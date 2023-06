El fuerte mensaje de Agustina Albertario tras ser apuntada por el no regreso de Lucas Alario a River: “Dejen de amenazarme de muerte”

escuchar

En sus redes sociales, Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas y novia de Lucas Alario, se expresó con un fuerte mensaje para los hinchas de River. En Twitter, pidió que la dejen de amenazar de muerte y aclaró que ella no tiene nada que ver con las decisiones que toma el delantero para su carrera. Las palabras tomaron mucha repercusión en la plataforma.

Los jugadores de los distintos planteles que formó Marcelo Gallardo y que consiguieron títulos importantes dejaron un enorme recuerdo en el Millonario. Gracias a sus intervenciones para que el club pueda sumar trofeos a sus vitrinas, el cariño de los hinchas por estos futbolistas aún permanece y no se diluye con el tiempo.

Un ejemplo de esto es Alario, quien arribó al equipo de Núñez a mediados de 2015, como refuerzo para disputar las últimas dos fases de la Copa Libertadores. Proveniente de Colón, el delantero no sufrió la adaptación y ya comenzó a rendir frutos apenas se puso la camiseta. En semifinales, marcó el gol del empate ante Guaraní en Paraguay y luego abrió el marcador en la segunda final disputada ante Tigres en el Monumental que terminó con victoria por 3-0.

El futbolista luego se desempeñó durante dos años más en el Millonario y fue transferido al Bayer Leverkusen a mediados de 2017. Gracias al recuerdo que dejó, especialmente por su consagración y sus goles en la Copa Libertadores, los hinchas siempre añoraron su regreso. En esa situación, Agustina Albertario fue incluida erróneamente como protagonista y responsable del destino de su carrera.

Tras cinco años en el Leverkusen, Alario cambió de equipo dentro de Alemania y juega para Eintracht Frankfurt desde mediados del 2022. Durante ese período, los hinchas se ilusionaron en más de una ocasión con su vuelta a River y responsabilizaron a la jugadora de hockey de que finalmente no se concrete.

Según sostuvieron cientos de fanáticos a lo largo del tiempo, la integrante de Las Leonas no quiere volver al país y por eso Alario no abandona Alemania. Quien se encargó de desmentir esto fue la propia Albertario, que a través de su cuenta de Twitter manifestó también que recibió amenazas de muerte.

“¡Aprovecho para pedir por favor que dejen de amenazarme de muerte! Cuando yo no tengo nada que ver en las decisiones de Lucas. La verdad no me agrada recibir varios mensajes donde dicen que me van a meter un tiro en la cabeza”, escribió citando un tuit de un usuario que la defendía y que se refería al caso de Jennifer Reina, pareja de Manuel Lanzini, que sufrió la misma situación.

Además del mensaje, Albertario respondió al mencionado tuit y aclaró que ella estará en la Argentina para entrenar de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, por lo que la vuelta o no de su novio al país no tiene nada que ver con ella. “Vuelvo a Argentina un año para entrenar para los Juegos Olímpicos. Les encanta hablar. Soy deportista, lo banco y lo entiendo mas que nadie. Las decisiones las toma solito”, escribió la jugadora que ya tiene más de 200 partidos con Las Leonas.

Luego, el propio delantero publicó un mensaje en su historia de Instagram, en el que pidió parar con las agresiones y aclaró que no tiene la intención de volver de Europa en el corto plazo. “Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real”, comenzó Lucas.

A continuación, se refirió a las amenazas y concluyó con el pedido de que se detenga esta situación: “Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias”.

