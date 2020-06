El escenario del fútbol argentino se pone áspero; en la reunión virtual de dirigentes de este viernes, Lanús, mediante Arboleya, le hizo una zancadilla a Talleres, presidido por Andrés Fassi. Fuente: FotoBAIRES

Alejandro Casar González Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de junio de 2020 • 01:29

La reunión protocolar ya había terminado. Los dirigentes de los clubes de la primera A habían escuchado las explicaciones de Claudio Tapia, presidente de AFA, y de Marcelo Tinelli, su par de la Liga Profesional. El gerente de relaciones institucionales de AFA , Gustavo Lorenzo, acababa de dar por concluido el encuentro virtual. Pero los dirigentes no se movieron, porque querían hablar. Pidió la palabra Andrés Fassi, presidente de Talleres, de Córdoba, y empezó a criticar a la actual conducción del fútbol argentino. Y fue consecuente con lo que suele decir a quienes lo consultan: "Hay que hablar con todas las letras". Exactamente eso hizo.

"La reunión no empezó. Tenemos diez temas para debatir: por qué vuelven o no vuelven los entrenamientos; qué podemos hacer con el protocolo, con los derechos de televisión, con los contratos...", planteó Fassi, que antes de la teleconferencia se había encargado de distribuir un orden del día con los temas que, a su criterio, debían ser tocados: la cuarentena y el funcionamiento de la Liga Profesional. La mayoría escuchó las palabras vehementes del cordobés, y algunos contraatacaron: Cristian D'Amico, de Newell's, y Ricardo Carloni, de Rosario Central, le recordaron declaraciones suyas recientes: que había dirigentes que carecían de altura moral. Hubo un fuerte intercambio y el directivo cordobés quedó solo en su postura. Le pidieron que se tranquilizara y le recordaron que los problemas son resueltos "puertas adentro, y no en público". Fue como una interna de vestuario: mirándose a la cara.

Andrés Fassi, el presidente de Talleres, de Córdoba, se enfrenta cada vez más explícitamente con sus colegas de la Liga Profesional. Crédito: Prensa/Talleres

"Ustedes me critican a mí, me critican mi manera de hablar... ¿Por qué no salieron a decirle al presidente de la república que le faltaba el respeto al fútbol? No escuché a ninguno de ustedes decirle nada. Si lo que dice él es lo mismo que digo yo. ¿Él también le faltó el respeto al fútbol?Lo que pasa es que las verdades duelen", los interpeló Fassi. "Con aciertos y virtudes, hemos trabajado de la mejor manera posible. Y tenemos que seguir haciéndolo cara a cara, cuando se pueda", replicó Hernán Arboleya, vicepresidente de Lanús e integrante de la mesa directiva de la Liga.

Claudio Tapia y Marcelo Tinelli fueron los dos expositores de la reunión por Zoom con los dirigentes de los clubes de la primera A, que integran la Liga Profesional; cuando aquellos se desconectaron, empezó la discusión.

Luego de la discusión, el presidente de Talleres cerró su participación en el encuentro. Había dejado sentada su postura en contra de la manera en la que se gestiona el fútbol argentino durante la pandemia. Entonces, quedaron los integrantes de la mesa directiva de la Liga, que se pusieron a coordinar los próximos pasos. Habrá otra reunión virtual en los próximos días. Y se dividirán las tareas para que la primera A vuelva a ponerse en marcha, aunque la pelota siga parada sin fecha de regreso en el horizonte.

Antes del intercambio con Fassi hubo un encuentro informativo sin debate. No se habló de fechas para el regreso a las prácticas ni a la actividad oficial; sí de que existirá una reunión con el Ministerio de Salud, que encabeza Ginés González García, para homologar protocolos. Pero eso ocurrirá cuando la situación sanitaria mejore, sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras tanto, la Liga formará comisiones para tratar varios temas, como los próximos torneos, las cuestiones impositivas de los clubes y los reglamentos financieros.

Sobre la explotación comercial del fútbol de la primera A, la reunión aportó dos datos. Por un lado, Tinelli informó que hay negociaciones para conseguir dos auspiciantes nuevos: un dueño del naming (nombre del certamen) y otro patrocinador principal. La suma de los ingresos por ambos duplicaría lo recaudado por publicidad el año pasado. El a la vez presidente de San Lorenzo habló también de la optimización de los recursos económicos de la Liga en estos meses en los que no hubo acción. En este sentido, habrá que ver qué ocurrirá con el contrato de televisación: las empresas dueñas de los derechos (TNT y Fox Sports-Disney) se habían comprometido a pagar los 450 millones de pesos mensuales hasta junio. Al parecer, y aunque nadie lo confirmó de manera oficial, ese ingreso está garantizado hasta septiembre. Además, AFA negocia desde hace unos meses con la productora Torneos el contrato a largo plazo de los derechos internacionales, por lo cual los clubes pueden tener buenas noticias en los próximos días.

La teleconferencia entre los directivos de los clubes y Claudio Tapia fue por Zoom; sigue sin haber fecha de retorno a los entrenamientos ni a la actividad oficial.