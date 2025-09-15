Zurdazo imparable: otro gran gol de Nico Paz para Como en el Calcio

Cumplió 21 años hace pocos días, su crecimiento no parece encontrar techo, y está de nuevo en la mira de Real Madrid, el club en el que surgió y lo cedió, pero que se guardó en la manga una cláusula de repesca. Nicolás Paz volvió a destacarse en el Calcio este lunes, como autor de un golazo para Como 1907, que fue determinante en el empate 1-1 entre el club lombardo y Genoa, en el encuentro que cerró la tercera fecha de la Serie A.

A los 13 minutos del primer tiempo, en una jugada sobre el sector izquierdo, Paz recibió el pase de Morata. Parecía que se le iba larga, pero con la punta del pie izquierdo la trajo de nuevo, giró de espaldas para sacarse de encima la marca, y sacó un zurdazo potente y a media altura, que dejó sin chances al arquero Nicola Leali.

Cesc Fábregas, técnico de Como, parecía seguro de conservar su marca perfecta contra Patrick Vieira, su antiguo compañero en el Arsenal inglés, desde que ambos se hicieron entrenadores. Pero el defensor Jacobo Ramon, del equipo local, fue expulsado a los 42 del segundo tiempo, y casi en la jugada siguiente, Caleb Ekuban anotó tras una serie de rebotes en el área para que Genoa rescatase un punto.

¡¡ESTÁS LOCO, NICO!! Paz armó una jugada TOP y clavó este golazo INFERNAL para el 1-0 de Como vs. Genoa.



Fue el segundo gol de Nico Paz en tres jornadas en el Calcio, ya que también había anotado en la primera fecha para el triunfo sobre Lazio, que además incluyó una asistencia. Con este resultado, Como quedó noveno en la tabla con 4 puntos, con un triunfo, una caída y esta igualdad; Genoa, que aún no pudo ganar, suma 2 unidades. Más temprano, Hellas Verona y Cremonese igualaron sin goles.

Fue el regreso de Paz a torneo italiano luego de su participación con la selección argentina. Paz jugó apenas nueve minutos en la parte final del partido contra Venezuela (3-0) y no ingresó en la derrota contra Ecuador (0-1) por las Eliminatorias. De este paso se llevó elogios del entrenador Scaloni, que lo considera uno de los jóvenes con mayor potencial, casi a la altura de Franco Mastantuono.

En todo caso, su actuación del lunes va de la mano con la distinción que la organización de la Serie le otorgó hace unos días: el Rising Star de agosto, un galardón destinado al futbolista Sub 23 más destacado de la competencia. Le alcanzó con lo hecho en las primeras dos fechas.

Nacido en España, hijo del exdefensor Pablo Paz, Nicolás cimentó su trayectoria como juvenil en Real Madrid, en el que llegó a disputar algunos partidos en primera. El club merengue, atento a la necesidad de que sume minutos y experiencia, lo transfirió a Como en 6 millones de euros por el 50 por ciento de su ficha, pero conservaron una opción de repesca. Según se supo, Paz rechazó una oferta para irse al Tottenham, que ofertó 70 millones de euros, con la idea de regresar a Real Madrid después del Mundial 2026.

Hasta el momento, Nico Paz disputó un total de 39 encuentros en Como 1907 a partir de la temporada 2024. El jugador surgido en Tenerife marcó 8 goles y entregó 10 asistencias entre todas las competencias.

“Trabajamos muchísimo con Nico. Desde el inicio de la pretemporada entrenó sin parar: ejercicios, repeticiones, tiros libres. Al final, el esfuerzo dio sus frutos y contra Lazio nos regaló un gol decisivo. Y no sólo eso; cuando tuvimos que atacar uno contra uno, también dio una asistencia que nos dio tres puntos más”, lo elogió hace tres semanas el entrenador Cesc Fàbregas.

El DT español sabe de lo que habla, puesto que durante su carrera como futbolista ocupó un puesto parecido al de su ahora jugador: “Tiene una visión de juego y una madurez que no se ven en muchos chicos de su edad. Cuando lo ves jugar, sabes que está destinado a algo grande”.