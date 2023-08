escuchar

Este jueves por la tarde, la jugadora de hockey, Agustina Albertario, sorprendió a sus más de 400 mil seguidores al confirmar que se separó del futbolista Lucas Alario. En una historia de Instagram dio los motivos y aseguró estar molesta con que se “digan cosas que no son ciertas”.

Luego de asistir a La Bombonera a ver el partido de Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Libertadores, la jugadora de Las Leonas decidió emitir un comunicado sobre su situación sentimental con el exfutbolista de River Plate.

Lucas Alario y Agustina Albertario confirmaron su relación en diciembre del 2021 Instagram: @lucasalario

“¿Te separaste de Alario?”, le consultó un usuario de Instagram y ella contestó: “Quiero responder esta pregunta que me están haciendo muchas personas. Más que nada porque me molesta que hablen y se digan cosas que no son ciertas”. Luego continuó: “Con Luqui decidimos separarnos... Hoy nuestras carreras nos llevan a estar separados y una relación a distancia no es nada fácil”.

Por último, dio más detalles de en qué fase de su carrera deportiva vive cada uno. “Él se encuentra en Europa y yo tengo que hacer mi proceso olímpico en Argentina (un año). Nos queremos y respetamos mucho, él es una persona increíble. Gracias a todos por la buena onda y por respetar el momento”, concluyó.

El comunicado de Agustina Albertario en Instagram Instagram: @agusalbertario

La jugadora de Las Leonas se prepara para los Juegos Olímpicos de París en 2024, mientras que Lucas Alario comenzó la temporada en el Eintracht Fráncfort de Alemania, donde tiene un apretado calendario de partidos en la Bundesliga.

La pareja dio a conocer su amor públicamente en diciembre 2021, aunque se cree que todo comenzó muchos meses antes. En una entrevista en febrero del 2022, Agustina Albertario dio detalles de cómo comenzó el amor entre ambos y que, finalmente, se terminó por sus carreras deportivas.

Albertario, en su momento, contó cómo fue que se conoció con Alario: “Yo soy de Boca, pero no entiendo nada y no me interesa el fútbol. Él me mandaba mensajes y yo nunca le contesté, pero me llamaba la atención que me escribía bien, súper caballero, no era el típico chamuyero. Me contactó por Instagram y una vez que le contesté y hablamos un montón, pero nunca me pidió el celular hasta que un día le dije ‘che, por ahí me cuelgo y no te contesto, te paso mi celular’ y ahí empezamos a hablar”.

Luego dios más detalles de cómo fue salir con un futbolista profesional. “Cuando me mandó un mensaje sabía quién era porque entré al perfil y dije ‘ah, bueno, juega al fútbol’. Sabía, hay un par de jugadores que son conocidos y a veces escucho que hablan. Cuando vi que me mandó mensaje dije ‘mmm’. Mal yo. Prejuicio. Yo dije que nunca iba a salir con un jugador de fútbol, pero él es lo más”, concluyó.

Por la manera de comunicarlo, Agustina Albertario y Lucas Alario terminaron su relación en buenos términos y por una razón de fuerza mayor. En este contexto, Lucas Alario no emitió ningún tipo de comentario público al respecto y ambos mantienen fotos de su expareja en el feed del Instagram.