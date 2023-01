Gabriela Sabatini compartió las impactantes fotos de sus vacaciones extremas por el norte argentino

escuchar

Al igual que muchos turistas argentinos, Gabriela Sabatini eligió el norte del país para sus vacaciones durante el enero del 2023 y compartió varias postales de su estadía ante sus más de 300 mil seguidores en Instagram.

Gabriela Sabatini compartió postales de su estadía en Jujuy

La extenista compartió un carrusel de fotos en su cuenta oficial de Instagram de sus vacaciones en la Quebrada y las Salinas norteñas. En las imágenes que subió este martes, se la ve paseando sobre una bicicleta en las salinas de Jujuy. “Mágico”, escribió en el pie junto a un emoji de la bandera nacional y un corazón.

Gabriela Sabatini compartió postales de su estadía en Jujuy Instagram: @sabatinigaby

Gabriela Sabatini compartió postales de su estadía en Jujuy Instagram: @sabatinigaby

Un día después, mostró diferentes fotografías posando con los icónicos paisajes de cerros Maimará, Purmamarca, Humahuaca y Tilcara, con el atuendo característico del lugar. En este carrusel, además, compartió un video de su bicicleteada nocturna junto a algunas amigas. “Enamorada”, señaló en la publicación junto a varios emojis de corazón.

Gabriela Sabatini compartió postales de su estadía en Jujuy Instagram: @sabatinigaby

Gabriela Sabatini compartió postales de su estadía en Jujuy Instagram: @sabatinigaby

Gabriela Sabatini compartió postales de su estadía en Jujuy Instagram: @sabatinigaby

En los comentarios aparecieron varios deportistas de elite nacional como los extenistas Guillermo Coria, Juan “Pico” Mónaco y Gisela Dulko; el exbasquetbolista Manu Ginobili; el exnadador José Meolans; y el polista Adolfo Cambiaso.

Gabriela Sabatini cumplió un sueño más: cómo fue su visita a La Dolfina y el encuentro con Adolfito Cambiaso, el N° 1 del polo

No era un día más para ninguno de los dos. Y con una connotación especial. Quizás hasta la propia Gaby no se haya dado cuenta. Justo aquel viernes 18 de noviembre se cumplían 26 años de aquella jornada de 1996 en la que sorprendió al mundo en Nueva York, cuando anunció su retiro del tenis profesional. También tenía 26 esa vez y mucho tenis por delante, pero dijo basta, muy convencida, y jamás se arrepintió. Atrás dejaba una carrera excepcional, con 27 títulos, un Grand Slam (US Open 1990), una medalla olímpica plateada (Seúl 1988), final de Wimbledon y del propio Abierto de Estados Unidos y semifinales varias de Grand Slam. Pero por sobre todas las cosas, se iba con el afecto del planeta tenis. Amada en América, Europa y cada lugar donde fue a llevar su talento y su frescura.

Gabriela Sabatini y Adolfo Cambiaso paseando por La Adolfina https://www.instagram.com/ladolfinapoloteam/

Gabriela Sabatini, a los 52, siempre espléndida, fue talentosa dentro de la cancha (lo sigue siendo, tal como lo demostró en el torneo de Leyendas en Roland Garros del año pasado). Pero su manera de ser, sus tratos, su sensibilidad, usualmente generan una consideración superior a la que provoca el deportista de elite. Era así de chica y lo sigue siendo hoy: no ha cambiado, es su naturaleza. Introvertida, aunque quizás hoy más suelta. No ha perdido su magnetismo.

Y aunque parezca mentira, ciudadana del mundo como es, repartiendo su vida entre Zurich y Miami, hoy pasa más tiempo en la Argentina. Y siempre tiene algo más para conocer. Inquieta por personalidad, suele seguir de cerca a los deportistas argentinos. De cualquier disciplina. Ha colaborado desinteresadamente con juveniles. Pocos se enteran porque ella no quiere figurar. Ayuda sin esperar nada a cambio. Gaby no es habitué del polo, pero si ha estado en finales de Palermo, invitada en el palco oficial. Y dentro de sus sueños, estaba conocer La Dolfina, visitar a Adolfo Cambiaso en su búnker de Cañuelas.

LA NACION