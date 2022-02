Yeremy Pino, la joya de Villarreal: un talento callejero que quema redes y hace historia

Es todo un impacto. No sorprende, porque ya dio muestras de todo su talento, sin embargo, no deja de generar buenas sensaciones. Cumple con todos los augurios, despeja todas las dudas. No se trata ya de una promesa, es todo realidad. Apenas 19 años y una voracidad goleadora que resulta encantadora. Villarreal disfruta de su desparpajo callejero. Y Yeremy Pino deleita con su frescura. El juvenil se convirtió en el protagonista principal de la victoria por 5-1 del Submarino Amarillo sobre Espanyol y escribió a fuego su nombre con cuatro goles, una marca histórica para el club canario.

Pino, nacido en Gran Canaria en octubre del 2002, ingresó en Villarreal en 2016 a los 14 años y este domingo se convirtió en el primer jugador en la historia del club, en primera, que marca cuatro goles en un partido. Yeremi Pino es el segundo jugador más joven en marcar un hat-trick en la primera mitad de un partido en el Top 5 de la Ligas europeas desde la temporada 2006/07 (Ousmane Dembelé del Rennes 18 años y 296 días, ante Nantes, en marzo de 2016).

El recital de goles de Pino

“Teníamos ganas de ganar en casa. Colectivamente la dinámica es muy buena, fuera de casa hemos mejorado mucho y ahora queríamos hacerlo en casa para sacar más beneficio. A nivel personal me siento muy contento. Me han dado mucha confianza tanto el míster como la afición. El objetivo lo tenemos claro, quedar lo más arriba posible. Ahora viene la Juventus ahí fuera y vamos a intentar ganar, que podemos hacerlo”, dijo Pino tras su gran jornada.

Pino fue reclutado por Villarreal tras un campeonato de selecciones autonómicas disputado en Canarias. Fue pretendido por otros grandes clubes como el Barça, la familia del futbolista desechó la oferta de La Masía convencida de la idoneidad para el futuro del jugador del proyecto formativo de Villarreal, su residencia de Miralcamp y las oportunidades de proyección que se conceden a los talentos para alcanzar el primer equipo.

“ Mantiene la esencia de cuando jugaba en la calle de pequeño . Tiene la capacidad para observar los movimientos de los compañeros y a partir de ahí integrar sus cualidades en favor del rendimiento colectivo. Además, vive para el fútbol y afronta el día a día con entrenamientos complementarios, nutrición y descanso. Yeremi ha sido y es una bendición para sus entrenadores”, dijo Nando Martínez, integrante del staff técnico de las filiales de Villarreal, en el diario El País.

Yeremy Pino marcó 4 goles en la victoria de Villarreal sobre Espanyol por 5-1 Quality Sport Images - Getty Images Europe

Tuvo un ascenso meteórico en Villarreal, pasó por las filiales C, B y desde allí al primer equipo. su evolución permanente y la valoración de varios especialistas lo catapultaron hasta la selección de España. Luis Enrique le dio la oportunidad de debutar con el equipo en la victoria ante Italia por 2-1, el 6 de octubre de 2021.

“Yeremy es un chico de 19 años que tiene una madurez importante para ciertas cosas. Para otras no, y es importante tener eso de un niño. Es competitivo, valiente, quiere... Todos los pasos que ha dado desde el primer entrenamiento que vino y se quedó. Los días que no tiene brillantez sabemos que está en un proceso. Tiene que seguir aprendiendo cosas. Los cuatro goles de hoy son un punto de partida. Últimamente ha jugado menos, no había estado bien, pero va evolucionando. Jugó poco, pero lo hizo muy bien. Hoy ha hecho un partido muy completo y nos alegramos. Es la vía para los demás. Necesitamos un protagonismo colectivo para que brille cada uno con sus características”, dijo el entrenador Unai Emery, tras la gran victoria ante Espanyol.

Yeremy Pino del Villarreal celebra después de marcar ante el RCD Espanyol. El español es el primer jugador en marcar 4 goles en la historia del Villareal en Primera división. Quality Sport Images - Getty Images Europe

La temporada 2020/21 de Yeremy Pino fue de emociones constantes. Empezó con un positivo por Covid 19, que lo obligó a estar aislado en el primer mes de la temporada, pero el delantero terminó en lo más alto al convertirse en el campeón más joven de la historia de la Europa League. Levantó el enorme trofeo en el cielo de Gdańsk a los 18 años y 218 días, quedándose con el récord que tenía Robin van Persie (18 años y 275 días). A pesar de su juventud, Pino fue una pieza clave en aquella Europa League en la que el Villarreal ganó su primer gran trofeo, participando en nueve de los 14 partidos del Submarino Amarillo.

“La verdad que no sé muy bien qué decir. Me quedo con los cuatro goles que son muy importantes para subir en la tabla que es lo que cuenta. Me llevo el balón para Las Palmas para ponerlo en un lugar importante”, dijo Pino, la joya canaria que encanta y confirma todas las valoraciones con un póker demoledor.