Gabriel Anello demandará al youtuber que trolea a los periodistas deportivos

El conductor de Radio Mitre, Gabriel Anello , avisó que demandará al youtuber Leo MdQ por ridiculizarlo con el contenido que sube a su canal.

"Hay un pibe que se cree gracioso y vivo. Se le pidió por las buenas que deje de subir algunos videos, porque la verdad que no tienen porque utilizar mi voz o mi imagen para hacerlo irrisorio. No me presto a esas cosas. Soy un tipo grande, que me rompí el culo estudiando para que un pelotudo escondido atrás de un canal de YouTube me ridiculice ", comenzó su descargó Anello.

Luego, agregó: "Se hace el gracioso y redobla la apuesta. Mañana, no; pasado, tampoco; vamos a ver en dos años quién ríe mejor . Yo tengo esa manera de manejarme".

El animador del Super Mitre Deportivo vinculó este tema con la agresión sufrida por los periodistas de C5N en la manifestación que tuvo lugar en la Plaza de Mayo el último jueves 9 de julio.

En ese sentido, el relator de fútbol consideró que "la clase política no puede estar preocupada por lo que opinan (Diego) Latorre, (Federico) Bulos o (Gabriel) Anello. Somos periodistas, opinamos".

Además, dijo: "No hace falta ir a agredir. Hace falta cambiar el canal o la radio. Siempre respetemos al otro, por más que no nos gusta lo que diga. No le demos más relevancia".

Finalmente, cerró su comentario editorial con un mensaje a los colegas: "Yo me quiero solidarizar. No corresponde. Ni a los de C5N, ni a los de Crónica, ni a los de Canal 26. Empecemos a respetar. Y si no nos gusta, cambiemos de canal o de radio", reforzó.

¿Quién es Leo MdQ?

Leonardo Tarnovsky (tal su nombre real) tiene más de 58 mil suscriptores en su canal, donde comparte fragmentos de programas deportivos de radio con títulos hilarantes e imágenes en miniatura, a partir de los cuales estableció una suerte de "código" comunicacional con su audiencia.

Por otra parte, Leo MdQ representa a los periodistas como personajes de ficción. En la "saga", se incluyen las aventuras del Sensei Mariano Closs , Gustavo El Flauta López , y Toti Hombrepas Pasman . Algunas de esas descripciones pueden ser injuriantes, como en el caso del propio Anello, o del periodista Martín Arévalo .