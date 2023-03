La polémica frase de Hugo Gatti sobre el premio The Best para Lionel Scaloni: “Ancelotti hizo más”

escuchar

Hugo Orlando Gatti, exjugador de Boca Juniors y actualmente panelista del programa español El Chiringuito, se expresó al respecto de la premiación de Lionel Scaloni como el mejor director técnico del año 2022. Este galardón, otorgado por la FIFA, posicionó al oriundo de Pujato, Santa Fe, como uno de los entrenadores más reconocidos mundialmente debido a la obtención de una Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

Luego de confirmarse este logro y de ganarle, en su terna, a Carlo Ancelotti, el actual DT del Real Madrid, Gatti salió con los tapones de punta a cuestionar esta decisión de la FIFA debido a los logros que consiguió el italiano en el último tiempo. “¿Para vos Scaloni lo merece más que Ancelotti?”, lanzó Josep Pedrerol, el conductor del programa El Chiringuito.

Hugo Orlando Gatti cargó contra la premiación de la FIFA a Lionel Scaloni

Con la intención de abrir un debate futbolístico, el exarquero de River, Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre otros, aseguró que la decisión se tomó basándose en lo acontecido en la última edición de la Copa del Mundo. “No, pero es el Mundial. Este es un The Best del Mundial. Ancelotti hizo más, y en muchos más años. Pero en el Mundial no estuvo”, aseguró.

A raíz de su postura en favor de “Carleto”, quien obtuvo la Champions League y la Copa de La Liga con el equipo de la Casa Blanca, Gatti, quien conformó el plantel de la selección argentina en el Mundial de 1966 disputado en Inglaterra, reafirmó su postura: “Con todos esos méritos el italiano lleva ventaja. Ancelotti hizo más mérito a mi modo de ver”.

Scaloni conformó junto a Ancelotti y Pep Guardiola la terna para ser elegido por los premios The Best de FIFA y, finalmente, lo sucedido en Qatar inclinó la balanza para el lado del argentino, quien se mostró muy emocionado por el reconocimiento y festejó junto a Emiliano Martínez y Lionel Messi, los otros argentinos que se llevaron su distinción individual.

Meses atrás, sentó postura por “Dibu” Martínez y cargó contra Lionel Messi

También, en una emisión televisiva de El Chiringuito, Hugo Orlando Gatti fue tajante sobre las actuaciones individuales de la selección argentina en el certamen que se disputó en Medio Oriente. Con un claro énfasis en la actuación del arquero Emiliano Martínez, el exarquero despojó a Messi de un lugar de importancia.

“El jugador más decisivo fue el arquero, el portero. Durante los partidos no agarró una pelota, si las que iban al arco fueron gol, pero cuando tuvo que aparecer en el minuto final, apareció”, aclaró sobre el actual guardameta del Aston Villa de la Premier League.

Al aclarar que el jugador más decisivo del plantel fue Ángel Di María, Gatti manifestó que “Messi no fue fundamental” y estableció la comparación con Diego Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol “su Mundial fue relativamente bueno, pero nunca será más que Maradona”.

