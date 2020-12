Ariel Holan, entrenador de la Universidad Católica de Chile Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

17 de diciembre de 2020 • 13:09

El conductor de Un Buen Momento, Gustavo López, se refirió a la eliminación de la Universidad Católica, que dirige el técnico argentino Ariel Holan, a manos de Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En ese sentido, se refirió al planteo del exentrenador de Independiente: "Cuando Holan pone al "Gato" (Francisco) Silva, y lo lleva a todos los clubes, no sabemos bien por qué, faltando dos minutos lo pone, el hace el foul y queda eliminado. Las cosas pasan por algo", consideró López.

Luego, el periodista deportivo subestimó el cuadro que le tocó al equipo chileno en la competencia continental: "Le costó con Sol de América y con River (de Uruguay). De local, perdió en la Libertadores, y en la Sudamericana, perdió casi todos los partidos. Ganó de visitante y eso lo metió en un lugar que por ahí era impensado".

Al mismo tiempo, López ponderó el trabajo de Vélez y celebró que un equipo argentino vaya a jugar la final de la Copa Sudamericana.

Vélez Sarsfield derrotó por 3-1 a la Universidad Católica en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana Fuente: AFP - Crédito: Claudio Reyes

Finalmente, el animador de ESPN F360 destacó el trabajo del entrenador de Vélez Sarsfield, en oposición a la labor del "Profesor" Holan: "Me encantó por (Mauricio) Pellegrino (técnico del "Fortín"), que es un hombre trabajador. Te puede gustar más, menos, te llena los ojos o no. Yo muchas veces lo critiqué porque tenía un auto para acelerar más y no aceleraba, pero es un hombre laborioso, trabajador, serio, no está en la rosca, no labura con representantes, no te va a llevar un jugador porque se queda con algo. Es un laburante. Serio, profesional. Y a mí, a los tipos así, me gusta que les vaya bien".

"A los rosqueros, me gusta que les vaya mal. A los que llevan jugadores que no sabemos por qué los llevan, quiero que les vaya mal. Y a los tipos serios, que les vaya bien. Así que me alegro con Pellegrino que festejó con los jugadores. Y además, tenemos un argentino en la final. La Copa Sudamericana se puso linda", concluyó Gustavo López.