LA NACION

Zambia vs. Marruecos: horario y cómo ver el partido por la Copa Africana de Naciones 2025

El partido correspondiente a la última fecha del grupo A se desarrolla este lunes a las 17 (hora argentina) en el estadio Stade Prince Moulay Abdallah

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Marruecos es uno de los candidatos al título en la Copa Africana de Naciones 2025
Marruecos es uno de los candidatos al título en la Copa Africana de Naciones 2025GABRIEL BOUYS - AFP

El segundo grupo de la Copa Africana de Naciones 2025 que se define es el A con dos partidos en simultáneo este lunes desde las 17 (hora argentina) y uno de ellos es el que protagonizan Zambia vs. el anfitrión, Marruecos, -el otro es Comoros vs. Malí- en el estadio Stade Prince Moulay Abdallah con arbitraje del senegalés Issa Sy.

El duelo no se transmite por TV en la Argentina. La única opción para verlo en vivo es a través del canal de You Tube de Claro Sports -no requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

Marruecos tiene jugadores de renombre en su plantel como el arquero Yassine Bounou y Brahím Díaz
Marruecos tiene jugadores de renombre en su plantel como el arquero Yassine Bounou y Brahím DíazMosa'ab Elshamy - AP

La previa de Zambia vs. Marruecos

Ninguno de los cuatro equipos que integran la zona A está clasificado a octavos de final, donde irán los dos líderes de cada uno de los grupos y los cuatro mejores terceros entre las seis zonas. En ese contexto, todo se define en la tercera y última jornada.

Los marroquíes, semifinalistas del último Mundial y favoritos al título en el certamen africano por el caudal de jugadores de renombre que tiene el plantel y el hecho de ser locales, lideran la clasificación con cuatro unidades gracias a una victoria sobre Comoros 2 a 0 y un empate con Malí 1 a 1 y están a un paso de la próxima etapa porque aun perdiendo pueden terminar entre los dos mejores.

Zambia, por su parte, necesita una victoria para no depender del resultado entre Malí y Comoros, pero aun con una igualdad puede quedar segundo o aspirar a ser uno de los mejores terceros.

La tabla de posiciones del grupo A de la Copa Africana de Naciones
La tabla de posiciones del grupo A de la Copa Africana de NacionesCAF

Posibles formaciones

  • Zambia: Willard Mwanza, Mathews Banda, Dominic Chanda, Benson Sakala, Lubambo Musonda, Kings Kangwa, David Simukonda, Owen Tembo, Lameck Banda, Patson Daka y Fashion Sakala. DT: Moses Sichone.
  • Marruecos: Yassine Bono, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Jawad El Yamiq, Anass Salah-Eddine, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri y Eliesse Ben Seghir. DT: Walid Regragui.
Zambia acumula dos empates en la Copa Africana de Naciones
Zambia acumula dos empates en la Copa Africana de NacionesABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Marruecos con una cuota máxima de 1.22 contra 18.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Zambia. El empate llega a 6.80.

El historial entre ambos seleccionados tiene 22 antecedentes, con 14 alegrías marroquíes y seis de los zambianos. Empataron en dos ocasiones.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Nico Paz sigue haciendo maravillas en Italia: media vuelta, remate de lejos y gol, con algo de azar y polémica
    1

    Nico Paz anotó un golazo con mezcla de azar y polémica y dio una asistencia en Lecce vs. Como

  2. Dibu Martínez le ganó a Enzo Fernández: de 0-1 a 2-1 con grandes atajadas, polémicas y un gol insólito
    2

    Aston Villa lo dio vuelta, le ganó a Chelsea por la Premier League y acumula 11 triunfos seguidos

  3. Fútbol europeo, argentinos en el rugby de Francia y Liga Nacional
    3

    Agenda de TV del domingo: fútbol europeo, argentinos en el rugby de Francia y Liga Nacional

  4. Gallardo relanza a River con un doble comando en una zona peligrosa... que ya costó 42 millones de dólares
    4

    Aníbal Moreno y Fausto Vera: el River 2026 tiene la plataforma de despegue en una zona clave

Cargando banners ...