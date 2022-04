La hermana de Agustina Albertario tras la liberación del acosador: “¿La voy a ir a reconocer a una morgue?”

Damiana Albertario, hermana de Agustina, habló este viernes en Nosotros a la mañana (eltrece) tras los dramáticos posteos de la ex Leona, luego de que la Justicia decidiera la liberación de Juan Mariano García Sarmiento, su acosador.

“Nany” explicó que su hermana “no quiere volver a ser pública por este tema”. “Por eso, estoy hablando yo, porque nosotros ya como familia estamos preocupados. Estamos en una red de contención para con ella y hasta su pareja que está en el exterior también está muy preocupado. Creemos que el escrache social es mucho más valedero”, agregó la pariente de la subcampeona olímpica en Tokio 2020.

Agustina y Damiana Albertario Instagram @damiana_albertario

Desesperada, Albertario se preguntó: “¿Qué vamos a hacer con esto? ¿La voy a ir a reconocer a (Agustina a) una morgue? ¿La voy a ir a buscar que la tienen atada, y me están llamando porque la secuestraron?”. A su vez, dijo que la delantera “es una mujer de casi 30 años, pero es una nena en un montón de cosas porque está muy contenida por una familia que la acompaña”.

Luego, reveló que Patricio, uno de sus hermanos, se comunicó con Sarmiento y contó detalles de la conversación: “Lo llamó por teléfono y le dijo: ‘a ver flaco, no entendiste nada, ya la molestaste, ya mi hermana vivió con pánico, ¿qué querés hacer? Ya te encerraron. Seguís sin entender, ¿qué vas a hacer con mi hermana?’ Y él empezó a divagar, empezó a decirle que su problema no era con Agus, que su problema era con el club de fans de Agustina”.

El dramático relato de la hermana de Agustina Albertario

Después, indicó que la comunicación pasó a manos de su abogado, y señaló en qué estado se encuentra el caso. “Hoy sé que está viendo la forma de encontrarlo y volver a encerrarlo. Tampoco tenés garantías de que lo agarran, lo encierran, ¿y cómo sigue? ¿Cuánto tiempo vuelve a estar encerrado? ¿En cuánto tiempo vuelve a salir? Mi hermana esta jugando con los días: ¿cuánto me queda? ¿Cuándo me subo al avión?”.

Asimismo, indicó que el acoso a su hermana viene de larga data, pero el seleccionado nacional decidió mantenerlo en silencio: “Agustina tuvo mucho tiempo custodio. Vivió mucho tiempo con mucho miedo, hasta que dieron con esta persona, que claramente tiene problemas mentales y lo pudieron encerrar”.

El desesperado pedido de Agustina

Este jueves, Albertario hizo un desesperado posteo en su cuenta de Twitter, en el que desmenuzó el caso: “¡Por favor! ¿Te tienen que matar para que la Justicia actúe?”. Y compartió cuatro capturas, donde explicó su situación: “¡Por favor! ¿Qué tiene que pasar para que dejen encerrado a un enfermo mental? ¡No solo está libre, sino que otra vez volvió a escribirme! No solo intentó entrar al hotel donde yo estaba, sino que me dejaba notas y me llamaba amenazándome. Ahora, él está libre de nuevo. ¡Tenía más de ocho denuncias de distintas mujeres! ¿No entiendo este país! Tengo mucha bronca y mucho miedo!”.

Los inicios de los acosos del hombre a la ex Leona se remontan a enero de 2020, cuando el seleccionado nacional de hockey viajó a Mar del Plata para la pretemporada. Allí, el denunciado se acercó al hotel donde se alojaban las deportistas y dejó una nota para Agustina que decía: “Hola cachorra. Beso grande. Cuidate! Love U”.