Golf. Un jugador top y uno sorpresivo lideran el segundo playoff de la FedEx Cup

Una sólida vuelta de 65 ubicó a Justin Thomas en lo más alto Fuente: AP - Crédito: Thomas Russo

16 de agosto de 2019 • 23:59

Un jugador top y uno de esos golfistas que luchan y no tienen títulos en el PGA Tour tras varios años de actuación, pero al que el ranking de la FedEx Cup le da un lugar en los playoffs, en este caso el segundo, en el que juegan los 70 mejor clasificados: el BMW Championship. Ambos estadounidenses firmaron una tarjeta de 65 (-7) e igualaron el récord del trazado Nº3 del Medinah Country Club, en las afueras de Chicago. Justin Thomas ya estaba entre los candidatos a ganar este campeonato. Jason Kokrak, no. Nacido en Canadá hace 34 años, jugó en su escuela secundaria, JFK, de Warren, Ohio, y luego en Xavier University, de Louisiana, donde se destacó como amateur. Sin dudas, está teniendo una muy buena temporada (3º en el Valspar y 6º en el Wyndham). Juega el PGA Tour desde 2011.

Ayer, Kokrak había anotado tres birdies hasta el 9, donde marcó su único bogey, pero en el inicio de los segundos nueve hoyos (un par 5 de 579 yardas) pegó uno de los mejores golpes del día: chip desde el pasto alto a 26 metros, que pasa sobre un bunker y pelota adentro, para un águila.

El águila de Krokrak , de lo mejor

Justin Thomas presentó siete birdies, sin bogeys: "Se me hizo fácil, me sentí bien; en el 16, me pude recuperar de la salida con approach y putt", comentó el nacido en Louisville, Kentucky. Allí metió su tercer birdie consecutivo, desde más de 15 metros. "Practiqué mucho y las cosas salieron bien. También había tenido un putt para águila en el 14".

Emiliano Grillo finalizó en el par una tarde que venía como para hacer 70 golpes, pero el 17 (par 3 de 196 yardas) no lo perdonó, después de cinco birdies y tres bogeys. Se fue al agua con el drive y tras dropear no hizo el mejor approach y necesitó dos putts para embocar. Terminó 59º, con 72 golpes. Ayer, su salida fue casi al mediodía. Hoy será la última, a las 15.27 de Argentina

Grillo consiguió pasar al Tour Championship, el último torneo de los playoffs, en 2016, cuando aún se jugaban cuatro campeonatos en la serie. Era su temporada debut en el PGA Tour, en la que ganó en el primer torneo que jugó, el Frys.com. La empresa para quedar entre los 30 es casi imposible ahora.

Menos de la mitad del field había jugado antes en Medinah, donde Tiger Woods ganó el PGA Championship de 1999 y 2006. Con condiciones del tiempo ideales y en apariencia sin resabios del dolor en la espalda que lo obligó a retirarse del Northern Trust, el californiano hizo 71 (-1).

El norteamericano Jim Furyk, el jugador más veterano en el torneo (49 años), tuvo una gran vuelta de 66 (-6) y se ubica tercero.