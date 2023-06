La selección argentina volvió a las prácticas mientras Lionel Scaloni piensa en varios cambios para el partido ante Indonesia

escuchar

Yakarta es el destino que ahora se revoluciona por la llegada de los campeones del mundo. Luego del paso por China, la selección argentina comenzó su preparación en la capital de Indonesia para el encuentro que disputará este lunes frente al combinado nacional local (desde las 9.30, hora de nuestro país), y para el que Lionel Scaloni ya planea un puñado de variantes, algunas obligadas y otras con distintos objetivos.

Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi fueron licenciados luego del encuentro que Argentina le ganó a Australia por 2 a 0, el último jueves en Pekín, y que marcó el inicio de esta gira por Asia, en el marco de la fecha FIFA. Los tres referentes de la selección -que llegaron esta mañana en un vuelo privado a Rosario- fueron licenciados por el entrenador, que asumió como propia la decisión de que tengan descanso anticipado.

Alejandro Garnacho tendría la oportunidad de jugar por primera vez como titular

Estas tres bajas imponen tres cambios obligados, ya que se trata de futbolistas que fueron titulares en el triunfo ante los chinos. Alejandro Garnacho es quien cuenta con mayores posibilidades para estar en lugar de Di María. El delantero de Manchester United atraviesa una situación muy particular en la selección argentina, en la que debutó justamente frente a Australia, tras varias convocatorias en las que no había podido sumar minutos. El plan de la AFA es que el juvenil nacido en Madrid, que cumplirá 19 años dentro de pocos días, quede blindado para que no pueda ser citado por España en los próximos años. Garnacho es uno de los proyectos más interesantes no solo de la selección argentina, sino del fútbol a nivel internacional. De madre argentina y padre español, debutó en Manchester United con apenas 17 años y, desde entonces, se ganó un lugar entre los habituales convocados del entrenador neerlandés Erik ten Hag. En la Argentina, su nombre apareció cuando lo convocaron para integrarse al proceso de selecciones nacionales. Jugó certámenes extraoficiales con divisiones juveniles y se dio el lujo de ser parte del combinado mayor en entrenamientos.

Garnacho, Lo Celso, Paredes y Almada: varios de ellos sumarán minutos ante Indonesia Afa

Germán Pezzella, autor del segundo gol frente a Australia, es candidato firme a ocupar el lugar de Nicolás Otamendi. El zaguero de Betis debutó con la camiseta argentina en 2017 y fue actor de recambio permanente en el Mundial de Qatar. Lleva 37 partidos oficiales para la selección y anotó tres goles.

Otro que volvería a la titularidad es Julián Álvarez, que sumó algunos minutos ante Australia -había llegado a la gira sobre la hora, tras la conquista de la Champions League con Manchester City- y se perfila para salir de entrada frente a Indonesia. Otros que participaron del primer partido fueron Leandro Paredes y Giovani Lo Celso, que se perfilan para salir de entrada el lunes próximo.

Finalmente, el puesto de arquero también se presta a una variante. Es probable que Scaloni le dé descanso a Dibu Martínez y pruebe con Gerónimo Rulli, que fue uno de los arqueros del plantel campeón del mundo.

Se espera, además, que algunos futbolistas que conforman el recambio generacional de la selección argentina de cara al Mundial 2026 también tengan algo de rodaje en tierra indonesia. Por eso, jugadores como Leonardo Balerdi, Nahuel Medina y Lucas Ocampos tendrían la posibilidad de estar de entrada.

¿Un probable equipo? Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella y Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lucas Ocampos; Julián Álvarez y Alejandro Garnacho.

