Habló Angelici: de las críticas contra la gestión Ameal y Riquelme al guiño político a Tevez

Desde que cedió la presidencia a finales de 2019, Daniel Angelici prácticamente no hizo declaraciones públicas. Sin embargo, ayer reapareció e hizo fuertes críticas a la conducción que lo sucedió, además de defender a Carlos Tevez, a quien considera un amigo personal.

El hombre que estuvo al frente del club de la Ribera durante ocho años (2011-2019) cuestionó “el poder de Riquelme” y la “falta de decisión de Ameal”, y aseguró que el Apache “fue ninguneado desde el primer día”, en diálogo con el programa Pan y Circo, que emite Radio Rivadavia.

Angelici criticó la gestión Ameal Archivo

“En Boca uno de los vicepresidentes es Riquelme, y eso no sé si es bueno para gobernar en un lugar que es presidencialista”, dijo el empresario binguero acerca del poder del exvolante devenido en dirigente, al tiempo que minimizó el poder de decisión que pueda tener Ameal. “Boca no escapa a la realidad del país. Es un club presidencialista donde necesita un presidente presente que tome decisiones todos los días. No lo veo eso esté pasando”, sentenció.

Su amigo Carlos Tevez también fue tema dentro de la entrevista. En relación sobre si el ídolo se siente incómodo hoy en el club, Angelici analizó: “Carlos es una persona que tiene mucha experiencia y que ha sido un jugador exitoso en todos los clubes y es conocida la relación de amistad que tenemos de familia. Creo que lo han ninguneado de entrada, pero él es profesional y la verdad es que terminó haciendo un gran campeonato el año pasado, y pese a que tiene 37 años sigue dándole alegrías a Boca, con un golpe muy fuerte como fue la pérdida de Segundo para él y su familia. Se tomó unos días y volvió al club. Entiendo que él va, se entrena, se vuelve a su casa y no se mete en las internas ni en el puterío dentro del club”.

Durante el verano 2021, Angelici y Tevez posaron juntos en una foto playera

Ante la consulta sobre una eventual candidatura presidencial del Apache en 2023, señaló: “Hablo mucho con Carlos. Es posible que termine en Boca su carrera profesional y después hablemos. Si se siente con ganas, capacidad, voluntad y tiempo, veremos”.

Angelici no se mostró optimista con la suerte del equipo xeneize en la Copa Libertadores que comienza dentro de un mes. “Por un tema económico, no lo veo bien a Boca, como a cualquier otro equipo argentino. Comparándonos con Brasil, es muy grande la diferencia en el presupuesto que tienen los clubes de Brasil.”

El vínculo entre Riquelme y Angelici siempre fue tirante Rodrigo Néspolo / archivo - LA NACION

El rol de Riquelme dirigente

Sabido es que el vínculo entre Angelici y Riquelme nunca fue bueno. El directivo debió renunciar a su cargo de tesorero en 2010, cuando no avaló la propuesta de cuatro años de renovación de su contrato. Y en 2014, ya como presidente, no le extendió el vínculo y el hombre que más partidos jugó en la Bombonera con la camiseta de Boca terminó retirándose con la casaca de Argentinos Juniors. Sobre este nuevo rol de Román como presidente del Consejo de Fútbol, el Tano evaluó: “Él es un gran ídolo y los socios lo votaron, pero el socio le dio el voto de confianza, pero no son los dueños del club. Les dio un voto de confianza donde tienen que administrar, tienen que decidir y dirigir un club, pero cada cuatro años el socio vuelve a elegir. Yo les deseo lo mejor, por Boca, porque yo no soy enemigo de nadie, soy un adversario de la política interna del club, quiero que a Boca le vaya bien, siempre.”

Sobre el hecho de que varios exfutbolistas se incorporen a la política de un club, destacó: “Me parece bien que estén porque seguramente ellos ven el fútbol mucho mejor que yo, por más que uno sea un apasionado y le guste, ellos tienen una mirada distinta y entienden la situación de haber estado mucho dentro de la cancha”.

Angelici también se refirió a la polémica que se suscitó por la presencia del hijo de Riquelme y otros allegados en un palco durante el último superclásico. “A veces veo cuando lo enfocan que hay ex jugadores amigos de él o familiares, mientras mucha gente lo tiene que ver por televisión. Habría que preguntarle a ellos por eso. Cuando estuve en el club hubo algún partido sin socios, porque hemos sido sancionados, y no entró nadie a la cancha por ser amigo del presidente. Para mí, en ese momento, ellos eran un socio más. No podía ser que estén sentados al lado mío en el palco cuando los socios no podían ir”.

LA NACION