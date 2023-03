Germán Beder reveló el curioso pedido de Manu Ginobili para ver el último partido de la selección de básquet

escuchar

El periodista Germán Beder y exdirector de comunicaciones de la Confederación Argentina de Básquet contó en el programa Paren La Mano, el cual se emite por Vorterix, cómo fue el llamado de Emanuel Ginóbili en el transcurso del partido que jugó la selección de básquet frente a República Domicana, que decretó la eliminación del equipo en las eliminatorias y no participará del próximo Mundial a disputarse en Filipinas, Japón e Indonesia.

Al ahondar en los motivos por el cual Ginóbili lo llamó, el panelista de Paren La Mano contó que el exjugador de San Antonio Spurs se comunicó con él para solicitarle ayuda debido a que no podía sintonizar el partido. Con la urgencia del caso, Beder explicó que improvisó un método efectivo para satisfacer la necesidad del emblema histórico de la selección argentina de básquet.

Beder reveló el curioso pedido de Ginobili para ver el último partido de la selección de básquet

Mediante WhatsApp, Beder le relató a sus compañeros cómo con una videollamada ayudó al bahiense: “En el segundo cuarto del partido me dice si lo puedo ayudar con una videollamada porque no podía encontrar el partido por ningún lado”, empezó. Acto seguido, con la voluntad para que pueda observarlo, siguió: “Así que agarré el celular, enfoqué a la tele y pudo verlo desde la videollamada”.

Ante la sorpresa de sus compañeros, Beder se sinceró: “Lo que sí no podía insultar, ni nada, una cosa es verlo solo y otro acompañado”. A medida que fueron pasando los minutos, el periodista implementó una estrategia para no estar sosteniendo su dispositivo móvil: “En un momento me avivo que tengo el trípode y lo resolví de esa manera. Manu constantemente me hacía comentarios sobre el partido”.

Al recordar ese momento puntual, el protagonista de esta historia aseguró que la videollamada “le comió toda la batería” y recordó el final de la conversación con la eliminación consumada del conjunto argentino a manos de República Dominicana.

“Después que Argentina pierde tras estar ganando por 17 puntos, caigo anímicamente. Depresión total. Lo despido a Manu y él también lo hace, estaba en un viaje”, sintetizó Beder sobre esta historia que se conoció días después del impacto durísimo que recibió el básquet argentino.

Un cimbronazo inesperado que decantó en la eliminación

El pasado domingo, la selección argentina de básquet cayó ante República Dominicana y una serie de resultados adversos lo empujaron hacia el abismo de no clasificar al próximo Mundial. La última vez que se dio esta circunstancia fue en el que se disputó en Colombia, en el año 1982, donde la Argentina quedó tercera en la clasificación, por detrás de Brasil y Uruguay.

Pablo Prigioni, el entrenador de la selección argentina de básquet. (Photo by VICENTE ROBLES / AFP) VICENTE ROBLES - AFP

Una vez que culminó el encuentro en Mar del Plata, Pablo Prigioni, entrenador del equipo, mostró su desazón e intentó rescatar lo positivo: “Lo que más destaco es el compromiso de los jugadores, que viajan muchísimas horas, que jugaron hace poco en sus clubes, algunos haciendo enormes sacrificios y sufriendo situaciones personales complicadas, y aun así quieren estar”.

Por último, Facundo Campazzo, uno de los referentes, cerró: “El compromiso es destacable, apenas tienen la oportunidad de estar no dudan ni un segundo y se toman el primer vuelo y están acá, eso es increíble”.

LA NACION