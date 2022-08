FedEx Cup: Max Homa realizó una remontada fantástica en el Tour Championship y renace en la persecución a Scottie Scheffler

Tras la segunda vuelta del Tour Championship, playoff final de la FedEx Cup, el estadounidense Scottie Scheffler se mantuvo este viernes como puntero del torneo que cierra la temporada 2021/2022 del PGA Tour, pero se redujo a dos golpes la diferencia contra el escolta, su compatriota Xander Schauffele. La sorpresa de la jornada en el East Lake Golf Club, de Atlanta, tuvo como protagonista a otro local, Max Homa, que firmó una tarjeta de 62 golpes, 8 bajo el par, y subió 18 puestos en el clasificador de 29 golfistas que participan en el tercer y decisivo certamen de la serie que premiará con 18.000.000 de dólares al campeón.

Homa no había tenido un buen jueves, y con sus 71 golpes apenas había terminado delante del también estadounidense Tony Finau (72) y del canadiense Corey Conners (74), pero 24 horas después fue una máquina de hacer birdies. Anotó seis, además de un fantástico águila en el par 4 del hoyo 18, y cuando se podía creer que la suya iba a ser una semana como para el olvido, el jugador se puso en carrera por las recompensas grandes.

232 yards ➡️ 3 feet 😯@MaxHoma23 closes with an eagle to register a 62 on Friday 👏 pic.twitter.com/mzRhhJihL1 — PGA TOUR (@PGATOUR) August 26, 2022

Saltó al octavo lugar de la tabla y quedó a 10 golpes del líder. Por el arrastre de las dos etapas previas, Homa inició este último certamen del playoff con un handicap de -2, algo que le dio cierto beneficio tras el flojo comienzo. El californiano de 31 años y dueño de seis trofeos como profesional, se adjudicó este año por segunda vez el Wells Fargo Championship. Está claro que no es ningún improvisado, aunque necesita mucho más que esta primera remontada.

Otro que ejecutó seis birdies y un águila fue Schauffele, pero sufrió un bogey que no le permitió acercarse aun más al primero. Su reacción se dio en el recorrido de vuelta, sobre todo en los últimos tres hoyos. En ese segmento se aproximó cuatro golpes a Scheffler, que tuvo una jornada muy similar a la del jueves, casi jugando contra la cancha: hizo cuatro birdies, y en el resto de los hoyos, el par. Suficiente para sostenerse en la cima y controlar por ahora las atropelladas, a falta de dos días.

Scottie Scheffler, el número 1 del ranking mundial, es el líder en East Lake Golf Club y gran atracción; lleva dos golpes a mitad del camino. Steve Helber - AP

Homa fue uno de los que quedaron a pocos metros del hoyo en uno en el par 3 del 2. En esas 179 yardas lo mismo sucedió con Scheffler, que dejó la bola en una posición muy cercana; el español Jon Rahm, que con ocho birdies y un bogey estableció una tarjeta de 63 (-7) y trepó al tercer lugar, y con el surcoreano Sungjae Im.

Patrick Cantlay estuvo en una situación idéntica en las 206 yardas del par 3 del hoyo 11. Con 66 golpes, el estadounidense conservó la cuarta posición, ahora compartida con Im, que necesitó de 65 para cubrir la segunda vuelta.

El español Jon Rahm hizo una segunda vuelta mejor que la primera y está al acecho a dos ruedas del final de la FedEx Cup, en Atlanta. KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El chileno Joaquín Niemann retrocedió dos lugares, pero salvó la jornada en el final. Contrarrestó dos bogeys con tres birdies y un águila. Está en -11, a ocho tiros de Scheffler y uno por delante del norirlandés Rory McIlroy, que con tres birdies repitió la tarjeta de 67 golpes de la jornada inicial. Más lejos quedaron Justin Thomas (-8), Collin Morikawa (-6) y Jordan Spieth (-6).

Hay en juego 75.000.000 de dólares en los playoffs, por repartir entre los 150 mejores golfistas de la temporada, según la posición en la que cada uno finalice, y para el ganador general está reservado el cheque de 18 millones. El segundo se llevará 6.500.000, y el tercero, 5.000.000.

El campeón tendrá una exención total en el PGA Tour para poder competir en todos los campeonatos de la gira que desee hasta 2027 y una plaza segura en 2023 en trece torneos supremos: Sentry Tournament of Champions, The American Express, The Genesis Invitational, Arnold Palmer Invitational, The Players Championship, Masters de Augusta, RBC Heritage, PGA Championship, Charles Schwab Challenge, The Memorial Tournament, U. S. Open, Genesis Scottish Open y The Open Championship.

El sábado tendrá lugar la tercera vuelta, desde las 13.45 de la Argentina.