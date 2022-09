Gaël Monfils cumplió años y mostró la “fallida” torta que le preparó su esposa, Elina Svitolina

En las redes sociales, los deportistas exhiben y muestran, a flor de piel, su costado más sentimental y hasta romántico lejos de las superficies donde son reconocidos e idolatrados por su público. Con un perfil más extrovertido, el tenista francés Gaël Monfils cautiva al público presente en cada una de sus presentaciones con salidas intempestivas, que hasta pueden servirle de estrategia para confundir a su oponente que está del otro lado de la red.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 975 mil seguidores, realizó una publicación días atrás donde se lo sonriente ante la cámara mientras muestra un regalo de su esposa y colega, Elina Svitolina, que lo agasajó por su cumple número 36 con algo muy especial: una torta hecha por ella.

Gael Monfils con la torta en mano y una dedicatoria especial a su pareja Elina Svitolina Foto: INSTAGRAM / @iamgaelmonfils

“36, mi último cumpleaños como ‘joven’. El próximo será como ‘papá'. No puedo esperar a que llegue este nuevo capítulo muy pronto”, escribió Monfils en un texto al cual le añadió el emoji de las manos que se juntan a modo de rezo.

Al estar en una situación de felicidad absoluta por la llegada de su próxima hija en octubre, su esposa, se sumó a una gran cantidad de comentarios en el posteo y, de manera cómica, expresó: “Next time better”, que, traducido al castellano, significa “La próxima vez será mejor”, en relación con la torta que le obsequió. Y es que, al parecer, no salió como ella pensaba.

Además de Svitolina, otras personalidades del deporte, en particular del tenis, se tomaron el tiempo de comentar la publicación y acompañar a Monfils en este divertido momento que protagonizó en la red social.

Gael Monfils posa con la torta que le preparó su esposa (Foto: Captura Instagram/@iamgaelmonfils)

“¡Feliz cumpleaños! La vida no tiene tiempo para esperar”, subrayó Jo-Wilfried Tsonga, compatriota suyo y exjugador del circuito, quien se despidió de la actividad profesional en el certamen del Roland Garros donde cayó ante el noruego Casper Ruud.

Gael Monfils y Elina Svitolina (Foto: Instagram/@iamgaelmonfils)

La súplica de Gael Monfils tras caer en un partido del Abierto de Australia

Conocido por sus ocurrencias y participaciones fuera de lo común en un partido como en las redes sociales, Monfils también mostró su lado más humano, aquel que no se ve durante una victoria y una derrota. Un mal momento personal lo aquejó, incidió en su rendimiento y ante los micrófonos de una conferencia de prensa expuso su fragilidad.

Al perder contra el finlandés Emil Ruusuvuori, de 22 años por 3-6, 6-4, 7-5, 3-6 y 6-3, explotó en la sala de conferencia frente a los medios presentes: “No tengo confianza, me siento mal. Juego mal, no puedo sacar bien, no puedo pegar una derecha, cometo errores, juego 6 metros detrás de la línea, toco las lonas del fondo. ¿Por qué? No lo sé. Soy honesto, digo que no tengo confianza. Volver me va a llevar tiempo”.

Y agregó, a corazón abierto: “Me siento juzgado y pido un poco de clemencia. Sí, es cierto, perdí muchos partidos. Lo intento, estoy trabajando, pero no puedo. Me gustaría levantarme y decir que esta pesadilla terminó, pero aquí estoy. Si esto se repite la próxima semana, comenzaré de nuevo, pero no sé cuándo se detendrá. Cuando uno está caído, no le disparen”.