Simone Biles: el relato más eufórico y su increíble movimiento en cámara lenta

12 de agosto de 2019 • 15:52

Simone Biles es la gimnasta imposible. La estadounidense, cuatro veces campeona del mundo, parece desafiar todos los límites en su deporte. En el Campeonato Nacional de Gimnasia de Estados Unidos, la joven de 22 años plasmó su último hito: en la rutina de suelo se convirtió en la primera mujer en hacer un triple-doble, es decir dos saltos mortales con tres rotaciones, y en la viga, rubricó su rutina con una salida memorable con un doble doble.

El suelo es la gran especialidad de esta gimnasta que ahora tiene su mente enfocada hacia Tokio 2020. Adorada en su país, es la primera mujer que logra seis títulos de Estados Unidos en la gimnasia moderna. En Kansas, su rutina resultó tan impactante que generó un relato eufórico en las cadenas televisivas norteamericanas.

Desde ya, no es la primera vez que Biles ejecuta nuevos movimientos nunca antes vistos. Pero el impacto de su maravillosa rutina se viralizó rápidamente en las redes sociales. De hecho, ella misma corrió velozmente en busca de su teléfono para observarse. "No quería ser la última en verlo, me metí para saber cómo se vio", comentó con una sonrisa. En cámara lenta, inclusive, los saltos pueden apreciarse de una manera asombrosa.

El año pasado, Laurent Landi, uno de los entrenadores de Biles, le sugirió trabajar el doble triple, aunque la atleta tenía dudas. "Mi primera reacción fue un no", comentó Simone. Hasta que comenzó a practicarla. Un tiempo después esta formidable atleta volvió a maravillar al mundo. Exhibe calidad y carisma de sobra. Hace tiempo que la chica de oro llevó a su deporte a otro nivel.