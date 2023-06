Gallardo paseó por River y recibió el apoyo del hincha más ilustre de Olympique de Marsella

escuchar

El exfutbolista francés Zinedine Zidane, campeón del mundo en Francia 1998, consideró “muy bueno” el posible arribo de Marcelo Gallardo para asumir como entrenador de Olympique de Marsella. ”Es una buena elección”, dijo Zidane cuando el medio local RMC le consultó por Gallardo, uno de los principales candidatos a dirigir al Marsella, durante un evento público.

Zidane, de 50 años, nació en Marsella y es un reconocido hincha del club donde jugó su ídolo futbolístico: el uruguayo Enzo Francescoli, otra gloria de River, al igual que Gallardo. “Zizou”, de gran trayectoria como jugador y entrenador del Real Madrid, expuso así su apoyo para que el ídolo de la entidad de Núñez realice su primera experiencia como DT en Europa, luego de su exitosa gestión de ocho años en River (2014-2022).

Los medios franceses dieron a conocer este sábado un posible acuerdo entre Gallardo y el club, aunque no hay nada oficial hasta el momento. Gallardo tuvo un paso por el fútbol francés, en su época como futbolista, cuando jugó en Mónaco (1999-2003) y París Saint Germain (2007-2008). El crack uruguayo actuó en Marsella, en la temporada 1989/1990: marcó 11 goles en 40 encuentros. La página oficial en español del club, casualmente, publicó una imagen con su estampa de jugador.

"ES UNA BUENA ELECCIÓN." Si Zizou lo dice... Zidane, confeso hincha del Marsella, fue consultado sobre la posible llegada de Gallardo. ¿Se dará?



📹: @RMCsport



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/YsecVxKaj5 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2023

Algunos medios europeos aseguran que el conjunto europeo está muy cerca de confirmar al argentino como sucesor de Igor Tudor, pero también hay otros nombres en caso de que el Muñeco no termine acordando su llegada o su respuesta sea excesivamente tardía. En Francia quieren resolver el asunto en los próximos días. Hay plazos.

De todos modos, el DT está entusiasmado y está cerca de confirmar su decisión. Si bien algunas versiones en Francia indican que ya aceptó el ofrecimiento, desde su entorno lo desmienten con énfasis y advierten que por ahora no hay un acuerdo total. El DT es muy meticuloso: no quiere tomar una decisión apresurado, no tiene urgencias. El problema es que en Marsella sí están inquietos, apurados.

Marcelo Gallardo dice presente en River Camp viendo a su hijo Matías en Cuarta División.

El Muñeco, despreocupado por esa situación, pasó la mañana por el River Camp, en donde disfrutó de algunas pinceladas de talento de Matías, su hijo, en acción sobre el césped de la cuarta división. En la entidad más popular de Francia, mientras tanto, analizan otros nombres. Como el caso de Paulo Fonseca, nacido en Mozambique, de 50 años, que es el entrenador del Lille, también de la Ligue 1. Finalizó quinto en la liga francesa, con 67 puntos (seis por debajo de Marsella) y se clasificó a la Conference League. Hizo un muy buen trabajo. El plan C es Marcelino García Toral, el español de 57 años. El entrenador está sin trabajar desde su salida en Athletic de Bilbao en mayo de 2022, en donde consiguió el 48.89% de los puntos disputados.

El Muñeco, con Enzo, el ídolo de Zidane, en la inauguración de la estatua River Plate

Al mismo tiempo, Grafite, de 44 años, exdelantero de la Selección de Brasil, pidió al Muñeco como futuro entrenador de Brasil, en una charla con el programa Troca de Passes, que se emite por SporTV. “La gente puede llegar a pensar que lo que voy a decir es una locura, pero Marcelo Gallardo está libre en el mercado y es un gran entrenador. Es muy difícil, porque nadie se imagina eso. Un entrenador de la Argentina al frente de la selección de Brasil, pero...”, analizó.

