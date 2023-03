Arrancó The Players, con el temible hoyo 17 del TPC Sawgrass que simboliza la pesadilla de los golfistas

escuchar

Uno de los grandes motivos para sentarse a ver The Players frente al televisor es observar si los golfistas aciertan el green del hoyo-isla del 17 o bien hunden su pelota en el agua, lo que puede significar tirar por la borda la chance del título. Desde este jueves, el denominado “quinto major” en el PGA Tour se puso en marcha como el primer gran mojón de la temporada, antes de los cuatro certámenes de Grand Slam.

Para tomar dimensión de la malicia de ese tramo del campo del TPC Sawgrass, ubicado en Ponte Vedra Beach, Florida, cayeron 925 pelotas al agua desde 2003 durante los torneos. En la cita del año pasado, alterada por vientos malvados y un clima nada agradable, se sumergieron 64. Por caso, solo el hoyo 18 par 4 fue más difícil en 2022 que este fagocitador de pelotitas, que tuvo un promedio de golpes de 3.265.

Con tan sólo 137 yardas, el hoyo 17 representa una trituradora mental para la mayoría de los golfistas, ya sea por las ráfagas, por lo traicionero de su green o porque simboliza el examen casi definitivo para un candidato a campeón, justo cuando los nervios están a flor de piel. La estimación es que a lo largo del año caen 120.000 pelotas al agua, un promedio de 2,4 bolas por jugador, dado que allí se juegan unas 50.000 vueltas al año por tratarse de una cancha pública. El club contrata anualmente doce tandas de buzos para extraer las pelotitas, sumergidas a un metro y veinte centímetros de profundidad. El precio por cada bola rescatada es de siete centavos de dólar.

No walk in the park 🫣



Shots on the Island Green @THEPLAYERSChamp that get farther and farther away. pic.twitter.com/KN9bUXg0Wd — PGA TOUR (@PGATOUR) March 7, 2023

Si no existiese el agua acechando alrededor, probablemente menos del 5 por ciento del field fallaría el green a lo largo de la semana del The Players. Pero con esa particular topografía, sumada a los diez mil fans que gritan y se desparraman en el hoyo en forma de semicírculo, la atmósfera puede tornarse insoportable hasta para el más calmo. Tiger Woods fue categórico al respecto: “Ese hoyo es demasiado rebuscado para ser el 17 de un torneo. Si se tratara del 8 sería fantástico, pero no como el 71, en plena definición”. Tiger fue el autor de un putt memorable para birdie, con suspenso incluido, para su consagración en el The Players de 2001.

La creación de esta isla de la perdición es absolutamente accidental. Pete Dye, diseñador del campo y que murió a los 95 años en 2020, lo concibió como un hoyo en península. Sin embargo, durante las obras sacó mucha tierra de los alrededores de aquel green y el agua terminó saliendo a flote, rodeándolo por completo. La mujer de Pete le sugirió que era más espectacular que lo dejara así. Y así quedó, para dilapidar las aspiraciones de campeón de muchos profesionales. Sólo un pequeño búnker –el más chico de la cancha- puede funcionar como un alivio para quienes no aciertan la bandera con el hierro 9, el palo más utilizado en este hoyo.

Hubo momentos memorables en la historia del 17 de Sawgrass. Solamente se consiguieron diez hoyos en uno en la disputa del The Players: unos de los héroes fue el español Miguel Angel Jiménez en 2002. También lo lograron Brad Fabel (1986), Brian Claar (1991), Fred Couples (1997), Joey Sindelar (1999), Paul Azinger (2000), Willy Wilcox (2016), Sergio García (2017), Ryan Moore (2019) y Shane Lowry (2022). Lo más curioso ocurrió con Couples en 1999: en su primer tiro se fue al agua y, después del golpe de penalidad, embocó en el segundo intento para asegurarse el par. La pelota entró directamente en el hoyo, sin rodar un centímetro por el green.

La contracara fue Angelo Spagnolo, golfista amateur que necesitó ¡66! impactos para terminar el hoyo en 1986. Concretó ese desatino en un torneo patrocinado por Golf Digest, que buscaba al “Peor golfista de los Estados Unidos”. Por supuesto que el aficionado de sangre italiana se llevó el trofeo, con 257 golpes para terminar el recorrido.

“Si no estuviera en una isla, jamás fallaríamos ese green, porque es enorme, pero el agua lo convierte en un dolor de cabeza”, asegura Jimmy Walker, ganador del PGA Championship de 2016. “Es un hoyo muy intimidante. Especialmente si llegás a la recta final del torneo con chances. Lo más importante es confiar en el viento, en tu palo y en tu swing. Sólo te queda esperar que llegues seco a la tierra”, opina el australiano Jason Day. Y no les falta razón, porque el agua funciona como un imán sobre los golfistas. Lo explicó la psicóloga deportiva española Rocío Pomares en una nota con el diario Marca, de España. “En situaciones de estrés tendemos a centrarnos en lo que supone una amenaza, en este caso el agua. El mensaje que se lanza al cerebro es evitar el agua, pero el inconsciente se rige por imágenes y se queda con la del agua en lugar de la bandera”. Por eso, apunta la especialista, si no se trabaja adecuadamente el obstáculo puede convertirse en una atracción.

En cierta oportunidad le preguntaron al diseñador Pete Dye si consideraría cambiar la fisonomía del hoyo 17. Y contestó: “Una vez pegué con el hierro 9 y pensé que no era un hoyo tan duro. Pero el jugador que estaba practicando conmigo me dijo «No es tan difícil cuando los únicos que me están viendo eres tú y la rana que pasa por ahí»”.

A sight to behold.@TPCSawgrass from above is a masterpiece 😍 pic.twitter.com/idmMCwCHvr — PGA TOUR (@PGATOUR) March 8, 2023

Lo que hay que saber

La primera vuelta de The Players será transmitida hoy desde las 14 por ESPN2. El único argentino es Emiliano Grillo, mientras que el defensor del título es Cameron Smith, pero el australiano no podrá jugar por haberse incorporado al LIV Series, la gira financiada por fondos árabes y comandada por Greg Norman. Habrá 43 de los 50 mejores del ranking y los favoritos son el español Jon Rahm, el norirlandés Rory McIlroy y el norteamericano Scottie Scheffler.

El chaqueño Grillo, de 30 años, inició su participación a las 8.29 hora local (10.29 de Argentina) y partió desde el hoyo 1 del TPC Sawgrass, junto con el británico Matt Wallace y el estadounidense Mark Hubbard. El jugador oriundo de Resistencia, 103° del ranking mundial, viene de conseguir el 39no. Puesto en el Arnold Palmer Invitational el domingo pasado. Grillo tiene un solo triunfo en el PGA Tour. En la temporada 2015-2016 se adjudicó el Frys Open, disputado en la localidad de Napa, California.

Temas The Players de golf