Gustavo López chicaneó a Sebastián Villa: “Hizo un gol en la reserva y lo festejó como si hubiera sido a River”

Hasta esta semana, Sebastián Villa estaba apartado del plantel profesional de Boca por haber abandonado el club en julio. Pero la derrota del equipo xeneize ante Vélez Sarsfield cambió los planes. El jugador de 25 años se disculpó públicamente esta semana en conferencia de prensa y, entonces, será tenido en cuenta por el entrenador Sebastián Battaglia. Sin embargo, no todos están de acuerdo con el “indulto” de la institución xeneize al jugador. Uno de ellos es el periodista Gustavo López, quien se preguntó qué pensarán los compañeros del delantero de dejarle el lugar a un colega que incumplió las normas. Y eso no fue todo: también cargó contra él por hacer un “bailecito” tras hacerle un gol a la reserva de Gimnasia de La Plata.

“¿Qué dirán los compañeros?”

“Para poner a Villa tenés que sacar a uno que laburó todos los días” , dijo este viernes López en Radio La Red. De acuerdo con el animador, el futbolista que deberá dejarle su lugar a Villa no se sentirá a gusto: “Si es (Cristian) Pavón, puede decir: ‘Bueno, yo vine a laburar todos los días a las 7 de la mañana y salgo, y él que no vino y estuvo 40 días con la mamá en Colombia me saca el lugar’. Le hace ruido al que sale”, dijo.

Luego, el comentarista deportivo cuestionó que “el tipo que fue a laburar todos los días” sea “menos considerado” que alguien que faltó a su responsabilidad, e hizo una comparación entre el fútbol y otros trabajos. “Pensémoslo en el caso de cualquier laburo: cajero de un banco, cabina de un peaje”, ejemplificó.

Bailecito y codazo

Por otra parte, el conductor criticó la actitud de Villa en el partido de Reserva de Boca ante Gimnasia de La Plata, que significó su regreso a la actividad. En el encuentro, el jugador de 25 años anotó un gol y lo festejó de una manera especial. “Más allá del ‘bailecito’, los dos dedos apuntando al cielo, le dedicó el gol a alguien que estaba en la platea, como si le hubiera hecho un gol a River en la Primera, ¡y le hizo un gol a Gimnasia en la Reserva!”, completó.

Sebastián Villa marcó un gol en reserva y sorprendió a todos con su festejo

Además, reparó en el golpe de codo que Villa le asestó a un rival del “Lobo”, por el cual recibió una tarjeta amarilla, y consideró que el árbitro del partido debió haberlo expulsado: “¿Te imaginás si lo echaban? Era un escándalo. Estuvo en el límite”.

El codazo de Sebastián Villa: ¿debió haber sido expulsado?