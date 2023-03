El look de entrecasa de Antonela Roccuzzo que enloqueció a sus seguidores

escuchar

Esta sin dudas fue una semana de muchas emociones para la familia Messi. El lunes 27 de febrero, Leo fue reconocido como el mejor jugador en los premios The Best e integró el 11 ideal de la FIFA. Pero no fue el único protagonista, puesto que Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas con su elegante outfit. No obstante, les recordó a todos que no solo está espléndida para los eventos públicos, sino también para estar en casa. En su cuenta de Instagram compartió el look total red que eligió y enloqueció a sus seguidores.

Si hay alguien que marca tendencia, esa es la primera dama del fútbol. Con el paso del tiempo se volvió una de las referentes en las redes sociales en cuanto a moda se trata. Con frecuencia, comparte con los 34 millones de seguidores que tiene en Instagram la vestimenta que luce en su día a día, ya sea para ir al Estadio de los Príncipes a alentar a Leo cuando juega con el PSG, o cuando asiste a un exclusivo evento o también lo que elige para disfrutar de una tarde con sus hijos.

Antonela Roccuzzo es toda una fashionista y se destaca con sus looks en todo tipo de ocaciones Instagram @antonelaroccuzzo

El look total red de Anto Roccuzzo

Sin embargo, la que tiene gran protagonismo tanto en su feed como en sus Historias es, sin dudas, la ropa deportiva. Antonela busca llevar una vida sana y balanceada, por lo que el entrenamiento físico forma parte de su agenda diaria. A sabiendas de la expectativa de sus seguidores, de conocer la intimidad de la familia y de su día a día, comparte sus sesiones en el gimnasio, los ejercicios que realiza y también los exclusivos outfits que elige.

En ese contexto, mostró en las redes el look que eligió para entrenar en casa. En la foto que subió se la pudo ver frente a la barra de la cocina con un batido proteico que preparó. Si bien posó de perfil a la cámara, dejó al descubierto su outfit, un total red de dos piezas que causó sensación entre los fanáticos.

Antonela Roccuzzo causó sensación con su look deportivo total red Instagram @antonelaroccuzzo

Para entrenar y pasar el día en casa, la rosarina eligió un short ciclista de cintura alta rojo. Lo combinó con un top también de ese color, con breteles finos en blanco y detalles en el mismo tono. A su cabello lo lució suelto y lacio y lo sujetó en una media cola con un broche.

Quedó claro que el rojo fue el color de su semana, puesto que también lo lució en la gala de The Best. Los rosarinos fueron los grandes protagonistas de la ceremonia. Leo lució un total black: traje con solapas brillosas, camisa y moño, mientras que Antonela causó furor con su vestido negro de mangas largas, cuello y tajo creado exclusivamente para ella por Dolce and Gabbana.

Antonela Roccuzzo se llevó todas las miradas en la entrega de los premios The Best Instagram @antonelaroccuzzo

Complementó el outfit con unos zapatos altos y de joyería, incluyó anillos y aros en plateado. Pero, sin dudas, lo que le dio un toque distintivo y la resaltó aún más fue su cartera con forma de rosa roja valuada en 6930 euros, que combinó con el color de los labios. Se trató del bolso Dolce Box rosa en resina pintada también de la firma italiana.

