River vs. Carabobo, en vivo, por la Copa Sudamericana

En el plantel de Carabobo hay tres futbolistas argentinos. Uno es Lucas Bruera, arquero surgido de las división inferiores de Estudiantes que pasó por Aldosivi y el Estudiantes de Caseros. Otro es el defensor Ezequiel Neira, que marcó el gol de la victoria en el debut contra Bragantino; el central estuvo en Instituto, Desamparados (San Juan) y Gimnasia y Tiro (Salta). Y el restante es Matías Núñez, mediocampista surgido de Racing que jugó en Agropecuario, de Carlos Casares, y Rampla Juniors, de Uruguay.

A ANOTAR ESTOS DETALLES CHACHO. Ezequiel Neira ganó en las alturas y marcó de cabeza el 1-0 final del Carabobo ante Bragantino, por el Grupo H de la #Sudamericana. El Granate será el próximo rival del Millo en el Más Monumental... pic.twitter.com/LYIJASDs7T — SportsCenter (@SC_ESPN) April 10, 2026