Fernandez desde el banquillo viendo el partido del Chelsea mientras finaliza la suspensión que le puso el DT. pic.twitter.com/vHt8CDg23i — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 12, 2026

En el equipo local, la ausencia de Enzo Fernández volvió a sentirse. Sancionado tras sus declaraciones públicas, el mediocampista observó el encuentro desde la tribuna y su equipo perdió una referencia clave en la conducción. Sin su presencia, Chelsea mostró dificultades para sostener el ritmo y quedó partido en la mitad de la cancha.

Liam Rosenior, DT de Chelses, dijo sobre la situación de Enzo Fernández: “Volverá con el grupo el martes. Es un jugador de primer nivel, un gran tipo.” Y agregó: “Estoy realmente deseando tenerlo de vuelta... Enzo quería tener una conversación con el grupo de referentes, los jugadores principales del grupo, y hablar con todos los jugadores. En el momento en que tuve la conferencia de prensa, aún no lo había hecho. Ha hablado conmigo, con el grupo de liderazgo y con todos los jugadores, y esperamos con ansias darle la bienvenida de vuelta.”

Guardiola consuela a Cole Palmer, volante creativo de Chelsea Ian Walton - AP

La única participación argentina en el campo fue la de Alejandro Garnacho, que ingresó en la segunda etapa pero tuvo escasa incidencia en el desarrollo. Para entonces, el partido ya estaba condicionado por la superioridad visitante.

Como si fuera poco, la única nota de preocupación para Guardiola fue la salida de O’Reilly por una molestia muscular. El lateral, convertido en una pieza fundamental en este tramo de la temporada, podría perderse el próximo compromiso, nada menos que el duelo directo ante el Arsenal, que puede definir buena parte del campeonato.

Lo mejor del partido

El triunfo deja al Manchester City en una posición expectante. Más allá de los seis puntos de diferencia, el partido pendiente (ante Crystal Palace, por la fecha 31) y el enfrentamiento directo ante el líder (el próximo domingo) abren un escenario de máxima tensión en la definición de la Premier.

El equipo de Guardiola, que durante gran parte del torneo pareció correr desde atrás, llega al sprint final con impulso, confianza y algo determinante: depende de sí mismo.

Para el Chelsea, en cambio, la derrota profundiza sus dudas,ya que ganó apenas uno de sus últimos siete partidos contando todas las competencias. Superado en todas las líneas durante el segundo tiempo, el equipo dejó una imagen preocupante en un momento clave de la temporada, donde cada punto empieza a pesar más que nunca.