El árbitro Germán Delfino contó cómo revisa sus decisiones después de los partidos, sus cruces con futbolistas, los superclásicos y la insólita norma que dejaría sin efecto Fuente: EFE

El árbitro Germán Delfino habló en ESPN F Show de lo que genera dirigir el superclásico del fútbol argentino, de las revisiones que realiza post partidos, de la insólita regla que cambiaría y de los cruces con varios futbolistas.

"Me tocó debutar en 2010 en primera, en 2013 como árbitro internacional y en mayo del 2013 me tocó el primer River-Boca, ahí me di cuenta que son totalmente diferentes a cualquier otro partido", resaltó Delfino sobre el especial enfrentamiento entre ambos equipos.

Luego, recordó aquel encuentro en la cancha de Boca que correspondía al torneo local, finalizó 1 a 1 y contó con ambas hinchadas en las tribunas. "Creo que ese día, si no me equivoco, lo echo a Ramón Díaz que se metió a la cancha a protestar", contó el árbitro.

Respecto del análisis que realiza luego de los encuentros, Delfino explicó que, por la noche, los observa y evalúa sus equivocaciones y se pregunta cómo no pudo ver alguna acción que no se le podía escapar.

"Hay un montón de factores que te das cuenta en televisión, por eso hoy no vas a encontrar ningún árbitro que no defienda el VAR, por la posibilidad de tener esa segunda chance. Cuando vos cobrás algo estás convencido de que fue penal, después lo mirás desde otro ángulo, por la tele, y no lo tocó", señaló.

Sobre el reglamento del fútbol, el árbitro argentino dijo que cambiaría la determinación de amonestar al jugador que se saca la camiseta en el festejo de gol. "A veces hasta hacen homenajes a otros jugadores y demás, pero está en la regla. A nosotros nos evalúan por cada situación, amarillas, penales, rojas. Yo tengo que hacer cumplir las reglas", justificó.

Acto seguido, Delfino recordó que tuvo varios enfrentamientos con el ahora jugador de Newell's Pablo Pérez. Además, reveló que Carlos Tevez se disculpó en una oportunidad en que lo había insultado.

Por último, ante la presencia de la coconductora del programa Cecilia Bonelli, esposa del jugador Darío Cvitanich, Delfino recordó una particular jugada: "Darío me engañó en un partido contra Godoy Cruz, que le cobré un penal contra él. Desde un ángulo parecía que lo habían tocado y después se veía con las imágenes que no había sido penal", rememoró sobre una de las tantas jugadas dudosas que le tocó sancionar.