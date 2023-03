La cancelaron hace diez años y ahora tendrá una tercera temporada: de qué trata la serie que Netflix revivió

escuchar

La perturbadora serie de Toy Boy llegó a Netflix con las dos primeras temporadas compuestas por 18 episodios. Los fanáticos de la trama sobre el tráfico de drogas en los barrios de Londres, que fue cancelada luego de su emisión en Channel 4 entre 2011 y 2013, ahora pueden disfrutar de ella en el gigante de streaming. Además, confirmaron que tendrá una tercera temporada y anunciaron su estreno.

Dushane y Sully son dos jóvenes de ascendencia jamaicana que trafican droga en los barrios de Londres. En este contexto, se alían con el poderoso Bobby Raikes en el negocio de los narcos. La segunda temporada aterrizó en el gigante de streaming el 18 de marzo de 2022, con 8 episodios que completan los 10 primeros, de menos de una hora cada uno. Las calles de Summerhouse, inspiradas en las de Hackney, dejan ríos de sangre a los márgenes del estado británico ante la violencia criminal.

Top Boy fue cancelada en la televisión y sus dos primeras temporadas llegaron a Netflix

La producción fue galardonada por un premio Bafta TV a mejor reparto en 2019 y fue nominada a mejor miniserie en 2011. Pero esto no impidió que el canal británico decidiera cancelarla. Así, mantuvo una sobrevida en el canal de YouTube y en las páginas de descarga de contenido streaming. Pero el reconocido rapero canadiense Drake, quien también oficia ahora como productor en la exitosa serie, se volvió tan fanático que insistió hasta convencer a los ejecutivos de Netflix de apostar por su continuación en una tercera temporada, que llegará a la plataforma a mediados de 2023, aunque no publicaron la fecha exacta.

Netflix anunció la tercera temporada de Top Boy Netflix

El elenco está conformado por Ashley Walters, Kane Robinson, Michael Ward, Simbi Ajikawo, Jasmine Jobson, Lisa Dwan, Kadeem Ramsay, Saffron Hocking y Jolade Obasola, entre otros.

Un inesperado giro de trama

Siguiendo la trama original de las dos primeras temporadas, la tercera entrega de la serie creada por Ronan Bennett dará un mayor protagonismo a Asher D y Kano, dos raperos que se suman a una representación muy realista de los complejos habitacionales de los barrios bajos de Londres.

Así, el exdealer Dushane se fuga a Kingston (Jamaica), mientras extraña los lujos y el respeto que le proporcionaba su antigua vida como traficante de drogas. Mientras, Sully, el socio del primero, cumple los últimos días de su sentencia en la capital de Reino Unido. Ahora la nueva generación del narcotráfico se adueñó de Summerhouse, comandado por Jamie, un joven que se dedica a la crianza de sus hermanos menores y, a la vez, es un gánster despiadado con sus clientes y sus proveedores provenientes de Turquía. Todo se complica cuando Dushane decide volver a Londres y reclama su viejo territorio.

Sus fanáticos definieron Top Boy como una serie que mantiene la “tensión” y es “apasionante, inquietante e implacable”. “Las actuaciones de los nuevos y antiguos [actores y actrices] son excelentes. Tiene un sentido del lugar que muy pocos dramas urbanos tienen”, señalaron desde una reseña en Sydney Morning Herald. “Se trata de un drama que, seguramente, no acabe bien, pero que no podés dejar de ver”, advirtieron desde The Guardian.

