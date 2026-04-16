River vs. Carabobo, en vivo, por la Copa Sudamericana
El equipo millonario juega en el Monumental con el venezolano por la segunda fecha
Otro lesionado en River: Quintero
Más problemas para River: Quinteros se mueve con dificultad y pide el cambio. Tras tres centros consecutivos despejados por la defensa local, Kendry Páez salta al campo de juego en lugar del colombiano.
Un buen intento de River
Quinteros le puso un pase en profundidad a Freitas, que ganó la posición dentro del área y probó cruzado de zurda con alguna dificultad. El arquero Bruera se quedó con la pelota.
Cambios en River en el inicio del segundo tiempo
Para el reinicio del partido, Coudet decide cambios. Ingresan Sebastián Driussi y Tomás Galván por Subiabre y Castaño. River ya hizo tres modificaciones.
Final del primer tiempo... con silbidos
Hay silbidos al final del primer tiempo en el Monumental tras el pitazo del árbitro. River y Carabobo se van a los vestuarios igualados 0-0. El millonario estuvo más cerca, Quintero falló en la más clara y el equipo venezolano resiste. La impaciencia del público llama la atención por la eficacia desde que asumió Coudet y considerando que en el balance estuvo mejor que su rival, pese a utilizar a un equipo alternativo.
SILBIDOS PARA RIVER EN EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EL 0-0 PARCIAL ANTE CARABOBO POR CONMEBOL #SUDAMERICANA...— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026
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Se juega tiempo agregado
Habrá cinco minutos extra en el Monumental, indica el cartel del cuarto árbitro.
Carabobo apuesta a la pelota parada
Se anima con algunas pelotas paradas Carabobo, pero River logra controlar los centros. Eso sí, suma otro amonestado el millonario: Viña golpeó a Cova.
River está mejor, pero resuelve mal
De golpe, River acelera y se acerca con peligro, con fallidas resoluciones. Carabobo responde con aproximaciones que no puede transformarlas en situaciones de gol porque choca inocentemente contra la defensa local.
River se perdió el primer gol
Tuvo la más clara River en un contragolpe, a la salida de un tiro libre para Carabobo. Freitas escapó por derecha, asistió a Quintero y el colombiano no pudo con el arquero Bruera con su zurdazo de frente. El primer remate al arco del millonario queda en las manos del guardavalla, que ya se había mostrado activo en algunos centros y salidas.
LA MÁS CLARA DE RIVER: el arquero Bruera se lució y evitó el gol de Juanfer en el Más Monumental.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026
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Una pausa para refrescar... conceptos
Se muestra a disgusto Coudet con el rendimiento de River y aprovecha la pausa de hidratación para dar indicaciones con vehemencia. Sin ningún sentido con estas temperaturas, la interrupción reglamentaria se convierte en un minuto al estilo del básquetbol, para refrescar conceptos.
Cambio obligado: Moreno por Vera
Vuelve a tirarse Vera en el campo de juego. No puede seguir. Se advierte que acusa una molestia en la rodilla derecha uno de los pocos habituales titulares que utiliza Coudet esta noche. En su lugar ingresa Aníbal Moreno, el primer cambio de River, obligado.
Fausto Vera, con una molestia
Una señal de alarma con Fausto Vera, que sale de la cancha y es atendido por los médicos. El mediocampista, uno de los pocos titulares que Coudet utiliza esta noche, quiere reingresar para probar si está en condiciones.
River se amiga con la pelota
Se acomoda más adelante River, lo hace replegar a Carabobo, que en retroceso apuesta a una línea de cinco defensores, y pasa a jugarse el partido más cerca del arco visitante. No hay acciones de peligro, por ahora.
Carabobo ataca, Pezzella es amonestado
En el comienzo, Carabobo se muestra más productivo y ya logra tener dos tiros libres cerca del área que, no obstante, no llevaron peligro. Pezzella es amonestado.
Comienza el partido
Mueve la pelota Carabobo y está el partido en marcha. Se juega en el Monumental.
En River, se canta por el superclásico
Los equipos vuelven al campo de juego, ya listos para el partido en el Monumental. En breve será tiempo del sorteo, los himnos, el minuto de respeto que se hace en todos los encuentros de la Conmebol y el comienzo del juego. Los hinchas cantan pensando en el superclásico del domingo.
"EL DOMINGO CUESTE LO QUE CUESTE." Antes de comenzar su primer partido internacional como local en el año ante Carabobo por la CONMEBOL #Sudamericana, los hinchas de River piden por el Superclásico...— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026
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Los jugadores regresan a los vestuarios
Concluye el calentamiento y los equipos regresan a los vestuarios. Comienza la cuenta regresiva para el partido entre River y Carabobo por la Copa Sudamericana.
Los titulares de Carabobo
Carabobo tiene confirmada la alineación inicial para enfrentarse con River: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira y Jean Fuentes; Matías Núñez; Alexander González, Maurice Cove, Edson Castillo y Juan Camilo Pérez; Joshuan Berríos y Eric Ramírez.
𝗖𝗼𝗿𝗮𝗷𝗲, 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗶𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗼𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼 🇱🇻👊— Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) April 15, 2026
Este es el XI 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙖𝙩𝙚 elegido por @danielfariasdt para soñar en grande.#TuClubTuGente 🫂#CaraboboEsGranate 🇱🇻#LaGranConquista pic.twitter.com/oXT1HSXC3R
La formación de River
Para el cruce con Carabobo, el DT Eduardo “Chacho” Coudet optó por preservar a la mayoría de los habitualmente titulares para el clásico del domingo con Boca, por el torneo Apertura. Entonces, River saldrá al campo con los siguientes jugadores: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero y Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas.
📋 Los 11 de River para esta noche frente a Carabobo en el Mâs Monumental ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Wm6XoS8mv7— River Plate (@RiverPlate) April 15, 2026
Cómo mirar el partido
El encuentro entre River y Carabobo puede ser mirado por televisión a través de ESPN, como así también en streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuentan con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente mediante el cableoperador. Existe, además, la posibilidad de seguir el juego con estadísticas actualizadas en tiempo real en www.canchallena.com.
Tres argentinos en Carabobo
En el plantel de Carabobo hay tres futbolistas argentinos. Uno es Lucas Bruera, arquero surgido de las división inferiores de Estudiantes que pasó por Aldosivi y el Estudiantes de Caseros. Otro es el defensor Ezequiel Neira, que marcó el gol de la victoria en el debut contra Bragantino; el central estuvo en Instituto, Desamparados (San Juan) y Gimnasia y Tiro (Salta). Y el restante es Matías Núñez, mediocampista surgido de Racing que jugó en Agropecuario, de Carlos Casares, y Rampla Juniors, de Uruguay.
A ANOTAR ESTOS DETALLES CHACHO. Ezequiel Neira ganó en las alturas y marcó de cabeza el 1-0 final del Carabobo ante Bragantino, por el Grupo H de la #Sudamericana. El Granate será el próximo rival del Millo en el Más Monumental... pic.twitter.com/LYIJASDs7T— SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2026
Cómo llegan los equipos al partido
River llega al encuentro de esta noche en el Monumental tras debutar en el grupo H de la Copa Sudamericana con un 1-1 frente a Blooming en Bolivia. En tanto, Carabobo quedó como líder de la zona en la jornada inaugural, al derrotar por 1-0 como local a Bragantino, de Brasil.
Bienvenidos a la cobertura de River vs. Carabobo
Este miércoles, desde las 21.30, River recibirá a Carabobo, de Venezuela, por la segunda fecha del grupo H de la Copa Sudamericana. El partido será arbitrado por el peruano Kevin Ortega y transmitido en vivo por ESPN y DSports. En este espacio LA NACION dará seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.
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