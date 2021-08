Messi en PSG: la bienvenida de Carlos Bianchi y el deseo “mínimo” en comparación con Barcelona

Lionel Messi será el futbolista argentino número 17 en vestir la camiseta de París Saint-Germain. Uno de ellos, que se empachó de hacer goles entre entre 1977 y 1979, fue Carlos Bianchi. Mucho antes de ser un exitoso director técnico, el Virrey lució la camiseta del club francés en un contexto distinto del actual, que de todos modos no le impidió convertirse en referente. El DT argentino, que ni bien sellado el pase de Messi a PSG exteriorizó su felicidad, ahora le dio la bienvenida.

“Hola, ¿qué tal Lionel? Te doy la bienvenida a París, una ciudad hermosa. París Saint-Germain es un gran club y vos lo vas a hacer más grande todavía. Estoy seguro de eso, porque después de todo este ida y vuelta yo pienso que ahora lo que vos tenés ganas es jugar al fútbol, que es lo que más nos gusta a nosotros. Por eso mismo te doy la bienvenida acá a París, deseándote lo mejor y que consigas lo mínimo de una parte que conseguiste en Barcelona. Me despido hasta verte en algún momento en París. Felicidades”, expresó Bianchi, el ex entrenador de Vélez y Boca, en un video publicado en las redes sociales de PSG.

Hace algunas horas, en un reportaje con el diario francés Le Parisien, Bianchi había sentenciado: “No tengo dudas sobre el éxito de Messi en el PSG” . Las palabras de Bianchi, sin dudas, son un valioso respaldo para el rosarino en este nuevo desafío, en un club distinto.

Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo, quienes con el tiempo se convirtieron en los dos directores técnicos más importantes en la historia de Boca y River, tuvieron sus etapas en París Saint-Germain. Ninguno de los dos se sintió plenamente realizados con la experiencia en PSG, si bien Bianchi anotó 71 goles en 80 partidos entre 1977 y 1979; era la gran figura de un equipo apenas discreto, con dirigentes que no garantizaban la organización necesaria para aspirar a grandes objetivos.

Gallardo, tras ser dejado de lado por Daniel Passarella en River, se encontró en PSG con el inconveniente de que el entrenador que lo había pedido fue cesanteado a poco de que él llegara y el reemplazante no lo tuvo en cuenta. Estuvo de enero a diciembre de 2007, hasta que emigró a DC United, de los Estados Unidos.

“El PSG en que yo jugué era más modesto y con menos poder ofensivo que el de los últimos años. Pero igual hice 37 goles en 38 partidos de liga en la primera temporada. Siempre me guié por el olfato, sabía dónde iba a caer la pelota. Ser goleador era una forma de vida”, dijo hace un tiempo Bianchi, cuya larga trayectoria en el fútbol francés lo llevó a adoptar ese país como una segunda residencia durante algunos meses del año, con estadas periódicas en su departamento en París.

Cuando Gallardo llegó a principios de 2007, PSG distaba mucho de lo que es ahora: tenía problemas económicos y estaba apremiado por el descenso. Igual, algo más complejo le esperaba al Muñeco. Guy Lacombe, el entrenador que lo había pedido, se fue al mes de su incorporación. Lo reemplazó Paul Le Guen, que había obtenido tres títulos con Lyon. “Lo primero que me dice Le Guen apenas llega es que yo no estaba en sus planes porque mis características no encajaban en su esquema. Y no me había visto jugar. Yo pensé: ¿qué tiene este tipo contra mí?”, rememoró el Muñeco en el libro “Gallardo Monumental”, escrito por Diego Borinsky.

