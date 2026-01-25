Juan Foyth salió preocupantemente en Villarreal ante Real Madrid, a cuatro meses y medio del Mundial

A cuatro meses y medio del Mundial de 2026, la selección argentina puede sufrir su primera baja. Juan Foyth se retiró lesionado a los 24 minutos en la derrota de Villarreal a manos de Real Madrid por 2-0 en la liga de España, y los primeros diagnósticos indican que estaría varios meses fuera de las canchas. El defensor, campeón del mundo en Qatar y habitual en la rotación del equipo nacional, cayó sin contacto ajeno, por un mal movimiento, y fue asistido por los médicos. Fue aplaudido por todo el estadio y saludado con afecto por su rival y compatriota Franco Mastantuono, que volvió a ser titular en el equipo blanco.

El partido por la fecha 18 tuvo a dos argentinos en roles bien distintos. Foyth fue amonestado al minuto y 23 más tarde se lesionó. Mientras era trasladado por el cuerpo médico del Submarino Amarillo, levantado y ayudado para salir, Mastantuono fue a él para despedirlo con respeto y afecto, en un gesto entre compañeros del conjunto albiceleste.

GRAN GESTO DE FRANCO: Mastantuono fue a saludar a Juan Foyth, mientras se retiraba lesionado del campo de juego.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

A falta de parte médico, su salida genera preocupación, al tratarse de un tendón de Aquiles. Desde el vestuario local, la inquietud fue aun mayor. “El pobre ya lleva bastantes golpes. Luego no le he visto. Creo que se ha ido a hacer pruebas. Pero todo indica que va a estar muchos meses fuera de los terrenos de juego. Ojalá no sea así”, sostuvo el entrenador español Marcelino García Toral, en conferencia de prensa. “Fue un golpe duro. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la lesión. Casi seguro que estaremos un largo tiempo sin disponer de él. Es un futbolista muy importante. Tenemos una defensa joven, y él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro”, concluyó.

En el campo, Alberto Moleiro, compañero en la cancha, expresó su inquietud: “Esperemos que no sea nada, lo menos posible”.

ALARMAS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: JUAN FOYTH SE LESIONÓ SOLO EN EL PARTIDO ENTRE VILLARREAL Y REAL MADRID.



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026

Mastantuono, por su parte, protagonizó su cuarto partido consecutivo como titular, el segundo en la liga bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, el nuevo entrenador, que le devolvió protagonismo. Venía de conseguiir su primer gol en Champions League en el 6-1 a Monaco en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado. Su presencia en el mediocampo volvió a ser confiable: completó una actuación correcta, con precisión en los pases y presencia en la circulación, aunque sin profundidad ni remates al arco. Pero su valor más destacado en este partido fue lo defensivo: recuperó seis pelotas.

Eso sí: el ex atacante de River fue amonestado y reemplazado, a los 29 minutos de la segunda parte por Gonzalo García. Entonces recibió una muestra de respaldo del entrenador español, que lo abrazó efusivamente cuando salió.

Franco Mastantuono sigue dando señales de mejoría y Real Madrid confía en él; el atacante fue titular por cuarta vez seguida. Alberto Saiz� - AP�

Desde el inicio, el encuentro entre Villarreal y Real Madrid presentó intensidad. A los 60 segundos, Foyth se ganó la tarjeta amarilla tras derribar a Jude Bellingham cuando el inglés se dirigía al área. Villarreal tuvo una aproximación aislada a los 12 minutos con un centro pasado para Pape Gueye, el mediocampista senegalés que fue homenajeado antes del encuentro por ser el autor del gol decisivo de la Copa Africana de Naciones.

La situación de Gueye tiene otro capítulo saliente. En el contexto de tensión entre Marruecos y Senegal tras la controvertida final continental, fue aplaudido este sábado por Brahim Díaz, que falló un penal en aquella definición antes de que convirtiera su adversario. Ahora, el marroquí, desde el banco de suplentes, fue abordado –casi acosado– por las cámaras y aplaudió el reconocimiento a su rival senegalés.

Pape Gueye, autor del gol del título de Senegal en la Copa Africana, fue reconocido por Villarreal, en la antesala al cruce vs Real Madrid.



Sí, el que aplaude desde el banco es Brahim Díaz, que falló el penal de Marruecos.



— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 24, 2026

Ya en el segundo tiempo, apareció la figura excluyente de la noche: Kylian Mbappé. El delantero francés abrió el marcador a los 2 minutos de ese tramo tras una buena jugada de Vinícius Júnior, el brasileño que procura mejorar su imagen ante los hinchas madridistas, por la izquierda y un rebote en Gueye que dejó la pelota servida en el área chica. Lugar donde Mbappé no perdona.

‘Vini’ tuvo un rendimiento positivo y fue determinante en el inicio del segundo tiempo. Salvó una pelota cerca de un lateral, desbordó con su habitual gambeta y generó el desequilibrio previo al primer tanto. Ya con el resultado en favor, Real Madrid se mostró más cómodo en el juego, aunque sin grandes ocasiones de peligro. Villarreal apostó al inoxidable Dani Parejo para generar fútbol, pero sus intervenciones fueron irregulares.

Kylian Mbappé no para de convertir con Real Madrid: acumula más goles, 28, que partidos, 34, en esta temporada. JOSE JORDAN� - AFP�

En el cierre llegó un penal para Real Madrid y Mbappé se hizo cargo de la ejecución. El francés picó el balón con sutileza y selló el 2-0 definitivo, igualando a Harry Kane como máximo goleador europeo de la temporada. Acumula 21 tantos en la liga española y la cifra total impacta: 34 en 28 partidos en la 2025/2026.

Luego de marcar, durante el festejo Kiki se dirigió a Brahim Díaz: “Por ti, por ti”, se leyó en sus labios, una frase que da a entender que decidió hacer la emboquillada en honor a su compañero. El gesto fue interpretado como un respaldo emocional tras el penal fallado por el hispano-marroquí en el desenlace de Copa Africana de Naciones, episodio que le valió duras críticas en el país que está al sur del mar Mediterráneo.

Con este triunfo, el conjunto blanco quedó como líder momentáneo del campeonato, a la espera del encuentro de este domingo de Barcelona con Oviedo. Villarreal, en cambio, acumula tres derrotas consecutivas, ya había quedado sin chances en la Champions League y en la liga de España permanece cuarto, aunque con rendimiento en baja.

La lesión de Foyth, en ese contexto, agrega preocupación. El defensor argentino, habitual en las convocatorias, pasaría varios meses inactivo, según estimaciones preliminares. A cuatro meses y medio del Mundial, que comenzará el 11 de junio, su situación médica se convierte en una incógnita negativa para la selección.