Gael Monfils se retirará en la temporada 2026: el tenista francés que siempre brindó espectáculo

Gael Monfils, uno de los tenistas más atléticos y que mayor espectáculo brindó en las últimas dos décadas en el tour, anunció que se retirará una vez que termine la temporada 2026. Nacido en París, es el último eslabón de una generación de tenistas franceses de gran jerarquía, con Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga y Gilles Simon, entre otros. Con Monfils se va el último Mosquetero.

El francés Gael Monfils, un tenista que nunca pasó inadvertido Reuters

“Empuñé una raqueta por primera vez a los dos años y medio, y empecé a jugar profesionalmente a los 18. Ahora, tras celebrar mi 39° cumpleaños hace apenas un mes, me gustaría compartir que el año que viene será el último como tenista profesional. La oportunidad de convertir mi pasión en mi profesión es un privilegio que he apreciado durante cada partido y cada momento de mis 21 años de carrera”, comunicó Gael en sus redes sociales.

El comunicado de Monfils

I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025

Actual 55° del ranking y 6° en noviembre de 2016, tomó la decisión tras ver cómo las lesiones no cesaban y no le permitían rendir a su máximo nivel. De hecho, en el último encuentro, tuvo que retirarse en el ATP de Chengdú (China) tras sufrir una lesión en un tobillo, en su partido de la primera ronda frente al kazajo Aleksandr Shevchenko. Durante sus 21 años de carrera ,tuvo que abandonar hasta en 35 torneos por dificultades físicas, siendo el jugador con más retiros del circuito desde que se perfeccionaron los registros, en 1990.

Ganó trece títulos individuales (la mayor jerarquía de los torneos que ganó fueron ATP 500) y disputó 22 finales (tres de ellas, en Masters 1000). En Grand Slams, su mejor actuación fue llegar a las semifinales, en Roland Garros 2008 y del US Open 2016. Tiene un récord de 583 triunfos y 350 derrotas. Número 1 del mundo junior en 2004. Espera regresar al circuito en el Masters 1000 de París (27 de octubre a 2 de noviembre), el mismo torneo en el que intentará ponerle fin a su carrera deportiva la próxima temporada.

Gael Monfils junto a su esposa, la tenista ucraniana Elina Svitolina

Más allá de los números y los obstáculos físicos, Monfils se destacó por dar espectáculo en cada partido: talentoso, atlético, potente... siempre se brindó para el show.

“Lo he tenido en mente por un tiempo. Empecé a pensarlo después de Roland Garros. Me pregunté, después del partido contra (Jack) Draper, donde tuvimos uno difícil (una derrota en cuatro sets): ‘Gael, ¿cuántos Roland Garros crees que podrías jugar a un buen nivel?’. Me sentí bien, pero quería tener esa emoción de poder vencer a un top 5, seguir ganando uno o dos partidos importantes. Y la respuesta que me di fue que no tenía muchos. Fue entonces cuando comencé a madurar más y más", le explicó Monfils al diario L’Equipe.

Monfils y Roger Federer; el francés celebró haber jugado en una época dorada EFE

En el comunicado, añadió: “Aunque estuve cerca, nunca gané un Grand Slam durante mi carrera. No voy a fingir que espero hacerlo durante el próximo año (...) Lo que sí tengo es la sensación de que he sido afortunado: increíblemente, estúpidamente afortunado. He tenido la oportunidad de jugar durante una edad dorada del tenis, junto a algunos de los nombres más grandes en la historia de nuestro deporte: (Roger) Federer, (Rafael) Nadal, (Novak) Djokovic, (Andy) Murray”. En la publicación tuvo palabras de agradecimiento para los miembros de su equipo, para la Federación Francesa de Tenis, para sus compañeros, sus padres, su esposa -la tenista ucraniana Elina Svitolina- y su hija Skai.

Gael Monfils, en acción en el court central del ATP Buenos Aires, en 2018 Prensa Argentina Open

Con muy buen vínculo con la mayoría de los tenistas argentinos, Monfils jugó en el ATP de Buenos Aires una vez, en 2018, siendo 43° del ranking. Venció a Pablo Cuevas, Dusan Lajovic y Leo Mayer; perdió en las semifinales con Dominic Thiem (luego, el campeón). También actuó en la Copa Peugeot 2011 (evento de exhibición) en el BALTC y, en 2010, disputó las semifinales de la Copa Davis entre su país y la Argentina, en Lyon (contundente 5-0 de los galos).

Grandes impactos de Monfils