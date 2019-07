Gerardo Werthein, el presidente del Comité Olímpico Argentino, está en Lima a la cabeza de la delegación de 536 deportistas albicelestes.

LIMA, Perú.- Gerardo Werthein llegó a esta ciudad dos días antes de la inauguración de los Juegos Panamericanos, el mismo miércoles en que empezaron las competencias y se desarrolló la asamblea de Panam Sports, con la visita del alemán Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. "Me encontré con una sorpresa agradable, porque estos Panamericanos pasaron por momentos muy difíciles pero concluyeron las obras. Hace casi dos años acá había terreno alisado, y ahora la Villa Panamericana se muestra en buen estado. Quizás hace un poco de frío y los atletas reclaman, pero no hay nada que hacer. El servicio, las camas y los cuartos son buenos. En general, están todos muy contentos", apunta el presidente del Comité Olímpico Argentino.

-Antes de Guadalajara 2011 y Toronto 2015 había "un instinto natural" del COA de comunicar sobre el apoyo del Enard. Pero eso no ocurrió antes de Lima 2019, por a la suma de recortes y ajustes.

-En lo que nos toca manejar, que es el Enard, se ha mantenido y ejecutado todos los apoyos. Pero si creemos que el deporte es una política de Estado, necesitamos incrementar el presupuesto e invertir bastante en el desarrollo de los chicos. Nos queda una base magnífica de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, y en estos Panamericanos vemos a bastantes de los que parrticiparon en aquellos Juegos. Si queremos trascender, hacen falta más infraestructura, competencias internacionales en el país y exposición de nuestros deportistas en el exterior.

-Con una mano en el corazón: ¿no cree que hay más limitaciones que en ciclos anteriores por el gran recorte presupuestario, y que este atenta contra los buenos rendimientos?

-La Argentina sufrió un proceso de tener que sincerar sus cuentas en todos los órdenes. A mí no me toca opinar del resto de estas cosas, sino del deporte. La realidad es que nosotros debemos contar con mucho más presupuesto. Necesitamos que el Estado, la Agencia de Deporte, cuente con un presupuesto más importante, porque el de hoy es muy exiguo. Debemos observar al deporte como un todo, no solo desde un punto de vista de los atletas de elite. Hay distintos estamentos que tenemos que apoyar, y el actual presupuesto anual de 1000 millones de pesos es insuficiente.

-¿Cuánto pretendería como presupuesto para la Agencia, siendo realista?

-Debería estar bastante por encima del doble. Entendemos que es un año difícil, de transición; que hubo que enmendar la economía, que estaba un poco desordenada. Eso se logró; ahora hay que poner foco.

-¿Siente que el Gobierno los escucha?

-Sí, nos presta mucha atención, ahora pensando ya en el próximo ejercicio. Queremos idear un masterplan, que se diga "esto es lo que necesitamos para el deporte y esto es lo que cuesta". Y que el Estado se avenga a discutir la cuestión; es la única manera.

Detrás la canchas de tenis del Cenard, el Tiro Federal Argentino, cuyo terreno fue vendido para, en parte, levantar edificios. Crédito: Ricardo Pristupluk

-¿Cómo observa el cambio de criterio de financiamiento del Enard, que antes dependía de la recaudación de un impuesto de la telefonía móvil?

-Con el Enard estamos bien: se mantuvo la ley y se reemplazó el artículo del 1% de la telefonía móvil por una obligación fijada por ley, con un presupuesto original de 900 millones de pesos que se iría ajustando, como los gastos del presupuesto nacional. Lo interesante es que no dependemos de que discrecionalmente nos den o no, sino que la ley ya nos da ese derecho. Todos entendieron que el Enard es intocable y se ha respetado. Tuvimos una política austera y pese a ello cumplimos con todas las asistencias a los deportistas.

-El sistema de becas siempre es una fuente de debate. ¿Cómo lo evalúa?

-Es móvil: siempre hay un deportista que sube y otro que baja. Si surge un chico y otro no está teniendo la performance, debe salir uno y entrar el otro. El sistema de becas siempre es difícil y está en revisión. Hemos discutido mucho, pero se lo mantendrá hasta el 31 de diciembre como viene siendo todos los años.

-Hoy, el deportista que viene de abajo tiene un escenario mucho más adverso para trascender.

-Esto es así: nosotros tenemos al grupo con aquellos que surgieron de Buenos Aires 2018, que fueron los mejores de su generación y ahora se incorporan a la competencia con los adultos, en el período más difícil. Decidimos apoyar a estos jóvenes en esa transición para que sus logros no se terminen cuando alcancen la adultez. Después, están los pibes que irán a Senegal 2022 y estamos repitiendo el plan que hicimos para Buenos Aires 2018. Y finalmente, para los del alto rendimiento, nos manejamos con una serie de criterios de otorgamiento de las becas según vayan validando su actuación en certámenes panamericanos, mundiales u olímpicos o si pertenecen a desarrollo.

-¿Considera que ese sistema ya está totalmente calibrado y definido?

-No, no, porque un sistema no sirve para todos. Debemos discutir deporte por deporte, qué requiere cada uno y cuál es la mejor manera de dar asistencias a los deportistas. Es un trabajo arduo y tuvimos varias reuniones con las federaciones. Ahora incorporamos a la Comisión de Atletas para el otorgamiento de becas. ¿Si nuestro sistema de becas es el mejor? No, no lo es. Hay que seguir evolucionando.

-¿Cómo ve el funcionamiento de la Agencia, en reemplazo de la Secretaría?

-Como todo proceso inicial, fue difícil. Pero en este momento ya está operativa, según la información que vamos teniendo.

-¿Qué opinión tiene de Diógenes de Urquiza, que está a cargo de la Agencia?

-Ha trabajado mucho en el deporte y está intentando llevar las cosas adelante. Creo que está avanzando.

-Hay una sensación muy clara de baja de rango, de la Secretaría de Deporte a la Agencia.

-Siempre ha habido opiniones diversas: que si Agencia, que si no. Para mí es superior respecto a lo que teníamos, porque es mejor contar con una institución para el deporte que dispone de presupuesto propio y puede ejecutarlo, que una Secretaría con presupuesto pero que no dispone de los fondos. De todos modos, uno debe estar abierto a mejorar y cambiar. Mi objetivo fue siempre tener un ministerio de deportes.

-Un ministerio parece algo ya muy lejano...

-No es el momento de discutir lo del ministerio porque vienen las elecciones, pero después se abre una discusión sobre jerarquizar más el deporte. No importa el rótulo. Si es agencia, jerarquicémosla, y en ese caso debemos debatir el alcance y el presupuesto. Pero la gran asignatura pendiente es una mayor infraestructura en el interior, con centros de mediano desarrollo. No podemos concentrar todo en la capital.

Werthein junto a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe del gobierno porteño, y Mauricio Macri, el presidente argentino, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Crédito: Presidencia

-Las elección presidencial es un punto de quiebre para estas organizaciones.

-Yo siempre me mantuve al margen de la política. Me eligieron para sostener el deporte y a los deportistas. Mi labor es trabajar con aquel a quien el pueblo elija como administrador y debo defender el deporte.

-Pero imagino que es consciente de que puede haber un cambio muy grande en cuanto a política deportiva si Alberto Fernández resultare elegido.

-Todos los dirigentes políticos, más allá de su color, deben entender que el deporte es esencial para el desarrollo de una sociedad. No solo ganamos medallas o partidos: generamos íconos que son un ejemplo, creamos valores. Eso debe formar parte de la mentalidad de quien gobierne, y lo vemos en muchos países parte de cuyo éxito pivota sobre un proyecto deportivo.

Parte del Cenard y, detrás, desarrollos inmobiliarios. Crédito: Ricardo Pristupluk

-Entre los temas calientes figura el traslado del Cenard a Parque Roca. ¿En qué punto está?

-Nuestra posición es que necesitamos más centros deportivos. Ese proyecto está en una impasse y no creo que vaya a ocurrir algo hasta dentro de un par de años. No hay nada activado respecto al traslado del Cenard, pero sí habrá inversiones para darle forma de alto rendimiento a Parque Roca. Mientras, seguimos invirtiendo en el Cenard.

El predio de Parque Roca, donde se construiría la nueva sede del Cenard. Crédito: Sebastián Rodeiro

-Hay ocho oros en siete días de competencia en los Juegos Panamericanos. ¿Qué proyección hace?

-Tenemos una proyección detallada, pero no me gusta poner esa presión a los atletas. Estamos disputando los podios; después, el color... Los argentinos somos muy exitistas y muy medalleros. Creo que dimos un salto adelante y todo indica que nuestra performance será mejor que la de Toronto 2015.