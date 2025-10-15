Gael Monfils incluirá al torneo de Buenos Aires para su Last Dance del tenis en 2026

El francés Gael Monfils, de 39 años, actual 65° del ranking y 6° en 2016, hace dos semanas anunció que 2026 será su última temporada como tenista profesional. Y, en ese contexto de despedida, Buenos Aires será una de las estaciones de su Last Dance. El ATP porteño, que el año próximo se jugará durante la semana del 9 de febrero, comunicó a varios jugadores que confirmaron su asistencia: uno de ellos, Monfils, uno de los tenistas más atléticos y que mayor espectáculo brindó en las últimas dos décadas en el tour.

Monfils, en acción en el court central del ATP Buenos Aires, en 2018 Prensa Argentina Open

El parisino es el último eslabón de una destacada generación de tenistas franceses, con Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga y Gilles Simon, entre otros. Monfils ya jugó el ATP de Buenos Aires. Fue en 2018, siendo 43° del ranking. Venció a Pablo Cuevas, Dusan Lajovic y Leo Mayer; perdió en las semifinales con Dominic Thiem (luego, el campeón). El galo también actuará en el ATP 500 de Río de Janeiro, la semana posterior al torneo de Buenos Aires.

La celebración del brasileño Fonseca en febrero pasado, en Buenos Aires, al ganar su primer ATP LUIS ROBAYO� - AFP�

El brasileño João Fonseca (último campeón del Argentina Open), los italianos Lorenzo Musetti (actual número 8 del mundo) y Matteo Berrettini (en 2020 tenía previsto jugar en el BALTC pero se terminó bajando por molestias físicas), y Francisco Cerúndolo (el número 1 de nuestro país) también se comprometieron a actuar en Buenos Aires, el primero de los tres torneos de la gira sudamericana ATP sobre polvo de ladrillo (además de Río, completa Santiago de Chile).

Fonseca, Monfils, Musetti, Berrettini y Cerúndolo, los primeros confirmados para el ATP de Buenos Aires 2026

La del próximo año será la edición número 26 del ATP de Buenos Aires. En febrero pasado, Fonseca (actual 45°, de 19 años) confirmó las grandes expectativas que había a su alrededor, se plantó en la Catedral porteña y derrotó en la final a Fran Cerúndolo por 6-4 y 7-6 (7-1), amargando el festejo albiceleste. Sin embargo, más allá de la rivalidad deportiva con los brasileños, Fonseca se ganó la admiración y el respeto del público argentino.

Lorenzo Musetti actuó dos veces en el Argentina Open (2023 y 2025) y en ambas llegó a los cuartos de final Gonzalo Colini

Después del Argentina Open, lógicamente, el jugador que tiene al entrenador pehuajense Franco Davín como uno de los integrantes de su equipo, tiene previsto actual en el Río Open, donde esta temporada se despidió rápido en el debut, ante el francés Alexandre Muller, tras haber llegado desgastado del esfuerzo físico y mental en Buenos Aires.

En las próximas semanas se irán conociendo más nombres para el torneo. Los tickets para el ATP de Buenos Aires ya se venden a través de Ticketek.