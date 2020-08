Ángel "el Pato" Cabrera sigue en Estados Unidos y la Justicia insiste en que debe regresar.

Gabriela Origlia 20 de agosto de 2020 • 10:37

CORDOBA.- Dos órdenes de detención de la Justicia cordobesa pesan sobre el golfista Ángel "el Pato" Cabrera, una por romper la restricción para acercarse a una expareja que lo denunció por violencia de género y, la otra, por no presentarse para ser notificado de la elevación a juicio de una causa. El deportista está en Estados Unidos, adonde viajó para competir en un torneo en Ohio. Su abogado Miguel Gavier insistió ante LA NACION con que el deportista está "imposibilitado de regresar porque no hay vuelos; ni bien pueda volver lo hará. Va a regresar con las condiciones de garantías para mantenimiento de la libertad".

Gavier ratificó los argumentos que los allegados de Cabrera mantienen desde el sábado pasado cuando el fiscal de violencia familiar, Cristian Griffi, pidió la detención. Ayer la misma situación se dio con la fiscal de Cámara, Laura Battistelli.

En las próximas horas el abogado presentará un "pedido de mantenimiento de libertad" ante Griffi. "Vamos a hacer valer su inocencia porque él lo es en ambos procesos", afirmó en referencia a las denuncias de 2016 y 2017 de Cecilia Torres, su expareja.

"Se presentará ni bien pueda regresar y estén dadas las condiciones de garantía que son necesarias -agregó el abogado-. No existe ninguna restricción para que Cabrera pueda salir del país ni de la ciudad; la Justicia la podría haber resuelto pero no lo hizo. No lo hizo ni el Fiscal ni la Cámara; no tenía ninguna prohibición y, de hecho, en todo este proceso que lleva varios años Cabrera viajó a Estados Unidos donde juega el PGA Tour, sus participaciones son de público conocimiento".

También planteó que el golfista tiene domicilio registrado ante la Fiscalía de Violencia Familiar en Houston, Estados Unidos y ahora también lo dejarán sentado en la Cámara. "Siempre ha estado a disposición de la Justicia; a nosotros no nos han notificado nada ni de inicio de juicio ni de la existencia de cinco días para presentarse". Griffi sostuvo públicamente que cinco días era el lapso en que debía presentarse y sino podría pedir la captura internacional.

Ayer Battistelli indicó que en el escrito presentado por el abogado "no menciona en ningún momento el domicilio que tiene en el exterior. Que este señor juegue al golf, no le acredita a la Justicia que se vaya a presentar en las canchas el día que se lleve adelante el torneo. Puede no hacerlo por mil razones".

Gavier señaló que no puede haber un inicio a corto plazo del juicio porque presentaron una recusación a la jueza Mónica Traballini por supuesta "parcialidad; creemos que tiene intereses, no sabemos cuáles". Traballini rechazó el planteo pero la defensa presentará un incidente de nulidad porque esa decisión la debe resolver la Cámara.