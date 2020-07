Jon Rahm quedó a un paso de desplazar a Rory McIlroy en el ranking: debe ganar The Memorial y que el norirlandés no sea segundo, entre otras opciones. Fuente: AP

Jon Rahm quedó a un paso de desplazar a Rory McIlroy y convertirse en el golfista número 1 del mundo al quedar como único líder del torneo The Memorial con cuatro golpes de ventaja antes de la última vuelta en Dublin, Ohio.

Tiger Woods, que apenas había pasado el corte tras una segunda vuelta en la que había vuelto quejarse de dolores en la espalda que lo habían alejado del PGA Tour, se recuperó en el moving day con una tarjeta bajo par (71) y, aunque está fuera de la pelea por el título, el hecho de haber jugado sin dolor le permite ser optimista con miras a los compromisos más ambiciosos que le depara la temporada.

Cuatro birdies seguidos en la vuelta configuraron una tarjeta de 68 golpes para que el español Rahm mejorara hasta -12 al cabo de tres jornadas en Muirfield Village, una cancha que con cada día que pasa se pone más exigente. Para este domingo se espera que el viento seque aun más el campo y dificulte incluso más el juego.

Los estadounidenses Tony Finau y Ryan Palmer, líderes tras 36 hoyos, se cayeron al final y terminaron con 73 cada uno (-8 en total). McIlroy volvió a hacer el par de la cancha y se ubica 12º, con -2.

Para convertirse en el número 1 del ranking, Rahm necesita ganar y que McIlroy no termine escolta o empatado en el segundo puesto con un solo jugador. También le alcanza ser segundo y que el norirlandés no quede entre los 30 mejores siempre y cuando no se imponga Justin Thomas, que también tienen chances de llegar a la cima, aunque está muy lejos: marcha 24º a 12 golpes (par).

"Mi objetivo es estar convencido de cada golpe que pegue, que es lo que estuve haciendo hasta ahora y me dio resultados", dijo Rahm sobre cómo encarar los últimos 18 hoyos. "El Nº 1 sería muy importante, no voy a minimizar. Pero es la consecuencia de ganar".

Rahm procura su cuarta victoria en el PGA Tour y la primera en esta temporada. El del Zurich Classic of New Orleans de abril de 2019 es su último título. Este sábado asaltó la punta con un furioso rally de cuatro birdies entre los hoyos 13 y 16. "Estaba contento haciendo pares. Si me hubieran dicho que iba a hacer 18 pares cuando salí, considerando cómo estaba jugando, habría firmado", bromeó el español. "Con eso en mente, cuando pasé el hoyo 12 pensé que el 13, el 14 y el 15 eran como para atacar si colocaba la pelota en el lugar correcto. Entonces hice algunos tiros buenos. El 16 fue un bono. No veía que nadie pudiera acertar ese green, y lo hice, así que tuve suerte".

Luego de la tarjeta de 76 del viernes que casi lo dejó afuera del fin de semana por primera vez en la casa de Jack Nicklaus, donde ganó cinco veces, Woods anotó cuatro birdies y tres bogeys. "Siento que jugué bien. Controlé bien la pelota. Pegué un tiro muy malo ahí, en el hoyo 3, pero aparte de eso, fue un buen día, sólido", dijo el máximo ganador del circuito, con 82 títulos, que apunta al PGA Championship del primer fin de semana de agosto. "Me moví mejor y me sentí como en el primer día, y en consecuencia pude pegarle bien a la pelota".

Líder en el tee del 12 con -12, Tony Finau hizo un doble bogey que lo sacó de foco, y cerró la vuelta con otro doble bogey, un bogey y un birdie. Su compañero Ryan Palmer, había alcanzado la punta en compañía en el 13, pero cometió dos bogeys en los últimos tres hoyos.

Desde que se instauró el ranking mundial, en 1986, sólo un español alcanzó el liderazgo: Severiano Ballesteros, que lo consiguió ese mismo año y se mantuvo por 61 semanas en cinco segmentos, el último de los cuales se cortó en agosto de 1989. "Ballesteros es una gran influencia para mí", lo destacó Rahm. "Verlo jugar la Ryder Cup en 1997 es la razón por la que estoy jugando al golf. Cualquier cosa que logre hacer remotamente cerca de lo que hizo, es muy emocionante. Como español, ser Nº 1 es algo que me gustaría lograr".

McIlroy, campeón vigente del Tour Championship, llegó a la cima en febrero último por octava vez en su carrera, desplazando a Brooks Koepka. En total, desde su primer arribo, en 2012, totaliza 106 semanas que lo ubican tercero entre los de mayor permanencia, detrás de Tiger Woods (683) y el australiano Greg Norman (331).

Jugar con Covid-19

Una situación particular se vivió en la vuelta del sábado en The Memorial cuando tres golfistas salieron a jugar solos: el sudafricano Dylan Frittelli y los estadounidenses Harris English y Denny McCarthy. La razón: los tres tuvieron resultados positivos de exámenes de coronavirus, pero el reglamento les permite seguir en competencia.

En realidad, no es un escenario nuevo, pues se dio la semana pasada en la misma cancha con Frittelli, McCarthy y el estadounidense Nick Whatney, pero por el Abierto Workday Charity. Según el protocolo del PGA Tour, los golfistas que dan positivo en un test de Covid-19 pueden volver a jugar 10 días después de los primeros síntomas siempre y cuando en las más recientes 72 horas no han presentado fiebre ni inconvenientes respiratorios, aun si los análisis siguen revelando presencia del virus.

Antes de que salieran se le realizó un nuevo test a cada uno, cuyo resultado fue difundido al término de la vuelta. McCarthy dio negativo, pero English y Frittelli volvieron a dar positivo. De todos modos, pueden continuar y hoy volverán a recorrer en soledad los 18 hoyos.