Zanetti, feliz con Inter finalista de la Champions League: de los elogios a Mastantuono a la emoción por Lautaro y la comparación de Yamal con Messi

Javier Zanetti, vicepresidente del Inter e histórico capitán del club de Milán, brindó una entrevista con ESPN Fútbol 12 donde dejó varios títulos fuertes tras la clasificación de su equipo a la final de la UEFA Champions League. En una charla distendida con Mariano Closs y equipo, el “Pupi” habló de la proyección de Franco Mastantuono, el compromiso de Lautaro Martínez y el futuro brillante de Lamine Yamal, a quien se animó a comparar con Lionel Messi.

El juvenil de River, que con solo 16 años ya se ganó un lugar en el primer equipo de Martín Demichelis, fue tema de consulta para Zanetti, quien no ocultó su admiración.

“Es un jugador que cualquiera quisiera tener y en cualquier equipo jugaría muy bien”, aseguró. Y aunque aclaró que su fichaje no está en carpeta inmediata del Inter, fue realista:“Es un jugador caro para Inter por la edad que tiene. River está haciendo un gran trabajo, pero no sé hasta cuándo lo va a disfrutar”.

Mastantuono, muy costoso para Inter Marcos Brindicci

En un mercado que mira cada vez más hacia Sudamérica, y con clubes como Real Madrid que ya han posado sus ojos sobre Mastantuono, los elogios del Pupi no hacen más que confirmar el interés que despierta el joven talento argentino.

Zanetti también se tomó un momento para destacar el esfuerzo de Lautaro Martínez, figura y capitán del Inter, quien arrastraba una lesión desde el partido de ida ante Barcelona, pero igual se hizo presente en la histórica revancha en el Giuseppe Meazza, donde marcó el 1 a 0 y resultó víctima del penal que derivó en el 2 a 0.

"TODOS PENSABAN QUE EL BARCELONA SE QUEDABA CON EL PARTIDO"



🔥 Pupi Zanetti tras la épica de Inter en la Champions



📺 #ESPNF12 | #DisneyPlus pic.twitter.com/N0TveVC7ru — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2025

“Lauti tuvo una semana terrible, que no sabía si llegaba, lloraba cuando terminó el partido”, reveló Zanetti, emocionado. El Pupi valoró el gesto de su compatriota, que arriesgó su físico por el equipo: “Demostró tener un gran corazón, quería estar, estuvo y lo hizo bárbaro”. Además, agregó: “Es nuestro capitán, el compromiso que demostró es encomiable. Todo lo que transmitió”.

El Inter se clasificó a la gran final del 31 de mayo en Múnich, donde enfrentará al ganador de la serie entre PSG o Arsenal, buscando tomarse revancha tras la derrota de 2023 ante el Manchester City en Estambul.

"ME HACE ACORDAR A LOS MEJORES MOMENTOS DE MESSI"



🔥 Pupi Zanetti sobre LAMINE YAMAL



📺 #ESPNF12 | #DisneyPlus pic.twitter.com/YjIJinZZMc — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2025

Aunque la alegría por la clasificación fue absoluta, Zanetti no esquivó los elogios para Lamine Yamal, la gran aparición del Barcelona en esta Champions. Con apenas 17 años, el extremo fue una pesadilla en la ida y también se destacó en la vuelta, pese a que el Barça terminó eliminado.

“Lo veía en el partido de ida y tiene una cara de nene… lo bien que juega, tiene un futuro enorme”, expresó Zanetti.

El Pupi, que enfrentó a Messi en su mejor versión, se animó a trazar un paralelismo: “Por momentos es imparable, porque no sabés para dónde te va a salir. Me hace acordar a los mejores momentos de Messi, cuando empezaba. Este chico demuestra tener una gran personalidad, siempre la quiere y no le tiene miedo a nada”.

Cena a beneficio

La solidaridad y el fútbol volverán a darse la mano. En el contexto del Mundial de Clubes 2025, la Fundación PUPI —liderada por Javier Zanetti— organizará dos cenas benéficas en Estados Unidos con el objetivo de recaudar fondos para sus programas de inclusión destinados a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.

Zanetti, feliz con la clasificación de Inter a la final de la Champions League Luca Bruno - AP

El primer evento se llevará a cabo el 12 de junio en el lujoso Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Hollywood, Florida, mientras que el segundo encuentro tendrá lugar casi un mes después, el 11 de julio, en el Hard Rock Café de Times Square, Nueva York. Ambas cenas prometen ser mucho más que un evento de gala: serán una verdadera celebración de la fraternidad, con el fútbol como lenguaje común.

Desde su creación, la Fundación PUPI trabaja incansablemente para promover la educación, la salud, la nutrición, el desarrollo emocional y el deporte como herramientas de transformación social. Las cenas a beneficio tienen un objetivo claro: reunir fondos para sostener estos programas que cambian vidas.

“Cada aporte suma. Cada cena, cada encuentro, cada historia compartida nos acerca un poco más al mundo que soñamos para nuestros chicos”, suele repetir Zanetti, quien ya lleva más de dos décadas comprometido con la causa.

Uno de los grandes atractivos de estas noches será la presencia de glorias del fútbol internacional. Figuras que dejaron una huella imborrable en la historia del deporte no solo estarán presentes, sino que compartirán la velada con los asistentes en un ambiente íntimo y distendido.

Entre otros invitados se destaca la presencia de del propio Javier Zanetti, Diego Milito, Sergio Agüero, Javier Saviola, el neerlandés Wesley Sneijder, el italiano Marco Materazzi, los brasileños julio César y Lucio, el uruguayo Diego Lugano, el colombiano Iván Córdoba y los chilenos Iván Zamorano y Marcelo Salas.

Los invitados podrán conversar con sus ídolos, sacarse fotos, intercambiar anécdotas y ser parte de una noche donde la emoción, la nostalgia y la esperanza se conjugan en un mismo lugar.