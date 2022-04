El lapidario análisis de Mariano Closs sobre una figura de Boca: “Los líderes se ven en la cancha”

Mariano Closs, conductor de F12 (ESPN), apuntó este miércoles contra uno de los futbolistas más renombrados de Boca Juniors, luego de la derrota por 2 a 0 ante Deportivo Cali, en su primer partido en la Copa Libertadores. Se trata de Darío Benedetto, el centrodelantero del conjunto xeneize que volvió al club en el presente mercado de pases y no se destacó en el partido.

“Benedetto parece un intocable. Es un líder según muchos, sobre todo, después de haber declarado contra su compañero (Agustín) Almendra: no se puede jugar parado en la cancha, por más que te inflen los simpatizantes. (...) Se mueve (Karim) Benzema, se mueve (Robert) Lewandowski, se mueve Julian Álvarez, se mueve del chico de Independiente (Leandro) Benegas”, comparó.

Luego, Closs se refirió al presunto liderazgo del atacante tras sus declaraciones contra el volante juvenil: “Si sos líder fuera de la cancha, sos líder dentro de la cancha (y) sos el primero que te pones el traje: ‘vamos muchachos, vamos a agarrarla’, y no pedirla (pelota) siempre tomado. (...) Los líderes se ven en la cancha con sacrificio, no en los micrófonos nada más. (...) (En) el fútbol hay que moverse, hay que sacrificarse, hay que meter un poco de ganas (...) Si sos líder, tenés que ser líder en esta”.

Sebastian Battaglia y Dario Benedetto dialogan durante el entrenamiento de Boca en Ezeiza. (Prensa Boca. Foto: Javier Garcia Martino - Photogamma) JGMPhotogamma

Después, el narrador diferenció al “Pipa” de otros jugadores de Boca que, en su criterio, sí son líderes: “Vos tenés que contagiar a tus compañeros si sos líder dentro de la cancha: Marcos Rojo lo hace, (Carlos) Izquierdoz lo hace, (Frank) Fabra es criticable, pero el tipo va, y aunque lo insulten de la platea, ataca y ataca. Y (Luis) Advíncula, con todas las imperfecciones, ataca y ataca”.

El lapidario análisis de Mariano Closs sobre el nivel de una figura de Boca

Sobre el exdefensor de Estudiantes (LP) y la selección argentina, agregó: “Te puede gustar o no te puede gustar; ahora, va, mete, levanta al grupo, se enoja, no juega al trote, en puntas de pie ”.

Después, el relator explicó por qué centró su crítica en el jugador de 31 años: “Si no, siempre es fácil: los (Jorman) Campuzano caen, criticable (Gastón) Ávila, (Agustín) Rossi porque queda expuesto, lógicamente los juveniles, (Sebastián) Battaglia... Pero Benedetto no ha jugado de otra manera aún cuando hacía goles (...) Macho, vos tampoco hacés demasiado adentro de la cancha. No es solamente picar la pelota.”.

La derrota de Boca en Copa Libertadores

El conjunto xeneixe perdió por 2 a 0 en su primera partido por Copa Libertadores. La derrota fue ante Deportivo Cali, en Colombia, e implicó un batacazo para el equipo azul y oro. Los protagonistas de la noche fueron Agustín Rossi, por un blooper que le pudo haber valido un gol del rival, y Battaglia, por su rol como técnico del club.

Sebastián Battaglia habla con Darío Benedetto durante el partido de Copa Libertadores 2022 que disputan Deportivo Cali y Boca Juniors Fernando Vergara - AP

Por todo esto, los usuarios se quejaron en las redes sociales y enviaron fuertes críticas tanto al arquero, a quien le apuntaron por su deseo de ser considerado por Lionel Scaloni para la selección argentina, como al director técnico, sobre el cual varios pidieron su expulsión, como cada vez que un equipo atraviesa una situación de crisis.