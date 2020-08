Haotong Li dice haber engordado siete kilos por la cuaretena mientras estaba en su casa de Shanghái "sin nada que hacer"; ahora es el líder del primer major del año al cabo de la mitad inicial. Fuente: Reuters

Caminar sin la guía del celular por el centro neurálgico de San Francisco puede llevar al visitante descuidado a encontrarse con paisajes tan disímiles como modernos rascacielos que se codean con elegantes edificios de estilo renacentista, empinadas colinas, los imponentes docks sobre la bahía y hasta un colorido y populoso barrio chino. El más grande de Estados Unidos y el de la mayor comunidad china fuera de Asia.

Los amantes de las conspiraciones ya pueden meter un componente más en su bolsa de argumentos. Luego de una inmaculada vuelta sin bogeys de ayer, el chino Haotong Li se encamina a ser uno de los animadores del fin de semana en el PGA Championship, el primer major de golf después de que el mundo se paralizara por la pandemia de Covid-19, la enfermedad causada por el virus que se propagó desde... China.

WeChat, uno de los principales patrocinadores de Haotong Li y presente en su gorra, es una aplicación china de mensajería instantánea a la que Donald Trump considera peligrosa para la seguridad de Estados Unidos. Fuente: Reuters

WeChat es una aplicación china de mensajería instantánea a la que el presidente Donald Trump pretende censurar por considerarla una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Con ése como uno de sus principales auspiciantes, que reluce en su gorra, Li realizó vueltas de 67 y 65 (-8) golpes en la cancha de Harding Park, en el extremo opuesto a Chinatown en San Francisco. Así se colocó al tope del tablero en la segunda mitad del torneo, con dos golpes de ventaja sobre un lote de seis jugadores, e intenta ser el primer chino en conquistar un major en la historia del golf.

El argentino Emiliano Grillo volvió a tener una vuelta pareja y firmó 70, como en el primer día, con dos pares y dos bogeys; el segundo de éstos, doloroso, en el hoyo 18. Superó el corte clasificatorio y estará el fin de semana. El chaqueño viene de dos buenas actuaciones consecutivas y juega su noveno certamen al hilo desde que el PGA Tour retomó la acción tras la parálisis por el coronavirus. El estadounidense Cameron Tringale, que compartió el threesome con él, fue desclasificado por haber firmado mal la tarjeta.

Emiliano Grillo anotó dos pares y no fue alcanzado por el corte clasificatorio; en su noveno torneo en semanas seguidas, ocupa el puesto 44, a 8 golpes de Li.

Pero la historia del día fue la del chino Haotong Li. Inesperado protagonista, había jugado apenas dos torneos desde el reinicio a mediados de junio: no pasó el corte en The Memorial y fue antepenúltimo entre los que estuvieron el fin de semana en el WGC-FedEx St. Jude. El año pasado representó al equipo Internacional por la Presidents Cup, pero no sumó puntos en sus dos matches. Afirma haber subido 7 kilos durante la pausa.

"Llegué sin ninguna expectativa, realmente, porque en los últimos meses estuve en mi casa de Shanghái sin nada que hacer, así que sólo quería salir a jugar y divertirme. Todavía quedan dos vueltas, hay mucho por jugar. Sólo quiero jugar lo mejor posible. Si pasa, pasa", dijo Li respecto a la posibilidad de hacer historia para el golf de su país.

En el primer major en 13 meses, el primero de siete que habrá en los próximos 11, Li mostró su mejor versión. En 36 hoyos anotó un único bogey, el jueves. Y eso que ayer acertó apenas cuatro fairways, un factor que los especialistas juzgan clave para dominar Harding Park. Su imaginación para jugar alrededor del green y la puntería con el putter redondearon la gran vuelta.

Se supone que en Harding Park es importante acertar los fairways, pero Li, errático en ese aspecto, cometió un solo bogey en 36 hoyos y lidera con -8 y con dos golpes de ventaja. Fuente: Reuters

"Ni siquiera pensé que podía jugar así esta semana. Llegué sin confianza. Probablemente eso me ayudó a aclarar mi mente", comentó el chino, que hizo profesional con sólo 16 años y llegó a San Francisco sin títulos en el PGA Tour. Sí acumula dos del Tour Europeo, dos del de Asia y tres del PGA China. Aunque su actuación más recordada acaso haya sido la del Open Championship de 2017 en Royal Birkdale, cuando cerró con 63 y quedó tercero de Jordan Spieth. Ése es su mejor resultado en el circuito mayor.

Li donó parte de sus ingresos a una organización de caridad en China para paliar los efectos de la Covid-19. "Me sentí mal por cómo afectó a mucha gente en mi país", afirmó. "Quiero que todo vuelva a la normalidad lo antes posible". Entretanto, trata de sacudir el mundo del golf.