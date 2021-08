Rachel Uchitel, ex amante de Tiger Woods, rompió el silencio: una historia de amor, depresión, tragedia y millones

Rachel Uchitel estaba sentada en una mesa de su apartamento en el Upper East Side de Nueva York no hace mucho, alternativamente estoica y llorosa, rodeada de cientos de páginas de documentos legales. Durante más de una década han sido una compañía familiar: el papel pintado de una habitación de la que parece no poder salir.

En 2009, días después de la dramática revelación de su romance con el golfista Tiger Woods, entonces casado, Uchitel firmó un acuerdo de confidencialidad de más de 30 páginas que le prohibía hablar de Woods con nadie. Fue representada por la famosa abogada de Hollywood Gloria Allred.

A cambio de su silencio, bajo la presión de proteger la reputación y la marca de un hombre poderoso, obtuvo 5 millones de dólares y la promesa de un millón de dólares anuales durante los tres años siguientes. “Sus abogados dicen: ‘Queremos todos tus mensajes de texto y este es el precio’”, recuerda, “y tú dices ‘que te den’ y te pones en modo negociador y, de repente, es el resto de tu vida”.

Ahora, a sus 46 años, Uchitel -cansada de no poder defenderse de las continuas insinuaciones de los tabloides y los sitios web de cotilleo- está dispuesta a hacer saltar todo por los aires.

“Estoy harta de los acuerdos de confidencialidad” , ha dicho.

El estadounidense Tiger Woods, una leyenda del golf. Jason Getz / TNS a través de ZUMA Wire / dpa - Archivo

En 2019 aceptó ser entrevistada sobre su relación con Woods para un documental de HBO, “Tiger”. “Quería que por una vez fuera yo quien narrara mi historia”, dijo. Luego se declaró con éxito en bancarrota, tras haber gastado los aproximadamente 2 millones de dólares que dijo haber obtenido del acuerdo. Uno de los abogados de Woods, Michael Holtz, está desafiando su protección frente a los acreedores, para poder presentar una demanda contra ella por millones de dólares en nombre de su cliente por haberla violado, según dijo.

Holtz no respondió a un correo electrónico detallado en busca de comentarios, como tampoco lo hizo el agente de Woods, Mark Steinberg.

Uchitel dijo que sólo puede encontrar trabajo relacionado con su reputación empañada, como un trabajo de portavoz para Seeking Arrangement, el servicio de “citas con azúcar” en línea, al que ahora está demandando por falta de pago de 60.000 dólares y daños y perjuicios. Según su demanda, la empresa, que fue noticia en el marco de una investigación del Departamento de Justicia sobre el congresista Matt Gaetz de Florida, le dijo que sólo le pagaría si firmaba un contrato con un acuerdo de confidencialidad restrictivo, además de un acuerdo de confidencialidad estándar que ya había firmado. (Seeking Arrangement niega haber actuado mal y también la ha demandado).

Uchitel ha llegado a creer que esos documentos forman parte de “una cultura de intimidación extrema”. Ha estado observando un ablandamiento público hacia figuras como Monica Lewinsky, Britney Spears y Meghan Markle y se pregunta si puede encontrar una empatía similar. O, al menos, alguna consideración por el hecho de que su nombre haya sido pulverizado por una máquina dirigida por abogados bien pagados.

Rachel Uchitel en su casa en Nueva York. HEATHER STEN - NYTNS

En respuesta a un correo electrónico detallado en busca de comentarios, Allred envió una declaración que decía en parte: “Estamos orgullosos de la representación que proporcionamos a la Sra. Uchitel”.

Pero su ex cliente cree que su caso fue mal manejado, y estos días se siente muy sola.

A principios de este verano, rompió a llorar viendo un avance de “The Me You Can’t See”, un documental producido por el Príncipe Harry y Oprah Winfrey sobre la salud mental. “¿Quién va a hablar en nombre de los que no tenemos a Oprah o a un príncipe que nos rescate?”. dijo Uchitel.

Glamour y pérdida

Uchitel estaba quizs predeterminada para la vida en las páginas de cotilleo. En los años sesenta y setenta, su abuelo paterno, Maurice Uchitel, era propietario de locales para famosos, como El Morocco. Nació en Anchorage (Alaska), hija de Bob y Susan Uchitel, que habían hecho una pequeña fortuna en la industria del cable del estado.

Pero sus padres se divorciaron y la enviaron a CEDU, en Running Springs (California), un internado vinculado a la secta Synanon (Bob Uchitel murió de una sobredosis de cocaína en 1990, cuando Rachel tenía 15 años).

Se graduó en la Universidad de New Hampshire y trabajaba como productora de noticias en Bloomberg Television cuando su prometido, James Andrew O’Grady, murió en el ataque terrorista contra la torre sur del World Trade Center el 11 de septiembre. Una imagen de Uchitel sosteniendo su foto se publicó en periódicos de todo el mundo.

En los ataques al World Trade Center murieron cerca de tres mil personas, entre ellas el prometido de Rachel Uchitel. AFP

Uchitel empezó a recibir terapia para el trastorno de estrés postraumático, y en 2004 se casó con un amigo del instituto, Steven Ehrenkranz. El matrimonio duró aproximadamente un año, tras el cual se subió a un coche con sus perros y se dirigió al oeste, a Las Vegas.

Allí se reencontró con un viejo amigo, Jason Strauss, que estaba abriendo un local de Tao, un popular club de Nueva York, y la contrató como directora de operaciones VIP. Uchitel mostró un entusiasmo inmediato por el trabajo: llevar los contactos de alto voltaje acumulados en su teléfono a Nueva York, Miami, Los Ángeles, los Hamptons; conectar los clubes con la clientela de élite que oxigena la vida nocturna.

“Para mí, la palabra ‘anfitriona’ no describe lo que hizo”, dijo Ron Berkowitz, presidente de Berk Communications, que representaba al Grupo Tao en aquel momento. “Ella era el enlace entre el club y las grandes fortunas. La gente confiaba en ella y la gente la llamaba para entrar en esos clubes. Era la reina de esto. Era la mejor. Tenía el Rolodex, sabía cómo negociar. Y también era muy dulce. Pero luego se vio envuelta en algo que no era bueno para su negocio”.

Uchitel y Woods se conocieron en 2008 a través de un amigo común, Derek Jeter, y comenzaron su relación un año después. “Sabía que engañaba a su mujer desde la primera vez que lo conocí, mucho antes de que estuviéramos juntos”, dijo. Pero Uchitel creía que tenía un estatus especial. Woods la llevaba en avión por todo el mundo a torneos y eventos y, según ella, le dijo que invertiría en un restaurante que ella soñaba con abrir.

Cuando los tabloides empezaron a investigar los rumores de infidelidades de Woods, Uchitel se comunicaba con frecuencia con sus representantes, e incluso ayudaba en la gestión de la crisis. Pero los representantes dejaron de devolverle las llamadas tras la colisión del coche de su cliente estrella con una boca de incendios cerca de su casa en Windermere, Florida, tras una disputa en la noche de Acción de Gracias con Elin Nordegren, entonces su esposa.

Mientras los paparazzi se arremolinaban ante el apartamento de Uchitel en Chelsea, ella se dio cuenta de que necesitaba un abogado propio. Se puso en contacto con tres que había visto en “Nancy Grace”, uno de sus programas favoritos, entre ellos Allred, que la llamó a la mañana siguiente y le dijo que tomara un avión a Los Ángeles.

Uchitel no quería vender su historia. Había estado negando a los periodistas que tuviera una relación con Woods y quería que la dejaran en paz.

Luego, otras mujeres empezaron a contar sus relaciones sexuales con Woods. “A estas alturas”, recuerda Uchitel, “estaba cabreada. Y estaba cansada de mentir por él mientras él, su abogado y su agente me dejaban tirada”.

La llamaban golfa, amante, destrozadora de hogares y “prostituta” (como dijo Joy Behar en “The View”, disculpándose después). “Es alguien que todo el mundo quiere que sea un héroe”, dijo Uchitel sobre Woods, “y cualquiera que se cruce con esa narrativa será avergonzado”.

Uchitel decidió organizar una rueda de prensa, una de las tácticas favoritas de Allred. A los pocos minutos de anunciarse, uno de los socios de Allred recibió noticias de los representantes de Woods. Le ofrecieron 200.000 dólares para que cancelara la operación y le confiscaran el teléfono y los correos electrónicos, dijo Uchitel.

Woods llamó entonces, indicándole que “agarrara lo que pudiera”. Fue su última conversación.

“Diles que 10 millones de dólares”, dijo Uchitel a sus abogados.

Ambas partes trabajaron durante la noche. (El bufete de Allred, Allred, Maroko & Goldberg, quería una parte del 40% de la indemnización de Uchitel; ella les convenció de que se quedaran con el 20%). En algún momento después de las 3 de la madrugada, Uchitel recibió los papeles para firmar.

“No soy una idiota, no soy una puta, no soy una prostituta” , dijo. “Era y soy una chica muy inteligente y por eso negocié 8 millones de dólares, porque sabía que iba a afectar a mi vida”.

Tiger Woods celebrando el Masters 2019 en Augusta National Golf Club en Augusta, Georgia. REUTERS / Lucy Nicholson - Archivo

Pero 8 millones de dólares no fue lo que consiguió. Por un lado, había que pagar los impuestos y los honorarios de Allred -alrededor de un millón de dólares por cinco días de trabajo-, lo que supuso para Uchitel unos 2 millones de dólares de los 5 millones originales, dijo. Luego, cuando llegó el primer pago adicional de un millón de dólares, el equipo de Woods se negó.

La letra escarlata

El documento, mucho más extenso que la mayoría de los acuerdos de confidencialidad, prohibía a Uchitel hablar “directa o indirectamente, verbalmente o de otra manera” del “estilo de vida, inclinaciones, costumbres, conducta privada, estado físico, hábitos, asuntos sexuales, asuntos familiares” de Woods, entre otros temas, con cualquier persona, “incluyendo, pero sin limitarse a, miembros de la familia, parientes, conocidos, amigos, asociados, compañeros de trabajo, periodistas”. También le prohibía decir que había firmado un acuerdo de confidencialidad.

Días después, Uchitel también firmó un contrato que concedía a los abogados entre el 10% y el 20% de cualquier aparición pagada en los medios de comunicación que ayudaran a negociar. Esto contribuyó a que Uchitel creyera que podía respetar el Acuerdo de Confidencialidad mientras concedía entrevistas de carácter restringido. La prensa la insultó y ella consideró importante responder.

“Yo era una persona antes de él, y soy una persona después de él” , dijo Uchitel sobre Woods. “Quería responder: ‘¿Quién es Rachel Uchitel?’”.

Playboy le ofreció 250.000 dólares por posar; Uchitel dijo que no tras escuchar que tendría que sentarse sobre un tigre vivo. También dijo que no a Michael Cohen, enviado por Donald Trump para discutir su aparición en “The Celebrity Apprentice”.

La revista OK prometió no preguntarle sobre Woods, lo que le pareció bien. Y le pagaron 250.000 dólares. (El reportero de OK no le preguntó sobre Woods, pero la revista publicó su fotografía en la portada, llamándola “Rachel Uchitel de Tiger Woods”).

Rachel Uchitel, ex pareja de Tiger Woods, en su casa en Nueva York. HEATHER STEN - NYTNS

Entonces llegó el doctor Drew Pinsky, de “Celebrity Rehab”, que le dijo que creía que tenía una compulsión por la atención masculina, provocada por las pérdidas de su padre y su prometido, y le prometió no mencionar a Woods si acudía al programa, por 400.000 dólares. “Estaba de luto por una relación”, dijo Uchitel, y Pinsky “me atrapó”.

Pero tras el inicio de la producción, cuando Allred se enteró, predijo que habría problemas, y tenía razón. Los abogados de Woods llamaron a Uchitel para que se sometiera a un arbitraje, un proceso confidencial a través del cual las partes pueden resolver las disputas fuera de los tribunales. Querían recuperar sus 5 millones de dólares. Y olvídense de los 3 millones de dólares adicionales.

Allred, en cambio, instó a la mediación, advirtiendo que un árbitro podría obligar a Uchitel a devolver el dinero que ya había recibido, además de los daños y perjuicios. La mediación -también secreta- significaría que ella estaba dispuesta a comprometerse en una solución.

Esto no le sentó bien a Uchitel, que dijo que hablaba con la prensa sólo para distinguirse de otras amantes de Woods, como las de las películas pornográficas, y que nunca lo mencionó a él ni a su relación. No cree que deba renunciar a ningún dinero. “Si voy a andar por ahí con la letra escarlata, entonces van a tener que pagarme 8 millones de dólares, no 5” , dijo a sus abogados.

Tiger Woods. Ezra Shaw/Getty Images/AFP - Archivo

Pero la mediación, dijeron, era su mejor esperanza para retener los 5 millones de dólares. Para encontrar una solución con Woods, la instaron durante una audiencia de dos días en abril de 2011 a renunciar a los 3 millones adicionales.

Luego, otra indignidad: cuando los socios de Allred presentaron a Uchitel las páginas de la firma de este nuevo acuerdo, señalaron una disposición que decía que Woods aceptaba pagar a su bufete 600.000 dólares: su parte de los 3 millones de dólares a los que Uchitel renunciaba. Esto no tenía sentido para Uchitel, su cliente; ¿por qué iba a deberles el 20% de un dinero al que la presionaban para que renunciara? Pero aun así firmó, preocupada por si la opinión de otro abogado violaba su acuerdo de confidencialidad.

Su arrepentimiento fue inmediato. “No tiene nada que ver con no recibir el resto del pago. Es que me siento, en última instancia, como si me hubieran intimidado”, escribió a sus abogados en un correo electrónico. “Me siento engañada”.

Frustrada por lo que consideraba una mala gestión de su caso por parte del bufete de Allred, Uchitel contrató a Michael Piuze, un abogado de Los Ángeles que había ganado un veredicto de 28.000 millones de dólares a la tabacalera Philip Morris. En 2014, en su nombre, ganó una indemnización de 600.000 dólares de Allred, Maroko & Goldberg en un procedimiento de arbitraje, demostrando el incumplimiento de contrato y de deberes fiduciarios relacionados con el pago de 600.000 dólares de Woods a la empresa de Allred.

Durante el proceso, se supo que Allred y sus asociados representaban a entre cinco y diez mujeres más, además de Uchitel, en asuntos relacionados con Woods. El bufete de Allred negociaba con tanta frecuencia los acuerdos con uno de los abogados de Woods, que los abogados “desarrollaron un protocolo escrito”, según el alegato final de Piuze.

(Poco después de que el árbitro emitiera su decisión final, las partes acordaron anularla -esencialmente una nulidad-, optando en su lugar por un acuerdo de conciliación, en el que el bufete de Allred seguía entregando los 600.000 dólares a Uchitel, más 56.000 dólares en otros honorarios).

“En todo momento, me enfrenté a estos grandes abogados y me sentí realmente reivindicada”, dijo Uchitel. Atesora un correo electrónico que recibió de Piuze cuando todo el asunto terminó. “Me impresionó tu inteligencia, tanto la de la calle como la de los demás”, escribió. “Eres joven y tienes talento. No son tópicos. Es hora de pasar al siguiente capítulo”.

Murió el año pasado. En asuntos relacionados con la NDA, Uchitel está actualmente sola.

Es hora de tomar las riendas

Tras su ruptura con Woods, Uchitel intentó seguir adelante. Conoció a Matt Hahn, un empresario, a finales de 2010 y se casaron en Las Vegas y tuvieron una hija, Wyatt, en 2012.

Desde que se divorciaron en 2014, ha luchado por encontrar parejas románticas que pasen por alto su reputación de “amante de Tiger Woods”.

Hace unos años, en una experiencia típica de otras, Uchitel se arregló el pelo para una cita propiamente dicha con un hombre con el que había coincidido en una aplicación y fue al bar donde habían quedado. Casi dos horas más tarde, él le envió un correo electrónico después de buscar en Google: “Sé quién eres y no voy a poder ser visto contigo”.

También intentó buscar una carrera de menor perfil, abriendo dos boutiques de ropa infantil de alta gama, una en Nueva York en 2013 y otra en Scarsdale, Nueva York, dos años después. Pero sus gastos generales eran demasiado grandes, dijo, y cree que perdió clientes cuando las madres se dieron cuenta de a quién estaban comprando pantalones de chándal con pedrería. Cerró la tienda de Nueva York en 2017 y la de Scarsdale en 2019, endeudada con ambos propietarios.

Con las facturas acumuladas, la familia distanciada y una sensación perpetua de ser denigrada por la prensa, “sentí que el mundo se me cerraba”, dijo.

A principios de 2020, se internó en un centro de salud mental. Al llegar, empezó a sentir pánico por el posible impacto en sus derechos de custodia y le preocupaba que hablar de su silencio y su vergüenza pudiera violar el acuerdo de confidencialidad. Al cabo de 10 días se marchó, aún más deprimida.

Cuando la pandemia obligó a Nueva York a cerrar y el gobernador anunció una moratoria sobre los desahucios, Uchitel dejó de pagar el alquiler y se mudó antes de que terminara su contrato, lo que provocó la ira de su avalista (una madre que conocía del anterior colegio de su hija) y de su casero.

Antes de la pandemia, los productores de “Tiger” se pusieron en contacto con ella, no con dinero, sino con una oportunidad de credibilidad. “Diez años después, la gente seguía hablando de mí como protagonista de una historia de la que nunca había hablado”, dijo Uchitel. “Sentí que era el momento de tomar las riendas”.

Después de todo este tiempo, razonó, no podía dañar su reputación ni sus ganancias. Woods está actualmente empatada en el puesto 12 con Naomi Osaka en la lista Forbes de los deportistas mejor pagados; la revista informó que ganó 60 millones de dólares de mayo de 2020 a mayo de 2021. En 2019, recuperó el título de campeón del Masters. (Esta primavera tuvo otro accidente de coche y se está recuperando de las lesiones).

Así quedó el vehículo de Tiger Woods tras el accidente que tuvo en febrero pasado. DPA

Uchitel hizo la entrevista para “Tiger”, hablando de Woods públicamente por primera vez, dijo, y luego se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 7 y se le concedió protección contra los acreedores a principios de este año.

Después de que el documental saliera a la luz en enero, tuvo noticias de Holtz, el principal adversario de Uchitel en la gestión de la NDA, que se autodenomina “Ray Donovan con un bolígrafo”, en su página web.

“Si consigues un trabajo, iré a por tu sueldo. Si te casas, iré a por tu cuenta bancaria conjunta. Iré a por ti durante el resto de tu vida”, afirma que le dijo. Pronto recibió la notificación de la intención de Holtz de seguir persiguiendo los daños contra ella, a pesar de su protección por quiebra.

En un correo electrónico enviado en abril a Holtz y Woods, Uchitel propuso un estipendio anual de 275.000 dólares del equipo Tiger que le permitiría vivir a menos de 50 kilómetros de su ex marido (según su acuerdo de custodia), al tiempo que renunciaba al único trabajo que dice poder conseguir, que le exige interactuar con la prensa.

De lo contrario, podría, escribió, “suicidarme, no sé por qué estáis intentando que alguien haga eso. Estáis intentando hacer mi vida invivible” . O bien, “puedes dejarme completamente sola, con un aviso de que lo harás, para que yo también me aleje”.

O escribió: “Puedo cantar como un canario”, añadiendo un improperio.

Holtz no respondió.

Pero sí se presentó a la audiencia de bancarrota virtual en mayo, representado él mismo por Jerrold L. Bregman, conocido por su comentario sobre la bancarrota de Gawker Media tras su batalla legal con Hulk Hogan. Argumentó que Holtz no fue notificado de la declaración de quiebra de Uchitel a tiempo.

“Soy Rachel Uchitel, representándome a mí misma”, dijo Uchitel, y trató de explicar que le dijo repetidamente a un abogado que preparó su declaración de bancarrota que añadiera a Holtz, como representante de Woods y su compañía, a los papeles y que le notificara su intención.

El juez la cortó y concedió la moción de Holtz para seguir adelante. “Esta es la misma sensación que tengo siempre”, dijo después. “Son un montón de abogados, jueces y hombres que no me dejan hablar”.

En las últimas semanas, Uchitel pidió dos veces a Bregman que aceptara retrasar el proceso, explicando que no puede “elegir a alguien de la guía telefónica” para enfrentarse a otro “abogado de una ‘parte que no puede ser nombrada’”. Dijo que no.

A finales de la semana pasada, Maureen Bass, socia del bufete de abogados neoyorquino Abrams Fensterman, aceptó representar a Uchitel en el asunto de la quiebra, de forma gratuita. Una extraña tragedia griega.

Rachel Uchitel, ex pareja de Tiger Woods: tuvieron una conflictiva relación. HEATHER STEN - NYTNS

A principios de este año, Uchitel pidió ayuda a Jeffrey Lichtman, el abogado penalista entre cuyos clientes se encuentra Joaquin Guzmán, el narcotraficante conocido como “El Chapo”. Él accedió a llamar a Holtz en su nombre.

“Me sentí mal por ella”, dijo Lichtman. “Ella tuvo una relación consentida con Woods, no más culpa de ella que de él, pero después de que terminó él pudo seguir adelante con su carrera de golf, mientras que ella se quedó con el estigma de ser la otra mujer” . Pero también entiende la posición de Holtz. “Si ella no quería firmar el acuerdo, no estaba obligada a hacerlo”.

Un día de esta primavera, Uchitel recibió una oferta de una empresa de influencers, diciéndole que podía ayudarla a ganar entre 5000 y 30.000 dólares al día en OnlyFans, un sitio donde los creadores de contenido suelen vender fotos sugerentes de ellos mismos.

“Así puedo trabajar en un Starbucks”, dijo, “y mantener mi dignidad” o mostrar su cuerpo, lo único que posee plenamente, por mucho más. “La gente me ha llamado así durante años. ¿Cuál es la vergüenza de desnudarse?”, dijo, y añadió: “Literalmente, estaré trabajando y ganando dinero para pagar a Tiger durante el resto de mi vida”. ¿Qué tal una extraña tragedia griega?”.

Rechazó la oferta, pero recientemente aceptó 10.000 dólares de una productora alemana para ser entrevistada mientras visitaba el monumento conmemorativo del 11 de septiembre en el Bajo Manhattan, su primera vez en el museo. Los productores le pidieron repetidamente que viera un video de su yo más joven, angustiada en el Hospital Bellevue, donde fue a buscar a O’Grady.

“Es difícil describir lo que sentí en mi cuerpo” al hacerlo, dijo Uchitel. Pero necesitaba 10.000 dólares para pagar al abogado que la ayudaría a demandar a Seeking Arrangement.

Durante más de una década, por un acuerdo de confidencialidad, Rachel Uchitel no pudo referirse a Tiger Woods. HEATHER STEN - NYTNS

Estos son los ciclos en los que se encuentra, tomando una decisión tensa para hacer frente a la anterior. “Siento que hay una bomba que hace tic-tac y que todo está llegando a su fin”, dijo Uchitel en su comedor, colocando un plato de huevos revueltos para el perro, Mishka, a sus pies.

A medida que avanza el verano, le preocupa cada vez más el silenciamiento institucional de las mujeres, como la anónima de la que hablaba un reciente artículo de BuzzFeed sobre la proliferación de acuerdos de confidencialidad entregados a quienes mantienen relaciones casuales incluso con celebridades de la lista B.

Uchitel lee todo lo que puede sobre la cultura de la que ahora es una mujer mayor: la cultura de la celebridad, el sexo y los medios de comunicación.

“Es realmente aterrador cuando pienso en ello”, dijo, con la voz entrecortada. “Sé en qué se están metiendo. Pero ellos no lo saben”.

The New York Times