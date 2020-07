Un regreso extraño para Tiger Woods: el día que no lo acompañó una multitud Fuente: AP

Alejo Miranda 17 de julio de 2020

No hubo público en Muirfield Village. Esto no previno que Tiger Woods recibiera su acostumbrada dosis de cariño de sus fanáticos. "¡Vamos, Tiger! ¡Hacé que los domingos sean grandiosos otra vez!", le gritó alguien en el tee del hoyo 7.

En procura de su título número 83 en el PGA Tour, que lo dejaría solo como máximo ganador de una lista en la que hoy empata la primera posición con Sam Snead, y en su regreso al circuito luego de cinco meses, Tiger Woods jugó en el Memorial Tournament su primera vuelta en el contexto de la pandemia. No estuvo acompañado por la habitual marea humana que asiste a cada una de sus incursiones, pero aun así algunos curiosos que observaban fuera de los límites de la cancha le hicieron sentir algo de aliento.

Tiger terminó el primer día en el puesto 18°, a cinco impactos del líder Tony Finau Fuente: AP

"La energía ciertamente no fue la misma. Había muchos carros dando vueltas y mucha gente de los medios y camarógrafos que se movían, pero ciertamente no fue lo mismo sin hinchas", dijo Tiger en la conferencia de prensa. "No tuve problemas por no tener la reacción de los seguidores. Tuve los mismos nervios, la misma ansiedad y las mismas ganas que siempre. Se siente diferente; nunca había tenido esa sensación, pero me sentí bien. Es una nueva realidad a la que tenemos que acostumbrarnos".

Woods empezó con 71 golpes (-1) y se coloca expectante en el puesto 18, a 5 del líder, Tony Finau. Dos birdies en los primeros cuatro hoyos hicieron ilusionar con un regreso memorable, pero el ex número 1 nunca logró embalarse. De todas formas, el birdie en el hoyo 18, un putt de 4,5 metros le deja una buena sensación y mejores posibilidades de pelear arriba.

"Me sentí bien. Estaba un poco oxidado, pero es un buen comienzo", apuntó Woods, que registró cuatro birdies y tres bogeys, acertó 8 de 14 fairways y 13 de 18 greens y requirió 29 putts. "Desde hacía bastante no jugaba y el regreso fue bueno, dentro de todo. Empecé como para hacer una vuelta ideal, pero después no me salió nada. Tuve buenas sensaciones con los hierros pero no pegué con la suficiente fuerza en los putts".

Cinco veces ganador en Muirfield Village, la cancha de Jack Nicklaus en Dublin, Ohio, Woods reconoció la dificultad del recorrido. "Me habría gustado empezar con condiciones más fáciles. Había viento y hacía calor. La semana pasada no fue así. La cancha se hizo más rápida", comentó en referencia al Workday Charity Open, jugado unos días atrás en el mismo escenario. Los roughs lucieron notablemente más altos, y los greens, menos receptivos.

Woods, satisfecho con su actuación en la primera vuelta del Memorial: "Estaba un poco oxidado, pero es un buen comienzo" Fuente: AP

La última presentación de Tiger Woods había sido 151 días atrás, en el Genesis Open, cuando firmó 76 y 77 el fin de semana, ya notoriamente molesto por dolores en la espalda. A fines de mayo realizó una exhibición benéfica junto a Phil Mickelson y los futbolistas americanos Tom Brady y Peyton Manning y se mostró en buena forma, pero para volver a jugar 72 hoyos dejó pasar los primeros cinco certámenes desde que el PGA Tour volvió a la actividad envuelto en una burbuja sanitaria en plena crisis por el coronavirus.

Alguien que no tuvo una buena tarde es Emiliano Grillo, el único argentino presente. El chaqueño empleó 79 golpes y se ubica 121º.

Una vez más, Bryson DeChambeau causó sensación con la distancia de sus drivers. Campeón hace un par de semanas del Rockey Mortgage Classic, deslumbró con una salida de 423 yardas en el hoyo 1. Pero terminó con 73 (+1). El puntero, Finau, es perseguido por Ryan Palmer (-5), Brendan Steele y Gary Woodland (-4).

En noviembre, Woods ganó el Zozo Championship en Japón, su 82º título del PGA Tour, con lo que igualó el récord de Snead. Ahora busca la cumbre en soledad. Con tres majors por delante este año (el PGA Championship, el Abierto de Estados Unidos y el Masters), la marca de 18 grandes de Nicklaus también está en su mira: necesita tres para igualarlo.

Tiger jugó con Rory McIlroy (-2) y Brooks Koepka (par) en un atractivo threesome que se repetirá hoy desde las 9.17, hora argentina.

El Korn Ferry Tour, sin argentinos en la definición

Ninguno de los tres argentinos que están participando esta semana en el Korn Ferry Tour, la segunda gira en importancia en Estados Unidos, logró superar el corte en el TPC San Antonio Championship. Nelson Ledesma, Julián Etulain y Augusto Núñez quedaron al margen tras la segunda vuelta.