The Players: Emiliano Grillo y Alejandro Tosti, protagonistas argentinos en el quinto major

Alrededor de las seis de la tarde no había mejor lugar para estar que en el hoyo 17 del TPC Sawgrass. El sol tropical todavía morigeraba el invierno boreal y embellecía más el icónico trazado que creó Pete Dye. En el tee, Scottie Scheffler, Rory McIlroy y Xander Schauffele terminaban de delinear un escenario idílico. Entre quienes se instalan alrededor del green-isla para deleitarse con las hazañas y desventuras de uno de los hoyos más famosos del mundo y quienes seguían el threesome de lujo, no cabía un alfiler. Tres excelentes hierros desde el tee propiciaron un birdie (de Schauffele) y dos pares que congraciaron al público. El inicio del Players Championship, el denominado quinto major, no estuvo exento de emoción. Buenos scores, dificultades hasta para los más habilidosos y dos argentinos como protagonistas.

En su 10ª participación en el Players, Emiliano Grillo cerró una gran tarde con una vuelta de 68 (-4) para ubicarse 9º, en la parte alta del tablero, a dos del trío de punteros compuesto por el colombiano Camilo Villegas y los locales Lucas Glover y JJ Spaun (66). Más temprano, Alejandro Tosti hizo su debut absoluto en el certamen y finalizó con 70 (-2) y se ubica 30º. Los dos pegaron bien, los dos se quedaron con la sensación de que podrían haber redondeado una mejor vuelta. Los dos encaran la segunda jornada con buenas expectativas.

Emiliano Grillo impacta en el hoyo 9 del Players en TPC Sawgrass CLIFF HAWKINS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Jugué bien, jugué prolijo. Salvé los dos hoyos que tenía que salvar. Podría haber hecho menos golpes: pegué varios putts buenos que no entraron”, contó el chaqueño en ESPN tras finalizar su vuelta. “Hay muchos días que lo que uno practica sale en el driving y en la cancha no. Hoy fue uno de esos días que sí salió. Estoy contento por eso”, añadió Grillo, que comenzó por el hoyo 10 y anotó un birdie en la ida, la parte más difícil de la cancha. En los segundos nueve bajó los hoyos 1, 2 y 4, y aunque no hizo bogeys, se lamentó haber fallado el último putt para birdie desde 2,5m.

“Al fin y al cabo el golf es golf, pero es cierto que en esta cancha en los últimos tres hoyos no se siente lo mismo que en otras”, continuó Grillo, que hizo par en el famoso 17. “Siempre cerrar acá es complicado. Es una cancha que te demanda todo el tiempo. Hay hoyos que te permiten atacar y otros que tenés que tratar de salvarte. Si jugás bien, movés para arriba del tablero.”

Tosti comenzó encendido, acaso envalentonado tras el hoyo en uno en el 17 de la ronda de práctica del miércoles. Hizo birdie al 1 y águila al par 5 del 9, pero en la vuelta erró varios drives. Tuvo chance de birdie al 17 y falló un putt corto. Casi se va al agua en el 18 (otro hoyo insigne del tour), tuvo que jugar el segundo a buena y no embocó el putt para salvar el par. Terminó exteriorizando todo su temperamento y se fue sin hacer declaraciones.

Como siempre, el hoyo 17, el par 3 menor a 150 yardas más difícil del PGA Tour, ofreció emociones para todos los gustos. Lo más curioso es lo que le ocurrió a Justin Lower. Se pasó del green con el tiro de salida y se fue al agua, y embocó desde la zona de dropeo para salvar el par. Mex Greyserman no tuvo la misma suerte. Se fue dos veces seguidas al agua y terminó anotando un 7.

Rory McIlroy juega desde el la salida del 12; el norirlandés redondeó una buena primera vuelta RICHARD HEATHCOTE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Del grupo de elite del día, el que tuvo la mejor vuelta fue McIlroy. El norirlandés tuvo una tarde nefasta con el driver: sólo acertó cuatro fairways en toda la tarde. La vuelta de 67, entonces, que lo ubica a uno de la punta, no hace más que rubricar su calidad. El bicampeón Scottie Scheffler, único en defender exitosamente el título, firmó un 69 y se mantiene expectante. Schauffele, campeón de dos majors el año pasado, terminó con doble-bogey en el 18 (se fue muy a la derecha, esquivando el agua de la izquierda) para terminar con par de cancha.

Ni Grillo ni Tosti tuvieron un comienzo de año demasiado destacado. Pero nadie ignora que la verdadera temporada empieza con el Players. Entre este certamen y el último de los cuatro majors hay sólo cuatro meses de distancia. Los puntos grandes están allí. También, las bolsas más cuantiosas. Con 25 millones de dólares en juego, el Players es el certamen de la gira regular que más reparte, incluso más que los majors y sólo por debajo de la final del Tour Championship. Los argentinos empezaron bien en una de las canchas más exigentes del circuito.

Las posiciones principales

1 Lucas Glover (USA) 66

1 J J. Spaun (USA) 66

1 Camilo Villegas (COL) 66

4 Min Woo Lee (AUS) 67

4 Billy Horschel (USA) 67

4 Rory McIlroy (NIR) 67

4 Akshay Batia (USA) 67

4 Max McGreevy (USA) 67

9 Emiliano Grillo (ARG) 68

31 Alejandro Tosti (ARG) 70

Alejo Miranda Por