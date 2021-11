Fernando Ferrara arranca en las Leonas con el desafío de la vara alta que dejó Retegui

Fernando Ferrara se lanza como nuevo DT de Las Leonas con la ventaja de haber vivenciado una etapa muy productiva como jugador y sentir la camiseta: fue olímpico en el seleccionado masculino de hockey sobre césped en Seúl ‘88, Barcelona ‘92 y Atlanta ‘96. Incluso, el inventor de la pegada de revés de canto -llamada en el mundo “la pegada argentina”- tuvo una chance de llegar a sus cuartos Juegos, pero no pasó el último filtro de Jorge Ruiz y quedó a las puertas de Atenas 2004, ya en la madurez de sus 36 años de entonces.

Hoy, con 53, el ex delantero formado en el club Ciudad comandará un conjunto que garantizó una medalla olímpica para la Argentina desde Sydney 2000, excepto la frustración de Río 2016. Ferrara, que viene de dirigir a las Leoncitas, entiende perfectamente el contexto: cada vez que no aparecieron los resultados, la Confederación Argentina de Hockey no dudó en remover al técnico de turno y volvió a recurrir a Carlos Retegui, el hombre que desde 2009 acaparó una fabulosa colección de títulos con las Leonas y que hoy no tiene vínculo alguno con la CAH.

Las Leonas, con la medalla de plata en Tokio 2020 Santiago Filipuzzi

“Es natural: la Confederación quiere asegurarse lo más posible de que haya resultados y es libre de decidir, pero eso no tiene que generar que solo Retegui los pueda lograr, porque hay otros entrenadores que también obtuvieron resultados y otros más que tienen y tendrán la capacidad para cumplir objetivos; por eso es importante respetar los procesos y contar con apoyo dirigencial”, asegura a LA NACION Ferrara, cuyo ciclo comenzará oficialmente este lunes y será acompañado en el Cenard por la ex Leona Alejandra Gulla como asistente técnica, al igual que Santiago Capurro y Mario Almada. La preparación física estará a cargo de Diego Ferrari, mientras que Gonzalo Romero será el analista de video.

En el arranque de 2022, el primer compromiso para las Leonas será la Copa Panamericana, por jugarse en Santiago de Chile del 19 al 30 de enero y que es clasificatoria para el Mundial en España y Países Bajos a principios del mes de julio. Además, en febrero, Argentina hará su debut en la tercera versión de la FIH Pro League. Serán 24 las jugadoras a disposición y figuran todas las que conquistaron la medalla de plata en Tokio 2020.

-¿Cuáles serán los trazos fundamentales de tu gestión y los objetivos a cargo de Las Leonas?

- Vamos a entrenar sobre la base de una programación ordenada; la idea es desarrollar dos sistemas de juego bien definidos y ensayar siempre con mucha intensidad, haciendo foco en la calidad y en los detalles. Los objetivos inmediatos son la clasificación para el Mundial 2022 y el Mundial en sí mismo, donde queremos ser protagonistas.

-¿Cómo se podría definir el “estilo Ferrara” en el hockey internacional?

-Me gusta desarrollar equipos ofensivos y agresivos, que tengan el dominio sobre el rival. Y si no se logra el dominio, sí conseguir el control del partido. Me gusta basarme en un sistema de juego dinámico que potencie las individualidades, donde prevalezca la posesión orientada, siempre con la idea de atacar el espacio en velocidad. Y también, profundizar en detalle el juego desde nuestro sistema defensivo, después de las recuperaciones.

Ferrara, en una etapa como DT del club Ciudad

-El equipo ya tiene bastante recambio y quedan solo algunas experimentadas. ¿Cómo vas a manejar las convocatorias rumbo a la clasificación para el Mundial 2022 y este torneo en sí mismo?

-Sí, el equipo es muy joven. Convoqué a las jugadoras que consiguieron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos excepto a Sofía Maccari, que anunció su retiro. También a las que viajaron a Tokio como reservas y a otras 6 jugadoras. Después, una vez terminado el Mundial Junior, sumaremos a las que estén listas para integrar el seleccionado mayor. Si consideramos el poco tiempo para la Copa Panamericana, no creo que haya muchos cambios en el equipo para este primer torneo. Después, con más tiempo, veremos cómo se va acomodando todo.

-¿Cómo enfocás desde tu puesto de DT la particularidad de “la deuda histórica” de las Leonas con la medalla de oro olímpica? Es decir, ¿desde qué lado acompañás este sentimiento?

-La verdad es que nunca lo he tomado como una deuda, sino como un lindo desafío y objetivo. Está claro que un equipo como las Leonas, después de haber ganado dos veces la medalla de plata y habiendo estado tan cerca de subirse a lo más alto del podio, el oro debe ser un objetivo concreto.

-La pregunta de siempre, porque la situación se repite en el transcurso de los años: ¿cómo se acorta la brecha con los Países Bajos?

-Se acorta trabajando más en los detalles que tenemos que mejorar, pero siendo conscientes de nuestras cualidades y capacidades. Es decir, sin perder nuestro ADN y cómo sentimos y vivimos nosotros el hockey, que tiene un valor agregado y es tan reconocido por los demás países y equipos.

En su etapa como DT de Lomas #MuniHD

-¿Qué sensación te dejó la actuación de la selección en Tokio 2020?

-Como todos pudimos ver, el rendimiento tuvo altibajos en algunos partidos, pero el resultado final nos deja a todos más que conformes, porque la medalla de plata es un gran logro y sé perfectamente lo que hicieron las chicas y el cuerpo técnico para conseguirlo. La sensación que me quedó es muy positiva.

-¿Por qué en aquellos Juegos rindió tanto Valentina Raposo, que saltó directamente del junior al mayor sin experiencia previa?

-El talento nace en cualquier lado y esta clase de jugadoras son así. La que es buena, es buena. Los entrenadores estamos para levantar el nivel de ellas: la que es 4 puntos, llevarla a los 6 o 7. Y la que es un 8, potenciarla a un 10. Que ningún técnico me diga: “Yo entrené a Lucha Aymar y a Ceci Rognoni” y se crea bueno por ese motivo, porque hay algunas que son cracks de nacimiento, por más entrenador que tengan. Valentina se adaptó muy rápido y ya no volvió a jugar en Salta.

-¿Cómo fue a grandes rasgos tu experiencia en Italia, con tus ocho años con el seleccionado femenino y otros dos con el masculino? ¿Y qué métodos son aplicables a las Leonas?

-La verdad es que la experiencia fue muy buena, porque al entrenar a un equipo como Italia, tenés que desarrollar y trabajar mucho para poder competir con las primeras potencias. Y si bien no estás a la par en los resultados, si debés estarlo en muchas fases y situaciones del partido. En cuanto a los métodos por aplicar en Argentina, al tener a varias chicas jugando afuera, la cuestión es focalizar bien en lo que queremos plasmar en el juego con y sin pelota, para luego trasladarlo cuando dispongamos del equipo completo. En definitiva, trabajar como hacen los equipos europeos: casi exclusivamente con concentraciones.

Una foto histórica del club Ciudad de Buenos Aires, con varios históricos como Marcelo Garraffo -sin ropa de jugador-, Cachito Vigil, los hermanos Jorge y Pablo Lombi, Santiago Capurro, Maximiliano Caldas y Edgardo Pailós; Ferrara es el séptimo jugador entre los parados, de izquierda a derecha

-¿Cuál será el criterio para que las jugadoras puedan irse a ligas extranjeras sin que eso afecten los entrenamientos en el Cenard?

-Soy de la idea que es necesario que estén entrenándose en el Cenard para poder trabajar mejor, equilibrar siempre las cargas, “aceitar” mejor todos los aspectos del juego y consolidar el grupo, que es muy importante... Pero bueno, en esta primera etapa tendremos que hacer de la necesidad virtud para optimizar la preparación.

-¿Cuál es tu “máxima” en el hockey, ese principio del cual uno nunca debe apartarse?

-Instaurar un respeto recíproco, valorar la parte humana –primero las personas, después las jugadoras-, concientizar a todos sobre la responsabilidad que tenemos y el lugar privilegiado que ocupamos, dejar de lado los egos y poner siempre la camiseta argentina por delante, fomentar el fair-play y la buena fe. Es dar siempre incondicionalmente el ciento por ciento.

-¿Cuál sería tu sueño principal con las Leonas?

-¡Sueño que nos vaya muy bien! Por el país y por nosotros. Lo demás son objetivos.

-¿Qué te despertó el robo de la medalla a Sofía Maccari?

-Un sentimiento de bronca, porque sé del esfuerzo que hizo para ganársela y después me sorprende que todavía no haya aparecido; uno nunca puede justificar un robo, pero incluso en este caso la medalla no tiene un valor económico y nadie la va a comprar; eso se gana con sudor y lágrimas, así que espero que se la devuelvan porque le pertenece.

La primera convocatoria