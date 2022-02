Guerra Rusia - Ucrania: la tenista que donará sus premios y el jugador que se alistará en el ejército

Elina Svitolina, nacida hace 27 años en Odessa, Ucrania, es la mejor tenista de ese país en el mundo. Ubicada en el puesto número 15 del ranking WTA, Svitolina está sumamente afectada por el conflicto bélico entre Rusia y su país. Lejos de su familia y amigos, anunció que donará los premios económicos que obtenga durante sus próximos torneos para ayudar a las víctimas ucranianas.

Svitolina, ganadora de 16 trofeos individuales y esposa del tenista francés Gael Monfils, publicó palabras de consuelo y apoyo a sus compatriotas desde su cuenta de la red social Twitter. La jugadora, 3° del mundo en 2017, dijo no encontrarse en su país debido a la guerra y celebró la “valentía” y la “fuerza” de los ucranianos en este momento.

La destacada tenista anunció que en las próximas semanas donará el dinero que gane en los torneos en los que participará, con el fin de contribuir a los esfuerzos de defensa armada y las necesidades humanitarias de Ucrania y su población. Concluyó su mensaje así: “Están en todos mis pensamientos y oraciones. Siempre están conmigo. Yo soy de Ucrania. Eres Ucrania. Elina Svitolina, una orgullosa ucraniana”.

Hace unas horas, en un reportaje con la cadena Sky Sports, Svitolina había declarado: “Es una situación muy estresante porque no puedo hacer nada por mi familia y amigos; no puedo ayudarlos. No me puedo imaginar por lo que están pasando. Es una situación horrible para la gente en Ucrania. Tienen que pasar noches sin dormir, no tienen comida ni electricidad. Para mí es desgarrador escuchar esto. La guerra es algo que debe parar”.

El ruso Daniil Medvedev, esta semana en Acapulco, donde quedó confirmado su ascenso al número 1.

El mundo del tenis, como el de los distintos deportes, no se mostró ajeno al conflicto bélico. Esta semana, paradójicamente, un ruso quedó confirmado como el nuevo número 1 del ranking. Daniil Medvedev será el líder del ranking desde este lunes, en reemplazo del serbio Novak Djokovic. Durante su estadía en Acapulco, donde compitió en el ATP 500, Medvedev (campeón del US Open 2021), expresó: “En estas horas viví un mix de emociones. En días como hoy te das cuenta que no importa demasiado el tenis. Me levanté con las emociones de la guerra. Luego Novak perdiendo su partido [en Dubai] y otorgándome el 1. Miles de mensajes. Guerra de nuevo...”.

El moscovita añadió: “Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países como junior y como profesional. Simplemente no es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz”.

En Dubai, escenario del otro ATP 500 disputado durante la semana, se impuso un ruso, Andrey Rublev. Desatado el conflicto, el jugador que pertenece al Top Ten (es 7°, desde mañana será 6°), no dudó en escribir un fuerte mensaje en la cámaras tras sus triunfos en el certamen de los Emiratos Árabes Unidos: “No war please (No a la guerra por favor)”.

Además, Rublev escribió en Twitter: “Ahora no se trata de tenis. No se trata de deporte. Se trata de tener paz en todo el mundo. Necesitamos apoyarnos mutuamente”.

El circuito, naturalmente, también empieza a sufrir alteraciones en su calendario. El Challenger Tour anunció la cancelación de un certamen de esa categoría que se iba a jugar la semana próxima en Moscú. Además, la Federación Internacional de Tenis confirmó la postergación del torneo ITF World Tennis Tour M15 que debía jugarse en abril en Ucrania y canceló “todos los eventos de la ITF que tienen lugar en Rusia indefinidamente”.

Un tenista se alistará en el ejército de Ucrania

El ex tenista ucraniano Sergiy Stakhovsky (fue 31° del mundo en 2010) se alistó en el ejército de reserva de su país antes de la invasión de Rusia, según dijo, a pesar de la falta de experiencia militar, aunque puede manejar un arma.

Stakhovsky, de 36 años, que ganó cuatro títulos ATP y tuvo una destacada victoria sobre Roger Federer en la segunda ronda de Wimbledon 2013, aseguró que estaba dispuesto a tomar las armas en defensa de Ucrania. “Por supuesto que pelearía, es la única razón por la que estoy tratando de regresar”, dijo Stakhovsky a la cadena Sky News.

“Me inscribí en las reservas. No tengo experiencia militar, pero sí tengo experiencia con un arma en privado. Mi papá y mi hermano son cirujanos, están estresados, pero les hablo con frecuencia, duermen en el sótano. Ninguno de nosotros creía que esto pudiera suceder y, sin embargo, sucedió”, relató Stakhovsky, profesional de las raquetas desde 2003.

El tenista Sergiy Stakhovsky, de Ucrania. AFP - Archivo

En abril de 2019, Stakhovsky, que era 115º del ranking y miembro del Consejo de Jugadores, quedó bajo la lupa al publicar un malicioso tuit sobre el argentino Marco Trungelliti, quien denunció haber rechazado un intento de soborno. “La delgada línea entre el denunciante y el soplón, todo depende de quién es el juez...”, escribió. El desafortunado comentario generó diversos comentarios en redes sociales. Al ucraniano le recriminaron, por ejemplo, seguir jugando dobles con su compatriota Denys Molchanov, sospechado de arreglo de partidos. Finalmente, el europeo se disculpó con Trungelliti.