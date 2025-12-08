Gaby Sabatini y una visita especial a La Plata: ciclismo, final de TC y un divertido ping pong con Manu Urcera

Gabriela Sabatini visitó el Autódromo Roberto Mouras de La Plata para presenciar la final del Turismo Carretera que coronó como campeón a Agustín Canapino. El motivo de la presencia de la extenista fue compartir un momento junto a Manuel Urcera, piloto de automovilismo, con quien mantiene una cercana relación.

Gabriela Sabatini visitó el Autódromo Roberto Mouras de La Plata

Con una destacada presencia en las redes sociales, Sabatini se encarga de mostrar cada una de sus travesías y esta no fue la excepción. Acompañada por el ciclista olímpico Juan Curuchet, la deportista disfrutó de una jornada diferente donde la final del Turismo Carretera fue la excusa para visitar el camarín de Urcera y compartir un distendido momento que quedó grabado en historias temporales de Instagram.

Uno de los primeros videos que se conocieron fue la llegada de Sabatini al autódromo, donde recorrió la pista y hasta se subió a uno de los autos para sentir la experiencia de cómo es manejar este tipo de vehículos.

El ida y vuelta entre Sabatini y Urcera

Tras ser recibido por Urcera, Sabatini puso a prueba su competitividad al disputar un partido de Ping Pong contra el esposo de Nicole Neumann. “Gaby”, subrayó el deportista, sumado a un emoji grande de un corazón para destacar su admiración.

El divertido momento que vivieron Sabatini y Urcera jugando Ping Pong

“Qué genia sos, Gaby. Gracias por acompañarnos hoy en el autódromo”, lanzó, luego, Urcera, en una postal que se dio en el interior del auto. Del otro lado, Sabatini recogió el guante y devolvió las gentilezas: “Gracias por invitarme a vivir esta experiencia increíble”.

Además de vivir desde adentro la experiencia de acompañar a uno de los referentes del automovilismo nacional, Sabatini y Urcera se reservaron un lugar en su agenda para disfrutar de un hobbie compartido: el ciclismo.

A Sabatini y Urcera lo une el mismo hobbie: el ciclismo

En compañía de Marcelo Alexandre, campeón mundial de ciclismo, los deportistas posaron para una foto y compartieron sus vivencias. Cabe destacar que Urcera se coronó campeón argentino de pista en ciclismo durante una competencia celebrada en el velódromo de Mar del Plata.

Jimena Campisi se sacó una foto con Gabriela Sabatini

Al ser una figura de relevancia para el deporte nacional, Sabatini posó con cada una de las personas que quería tener un recuerdo con ella, entre ellas, Jimena Campisi, quien asistió al autódromo y se llevó una postal con la extenista.