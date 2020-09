El Kun Agüero sufrió jugando al "Among Us" con el español Ibai. Crédito: captura

Además de en la cancha de fútbol, uno de los lugares donde Sergio "Kun" Agüero más se divierte es en Twitch. Es que, en la plataforma virtual, el 10 de Manchester City se la pasa compitiendo en diferentes juegos y haciendo streaming. Esta vez, el futbolista fue víctima de una divertida burla de un gamer español que lo eliminó de la partida en tres ocasiones.

"No puedo matar al Kun", decía Ibai Llanos, un popular streamer español que tiene más de dos millones de seguidores en la plataforma Twitch, mientras jugaba contra el argentino y otros usuarios a Among Us, uno de los juegos más vistos durante la cuarentena.

Pero durante el transcurso de la partida, Llanos consiguió eliminar al personaje de Agüero en tres ocasiones, lo que despertó el enojo del deportista, quien manifestó: "Me mató dos veces, dos veces".

El español procedió inmediatamente a burlarse de su contrincante. "Amigo, Sergio Lionel te pillé con las papas. ¿Has jugado poco, no Kun, a este juego?", comentó Ibai entre risas. "Sí", respondió Agüero y continuó explicando el por qué de lo sucedido.

En Among Us se supone que hay dos impostores en una nave espacial que tienen que matar a los otros tripulantes antes de que estos los descubran. Por eso, el español aprovechó para inculpar al Kun como uno de los impostores luego de matar Barbe, otro de los usuarios, que quedaba solo frente al futbolista en la nave.

Sin embargo, el delantero, enojado, lo negó. "Sos vos, gilipollas. No sean pelotudos, voten a Ibai que es él el que mató al otro", comentó y no logró frenar ser eliminado del juego.

"Me encuentro muy mal por lo que hice anoche. Este juego va a joderme todo lo que tengo. Perdón @aguerosergiokun", escribió en Twitter Llanos con un compilado de lo sucedido anoche.

Ibai chicaneó al Kun Agüero con Pep Guardiola 00:20

Video

Asimismo, en un momento dado, se rio del argentino y le advirtió que su entrenador lo estaba observando. "Puedes dejar de insultar, Kun, que te está viendo Pep en streaming, tío?", manifestó el español después de que el futbolista diga "gilipollas", quien se defendió con que esa palabra equivalía a "boludo" y que se lo decía "como amigo".